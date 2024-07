Anwendungen sind für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, und das ist sowohl der IT-Abteilung als auch dem Unternehmen bewusst. Dennoch mangelt es IT-Organisationen an Einblick in die spezifischen Geschäftsprozesse, die diese Anwendungen bereitstellen, sowie in den Kontext, wie diese Prozesse mit den zugrunde liegenden Systemen verbunden und in Beziehung stehen. Der Rückgriff auf isolierte Tools, isolierte Teams und institutionelles Wissen erschwert die Kommunikation und den Austausch relevanter Informationen zwischen Business-Analysten und Site Reliability Engineers (SREs). Die Teams sind zu einer äußerst reaktiven Arbeitsweise gezwungen und werden sich der geschäftlichen Auswirkungen erst bewusst, wenn sie vom Geschäftsteam gemeldet werden.

Die Überwachung von Geschäftsaktivitäten mit IBM Instana Observability fügt wichtigen Kontext hinzu, der die Lücke zwischen Geschäfts- und IT-Ereignissen schließt. Es stellt sicher, dass die Teams verstehen, wie bestimmte Geschäftsprozesse mit ihren logischen und physischen Abhängigkeiten in den Bereichen Mobile, Web, Anwendungen und Infrastruktur verbunden sind und wie sich diese auf sie auswirken, wodurch es einfacher wird, Probleme auf der Grundlage ihrer Auswirkungen auf das Geschäft zu priorisieren. Der einzigartige Ansatz von Instana macht es zum einzigen Produkt auf dem Markt, das die Beobachtbarkeit von Geschäftsprozessen berücksichtigt.