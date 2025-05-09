Um dem steigenden Energiebedarf und Kostendruck gerecht zu werden, müssen Rechenzentren über den Fokus auf herkömmliche Metriken hinausgehen und sich einem Modell kontinuierlicher betrieblicher Exzellenz zuwenden – angetrieben durch intelligentes, integriertes Asset-Management. IBM® Maximo ermöglicht es Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus ihrer Rechenzentrums-Assets zu digitalisieren. Dabei werden KI-gestützte Erkenntnisse, proaktive Wartung und Echtzeit-Transparenz über kritische Infrastrukturen hinweg bereitgestellt, um sowohl den Energieverbrauch als auch die Betriebskosten zu senken.

Von der Optimierung der Energieeffizienz bis hin zur Umsetzung des lang ersehnten Ziels der zustandsorientierten Instandhaltung trägt Maximo dazu bei, die Lebensdauer kritischer Assets der Einrichtung zu verlängern. Es verwandelt betriebliche Komplexität in Kontrolle, damit Sie unbesorgt skalieren, Kosten senken und nachhaltige Leistung automatisieren können.