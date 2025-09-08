Die Hyper Protect-Plattform nutzt die IBM Secure Execution for Linux (SEL)-Technologie, die mit den Systemen der IBM z15- und LinuxONE III-Generation eingeführt wurde, um den gesamten Computing-Lebenszyklus zu schützen.

Die IBM Hyper Protect Platform schützt Ihre Anwendungen und Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Mit Confidential Computing und verschlüsselter Schlüsselkontrolle behalten Sie die volle Autorität und stellen sicher, dass die Daten im Ruhezustand, bei der Übertragung und bei der Nutzung sicher bleiben.