Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre physische Infrastruktur mit Echtzeit-Einblicken und KI-gestützten Asset-Strategien

Versorgen Sie Rechenzentren mit intelligenten Erkenntnissen über Ihre Assets

Um dem steigenden Energiebedarf und Kostendruck gerecht zu werden, müssen Rechenzentren über den Fokus auf herkömmliche Metriken hinausgehen und sich einem Modell kontinuierlicher betrieblicher Exzellenz zuwenden – angetrieben durch intelligentes, integriertes Asset-Management. IBM® Maximo ermöglicht es Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus ihrer Rechenzentrums-Assets zu digitalisieren. Dabei werden KI-gestützte Erkenntnisse, proaktive Wartung und Echtzeit-Transparenz über kritische Infrastrukturen hinweg bereitgestellt, um sowohl den Energieverbrauch als auch die Betriebskosten zu senken.

Von der Optimierung der Energieeffizienz bis hin zur Umsetzung des lang ersehnten Ziels der zustandsorientierten Instandhaltung trägt Maximo dazu bei, die Lebensdauer kritischer Assets der Einrichtung zu verlängern. Es verwandelt betriebliche Komplexität in Kontrolle, damit Sie unbesorgt skalieren, Kosten senken und nachhaltige Leistung automatisieren können.

Maximieren Sie den ROI Ihrer Assets

Verlängern Sie die Lebensdauer eines Assets mit KI-gestützten Erkenntnissen, um die Wartung zu optimieren und den Verschleiß zu reduzieren – damit kritische Infrastrukturen länger und effizienter laufen.
Geringere Energiekosten

Verfolgen und optimieren Sie den Energie- und Assetverbrauch durch intelligente Überwachung, sofort einsatzbereite Dashboards und Analysen, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die ESG-Berichterstattung zu automatisieren. 
Ausfallzeiten mit Erkenntnissen reduzieren

Nutzen Sie Echtzeiterkenntnisse und zustandsbasierte Wartung, um den physischen Asset-Zustand zu bewerten, intelligentere Entscheidungen zu treffen und ungeplante Ausfallzeiten in Ihrer kritischen Infrastruktur zu reduzieren. 
Techniker-Effizienz

Mit KI-gestützten Abläufen und mobilem Zugriff können Sie Aufgaben automatisieren und den Workflow optimieren, sodass Teams intelligenter und schneller arbeiten können.

Ihre Möglichkeiten

Branchen

Erfahren Sie, wie IBM Funktionen ganzheitliches Asset-Management und Automatisierungstools für Rechenzentren in verschiedenen Branchen bereitstellen kann.
Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen

Schützen Sie Ihre Finanzoperationen rund um die Uhr mit kontinuierlicher Betriebszeit durch proaktive Wartung und Echtzeitüberwachung. Maximo unterstützt die Einhaltung von Vorschriften durch zentralisierte, überprüfbare Aufzeichnungen der Asset-Leistung und Inspektionen. Es optimiert die Lebenszyklen von Assets, senkt die Kosten und verlängert die Lebensdauer. Fortschrittliche Energieüberwachung unterstützt ESG-Ziele, während integriertes IT- und Facilities-Management eine schnellere Reaktion und größere Agilität, Widerstandsfähigkeit und Verantwortlichkeit in der gesamten Bankinfrastruktur ermöglicht.
Behörden

IBM Maximo hilft staatlichen Rechenzentren dabei, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Es zentralisiert das Asset-Management und ermöglicht eine proaktive Wartung, um Ausfallzeiten zu minimieren und den Betrieb zu optimieren. Dieser Ansatz führt zu einer datengestützten Planung, verbesserter Sicherheit, der Einhaltung von Vorschriften und einer verlängerten Lebensdauer von Assets. Letztendlich gewährleistet es eine zuverlässige Erbringung öffentlicher Dienstleistungen.
Telekommunikation

In der Telekommunikationsbranche sind Rechenzentren geschäftskritische Infrastrukturen, die mit maximaler Verfügbarkeit und Effizienz betrieben werden müssen. Mit dem explosiven Wachstum der KI stehen Telekommunikationsunternehmen vor einem großen Leistungs- und Kostensprung. IBM Maximo ermöglicht Telekommunikationsanbietern die proaktive Verwaltung ihrer physischen Rechenzentrumsinfrastruktur mit KI-gestützten Erkenntnissen, proaktiver Wartung und Echtzeitüberwachung, die die Betriebs- und Energieeffizienz steigern. Durch die Zentralisierung von Abläufen und die Automatisierung von Workflows trägt Maximo dazu bei, ungeplante Ausfälle zu reduzieren, den Energieverbrauch zu optimieren und die Lebensdauer von Assets zu verlängern. So gewährleistet es eine zuverlässige Dienstleistungserbringung und unterstützt das schnelle Wachstum der Netzwerknachfrage.
Computer-Services

Die Computerservices-Branche verlangt eine extrem hohe Verfügbarkeit von Rechenzentren, eine nahtlose IT/OT-Integration, schnelle Lebenszyklen von Assets und strenge Sicherheitsvorkehrungen. IBM Maximo bietet proaktive Wartung für kritische Stromversorgungs-, Kühlungs- und IT-Assets und reduziert Ausfallzeiten drastisch. Es bietet eine einheitliche Plattform für physisches und IT-Asset-Management und optimiert so die Dichte und eine schnelle Bereitstellung. Maximo gewährleistet außerdem die Einhaltung von Vorschriften und robuste Prüfpfade für die Sicherheit von Kundendaten und unterstützt so eine effiziente, leistungsstarke und konforme Dienstleistungserbringung.

Weiterführende Angebote

IBM Turbonomic
IBM Turbonomic optimiert kontinuierlich Anwendungsressourcen in Echtzeit mithilfe analytischer Erkenntnisse. Turbonomic automatisiert die Ressourcenzuweisung, um die Leistung sicherzustellen, Kosten zu senken und die Effizienz der Infrastruktur zu maximieren.
IBM Maximo IT
Integrierte Lösung für IT-Asset-Management (ITAM) und IT-Service-Management (ITSM), die als zentrale Anlaufstelle für Benutzer-Support, Incident-Management, Transparenz von IT- und Operational-Technology-Assets (OT) sowie Überwachung von IT-Änderungen dient.
IBM Instana
Mit IBM Instana können Sie IT-Probleme schnell finden und beheben, dank automatisierter Full Stack Observability für Ihre Anwendungen und Systeme, unterstützt durch KI.
Machen Sie den nächsten Schritt

Lassen Sie sich zunächst von einem IBM Experten beraten und erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen von Maximo for Data Centers profitieren kann. 

