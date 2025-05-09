Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre physische Infrastruktur mit Echtzeit-Einblicken und KI-gestützten Asset-Strategien
Um dem steigenden Energiebedarf und Kostendruck gerecht zu werden, müssen Rechenzentren über den Fokus auf herkömmliche Metriken hinausgehen und sich einem Modell kontinuierlicher betrieblicher Exzellenz zuwenden – angetrieben durch intelligentes, integriertes Asset-Management. IBM® Maximo ermöglicht es Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus ihrer Rechenzentrums-Assets zu digitalisieren. Dabei werden KI-gestützte Erkenntnisse, proaktive Wartung und Echtzeit-Transparenz über kritische Infrastrukturen hinweg bereitgestellt, um sowohl den Energieverbrauch als auch die Betriebskosten zu senken.
Von der Optimierung der Energieeffizienz bis hin zur Umsetzung des lang ersehnten Ziels der zustandsorientierten Instandhaltung trägt Maximo dazu bei, die Lebensdauer kritischer Assets der Einrichtung zu verlängern. Es verwandelt betriebliche Komplexität in Kontrolle, damit Sie unbesorgt skalieren, Kosten senken und nachhaltige Leistung automatisieren können.
Verlängern Sie die Lebensdauer eines Assets mit KI-gestützten Erkenntnissen, um die Wartung zu optimieren und den Verschleiß zu reduzieren – damit kritische Infrastrukturen länger und effizienter laufen.
Verfolgen und optimieren Sie den Energie- und Assetverbrauch durch intelligente Überwachung, sofort einsatzbereite Dashboards und Analysen, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die ESG-Berichterstattung zu automatisieren.
Nutzen Sie Echtzeiterkenntnisse und zustandsbasierte Wartung, um den physischen Asset-Zustand zu bewerten, intelligentere Entscheidungen zu treffen und ungeplante Ausfallzeiten in Ihrer kritischen Infrastruktur zu reduzieren.
Mit KI-gestützten Abläufen und mobilem Zugriff können Sie Aufgaben automatisieren und den Workflow optimieren, sodass Teams intelligenter und schneller arbeiten können.
Optimieren und verbessern Sie kontinuierlich den Betrieb Ihres Rechenzentrums
Ganz gleich, ob Sie Probleme finden, Compliance-Lücken schließen oder Ihr nächstes Upgrade optimieren möchten – mit Maximo können Technikerteams in Rechenzentren schneller handeln, Ausfallzeiten reduzieren und operative Exzellenz vorantreiben – und das alles innerhalb einer einheitlichen Erfahrung.
Von natürlichen Sprachdialogen mit Ihren Daten bis hin zu intelligenten Erkenntnissen – das mit IBM watsonx entwickelte Maximo Enterprise Asset Management integriert KI-Services in Ihre Wartungs- und Betriebsabläufe und optimiert so das Work Order Management.
Optimieren Sie die Betriebszeit und Effizienz des Assets
Maximo hilft dabei, die Betriebszeit und Effizienz der physischen Assets des Rechenzentrums – Server, Heizung, Kühlung und Strom – durch Echtzeit-Überwachung und Dashboards zum Zustand der Assets mit KI-gestützten Erkenntnissen sicherzustellen. Maximo verlängert die Lebensdauer von Assets, senkt Kosten und unterstützt Nachhaltigkeitsziele durch fortschrittliche Analysen, Automatisierung und unternehmensweite Transparenz. Damit ermöglicht es Unternehmen die Umstellung auf eine zustandsorientierte Wartung für optimierte Ressourcennutzung und reduzierte Ausfallzeiten.
Planen Sie strategische Asset-Investitionen
Planen und priorisieren Sie Investitionen in Rechenzentren strategisch mit KI-gestützten Erkenntnissen, Szenario-Modellierung und Lebenszyklus-Kostenanalysen. Maximo ermöglicht eine intelligentere Kapitalzuordnung, die an Geschäftszielen, Compliance-Anforderungen und Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet ist. Durch die Integration mit ERP, IoT und IBM Apptio unterstützt es datengestützte Entscheidungen, die die Lebensdauer von Assets verlängern und die Gesamtbetriebskosten senken.
Verwalten Sie Einrichtungen intelligent und präzise
Verschaffen Sie sich mit KI- und IoT-gestützten Erkenntnissen Echtzeit-Einblicke in die Betriebsabläufe Ihrer Einrichtung. Optimieren Sie Flächen und Mietverträge, Energieverbrauch und die Auslastung von Assets und stellen Sie gleichzeitig Betriebszeit und Compliance sicher. Maximo unterstützt eine intelligente Flächenplanung, eine optimierte Mietverwaltung und automatisierte Workflows und hilft Rechenzentren mit einer einheitlichen, lebenszyklusbasierten Lösung effizient zu arbeiten, schnell zu skalieren und Nachhaltigkeit zu erreichen.
Benchmark für Energie- und Umweltleistung
Überprüfen und vergleichen Sie Energieverbrauch und -kosten auf Portfolioebene und identifizieren Sie Ausreißer und Einsparmöglichkeiten. Berechnen Sie Treibhausgasemissionen, erfüllen Sie die Anforderungen an die Offenlegung von Klimadaten und liefern Sie Erkenntnisse, die Ihre Bemühungen zur Emissionsreduzierung unterstützen.
Erfahren Sie, wie IBM Funktionen ganzheitliches Asset-Management und Automatisierungstools für Rechenzentren in verschiedenen Branchen bereitstellen kann.
Schützen Sie Ihre Finanzoperationen rund um die Uhr mit kontinuierlicher Betriebszeit durch proaktive Wartung und Echtzeitüberwachung. Maximo unterstützt die Einhaltung von Vorschriften durch zentralisierte, überprüfbare Aufzeichnungen der Asset-Leistung und Inspektionen. Es optimiert die Lebenszyklen von Assets, senkt die Kosten und verlängert die Lebensdauer. Fortschrittliche Energieüberwachung unterstützt ESG-Ziele, während integriertes IT- und Facilities-Management eine schnellere Reaktion und größere Agilität, Widerstandsfähigkeit und Verantwortlichkeit in der gesamten Bankinfrastruktur ermöglicht.
IBM Maximo hilft staatlichen Rechenzentren dabei, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Es zentralisiert das Asset-Management und ermöglicht eine proaktive Wartung, um Ausfallzeiten zu minimieren und den Betrieb zu optimieren. Dieser Ansatz führt zu einer datengestützten Planung, verbesserter Sicherheit, der Einhaltung von Vorschriften und einer verlängerten Lebensdauer von Assets. Letztendlich gewährleistet es eine zuverlässige Erbringung öffentlicher Dienstleistungen.
In der Telekommunikationsbranche sind Rechenzentren geschäftskritische Infrastrukturen, die mit maximaler Verfügbarkeit und Effizienz betrieben werden müssen. Mit dem explosiven Wachstum der KI stehen Telekommunikationsunternehmen vor einem großen Leistungs- und Kostensprung. IBM Maximo ermöglicht Telekommunikationsanbietern die proaktive Verwaltung ihrer physischen Rechenzentrumsinfrastruktur mit KI-gestützten Erkenntnissen, proaktiver Wartung und Echtzeitüberwachung, die die Betriebs- und Energieeffizienz steigern. Durch die Zentralisierung von Abläufen und die Automatisierung von Workflows trägt Maximo dazu bei, ungeplante Ausfälle zu reduzieren, den Energieverbrauch zu optimieren und die Lebensdauer von Assets zu verlängern. So gewährleistet es eine zuverlässige Dienstleistungserbringung und unterstützt das schnelle Wachstum der Netzwerknachfrage.
Die Computerservices-Branche verlangt eine extrem hohe Verfügbarkeit von Rechenzentren, eine nahtlose IT/OT-Integration, schnelle Lebenszyklen von Assets und strenge Sicherheitsvorkehrungen. IBM Maximo bietet proaktive Wartung für kritische Stromversorgungs-, Kühlungs- und IT-Assets und reduziert Ausfallzeiten drastisch. Es bietet eine einheitliche Plattform für physisches und IT-Asset-Management und optimiert so die Dichte und eine schnelle Bereitstellung. Maximo gewährleistet außerdem die Einhaltung von Vorschriften und robuste Prüfpfade für die Sicherheit von Kundendaten und unterstützt so eine effiziente, leistungsstarke und konforme Dienstleistungserbringung.
