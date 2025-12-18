IBM Master Data Management bringt künstliche Intelligenz direkt in Ihre Datenbasis. Das integrierte maschinelle Lernen verfeinert kontinuierlich die Genauigkeit und ermöglicht es Geschäftsanwendern, genaue, vollständige und vertrauenswürdige Informationen im gesamten Unternehmen einfach zu verwalten, zu verfeinern und zu pflegen. IBM MDM wandelt statische Daten in ein lebendiges, lernendes Asset um, das intelligente Automatisierung und sichere Entscheidungsfindung beschleunigt.