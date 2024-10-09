IBM Maximo Application Suite: Unterstützung

Holen Sie das Beste aus Ihrer Investition in Maximo heraus. Bleiben Sie über den gesamten Lebenszyklus hinweg auf dem Laufenden, verbunden, sicher und profitieren Sie von Unterstützung.
Software-Updates Neuerungen
Die neuesten Informationen zur Maximo Application Suite finden Sie in der IBM-Dokumentation. Navigieren Sie zu „Neuigkeiten“.
Produktlebenszyklus
Prüfen Sie die Termine für die allgemeine Verfügbarkeit (GA) und das Supportende der Maximo Application Suite, um festzustellen, ob es Zeit ist, eine neuere VRM herunterzuladen.
Bereit für ein Upgrade?
Nutzen Sie Ihre Software-Abonnement- und Support-Vorteile, um die neueste Version oder Veröffentlichung herunterzuladen.

Verbinden Sie sich mit anderen Maximo-Benutzern

Teilen Sie Best Practices, stellen Sie Fragen, holen Sie sich Antworten, nehmen Sie an Veranstaltungen teil und vernetzen Sie sich mit IBM Experten und anderen Maximo-Benutzern.

Besuchen Sie die Maximo-Community und werden Sie Teil davon.
Sicher Sicherheitsbulletins der Maximo Application Suite

Durchsuchen Sie Product Security Central nach Sicherheits-Bulletins.  Filtern Sie nach Produkt, Schweregrad oder Veröffentlichungsdatum. Handeln Sie schnell, um Risiken zu mindern und zu minimieren.

 Maximo Application Suite Sicherheitsbulletins – IBM Support Fixes

Suchen Sie in FixCentral nach Maximo Application Suite-Fixes, um diese zu bestellen und herunterzuladen, die bekannte Probleme beheben und neue Funktionen hinzufügen.

 Fix Central durchsuchen
Support-Basispaket Unterstützung für Maximo Application Suite

Eröffnen Sie einen Fall, laden Sie Fixes herunter, suchen Sie nach technischen Dokumenten oder informieren Sie sich über bekannte Probleme (APARs), um Hilfe bei der Fehlerbehebung und Vorbeugung von Problemen zu erhalten:

 Unterstützung für Maximo Application Suite Melden Sie sich beim Support an

Für den Zugriff auf den IBM-Support ist eine Registrierung, eine IBM-Kundennummer (ICN) und die Genehmigung Ihres Site-Administrators erforderlich.

 Jetzt starten Abonnieren Sie „Meine Benachrichtigungen“

Gehen Sie bei der Problemprävention proaktiv vor. Abonnieren Sie Support-Updates, Sicherheitsbulletins und Flashes.

 Melden Sie sich bei „Meine Benachrichtigungen“ an
Zusätzliche Unterstützungsangebote

IBM bietet flexible Support-Optionen für Planning Analytics über dessen gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wählen Sie die für Sie passende Option.
Erfahren Sie mehr über unsere Support-Angebote
Advanced Support

Eine perfekte Ergänzung zu verteilter Software oder SaaS-Angeboten, mit der Sie über die Basisunterstützung hinaus eine priorisierte Fallbearbeitung und schnellere Reaktionszeiten erhalten.

 Mehr erfahren
Erweiterter Support

Eine ideale Option, wenn sich die von Ihnen verwendete Softwareversion dem Ende des Supports nähert, die Ihnen mehr Zeit für die Migration auf eine neuere, unterstützte Version gibt.
Längerer Support

Ein Muss, wenn Sie die letzte unterstützte Softwareversion verwenden, die aus dem Vertrieb genommen wurde, da Sie hier bis zu fünf zusätzliche Jahre IBM Support erhalten. Damit haben Sie Zeit, um für die Zukunft zu planen.
Nächste Schritte

Sehen Sie sich unsere Testversion an oder vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch mit einem IBM Experten, um zu erfahren, wie Ihre Organisation mit maschinellem Lernen und der IBM Maximo Application Suite manuelle Inspektionsprozesse reduzieren kann.

 Kostenlos testen