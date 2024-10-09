Durchsuchen Sie Product Security Central nach Sicherheits-Bulletins. Filtern Sie nach Produkt, Schweregrad oder Veröffentlichungsdatum. Handeln Sie schnell, um Risiken zu mindern und zu minimieren.
Suchen Sie in FixCentral nach Maximo Application Suite-Fixes, um diese zu bestellen und herunterzuladen, die bekannte Probleme beheben und neue Funktionen hinzufügen.
Eröffnen Sie einen Fall, laden Sie Fixes herunter, suchen Sie nach technischen Dokumenten oder informieren Sie sich über bekannte Probleme (APARs), um Hilfe bei der Fehlerbehebung und Vorbeugung von Problemen zu erhalten:
Für den Zugriff auf den IBM-Support ist eine Registrierung, eine IBM-Kundennummer (ICN) und die Genehmigung Ihres Site-Administrators erforderlich.
Gehen Sie bei der Problemprävention proaktiv vor. Abonnieren Sie Support-Updates, Sicherheitsbulletins und Flashes.
IBM bietet flexible Support-Optionen für Planning Analytics über dessen gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wählen Sie die für Sie passende Option.
Eine perfekte Ergänzung zu verteilter Software oder SaaS-Angeboten, mit der Sie über die Basisunterstützung hinaus eine priorisierte Fallbearbeitung und schnellere Reaktionszeiten erhalten.
Eine ideale Option, wenn sich die von Ihnen verwendete Softwareversion dem Ende des Supports nähert, die Ihnen mehr Zeit für die Migration auf eine neuere, unterstützte Version gibt.
Ein Muss, wenn Sie die letzte unterstützte Softwareversion verwenden, die aus dem Vertrieb genommen wurde, da Sie hier bis zu fünf zusätzliche Jahre IBM Support erhalten. Damit haben Sie Zeit, um für die Zukunft zu planen.
Sehen Sie sich unsere Testversion an oder vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch mit einem IBM Experten, um zu erfahren, wie Ihre Organisation mit maschinellem Lernen und der IBM Maximo Application Suite manuelle Inspektionsprozesse reduzieren kann.