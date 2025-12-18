Vereinheitlichen Sie Ihre Daten aus Silos zu einer Single-Source-of-Truth (SSOT). Stammdaten verwalten, anreichern und operationalisieren, um Entscheidungen, Wissensmanagement und Compliance in großem Maßstab zu gewährleisten.
IBM® Master Data Management (MDM) ist eine KI-integrierte, cloudnative Plattform, die Daten domänenübergreifend vereinheitlicht und verwaltet. Sie beseitigt Datensilos, schafft eine Single-Source-of-Truth (SSOT) und nutzt maschinelles Lernen zur Entitätsauflösung und Beziehungsermittlung. Mit flexibler Bereitstellung (SaaS, lokal, Hybrid), Low-Code-Schnittstellen und offenen APIs liefert IBM MDM vertrauenswürdige Daten, um die digitale Transformation zu beschleunigen und sichere Entscheidungen zu ermöglichen.
Verbindet auf intelligente Weise zugehörige Datensätze, um genaue, einheitliche Ansichten von Kunden, Unternehmen, Standorten usw. zu erstellen und unsere Kunden beim Ausbau ihrer Datenbasis zu unterstützen.
Bereitstellung des operativen MDM als Service, sowohl in der Cloud als auch lokal, wodurch Daten bereitgestellt werden, die auf die Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, um effektive KI-Anwendungsfälle zu ermöglichen und den täglichen Betrieb zu unterstützen.
Ermöglichen Sie Teams schnellen, sicheren Zugriff auf vertrauenswürdige Stammdaten nahezu in Echtzeit. IBM MDM ermöglicht es Unternehmen, Daten mithilfe intuitiver No-Code-Tools zu laden, zu veröffentlichen und zu konfigurieren und so technische Engpässe zu beseitigen.
Nutzt ML-gestütztes Matching, um Daten aus verschiedenen Silos zusammenzuführen und so verlässliche 360°-Ansichten von Entitäten zu erstellen.
Identifiziert und verwaltet Beziehungen zwischen Entitäten, um vollständige, zusammenhängende Ansichten zu erstellen.
Bietet integrierte Datenverwaltungstools mit Audit-Trails und ML-Unterstützung für Matching-Entscheidungen.
SaaS-basierte, skalierbare Architektur – optimiert für Geschwindigkeit und Agilität.
IBM Master Data Management bringt künstliche Intelligenz direkt in Ihre Datenbasis. Das integrierte maschinelle Lernen verfeinert kontinuierlich die Genauigkeit und ermöglicht es Geschäftsanwendern, genaue, vollständige und vertrauenswürdige Informationen im gesamten Unternehmen einfach zu verwalten, zu verfeinern und zu pflegen. IBM MDM wandelt statische Daten in ein lebendiges, lernendes Asset um, das intelligente Automatisierung und sichere Entscheidungsfindung beschleunigt.
Findet und verknüpft automatisch zusammengehörige Datensätze systemübergreifend mithilfe trainierter Modelle des maschinellen Lernens. Reduziert Duplikate, steigert die Datenqualität und passt sich an veränderte Muster an, wenn neue Daten zur Verfügung stehen.
Bietet konsistente, kontrollierte Stammdaten zur Analyse, Automatisierung und datengesteuerten Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen.
