Schützen Sie Ihre Daten mit IBM Z, LinuxONE SEL und fortschrittlicher Confidential Computing Technologie
Die Hyper Protect-Plattform nutzt die IBM Secure Execution for Linux (SEL)-Technologie, die mit den Systemen der IBM z15- und LinuxONE III-Generation eingeführt wurde, um den gesamten Computing-Lebenszyklus zu schützen.
Die IBM Hyper Protect Platform schützt Ihre Anwendungen und Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Mit Confidential Computing und verschlüsselter Schlüsselkontrolle behalten Sie die volle Autorität und stellen sicher, dass die Daten im Ruhezustand, bei der Übertragung und bei der Nutzung sicher bleiben.
Verwalten Sie Verschlüsselungsschlüssel nahtlos in IBM Cloud, AWS, Azure und Google Cloud über eine einheitliche Schnittstelle, die Ihnen eine zentrale Kontrolle und eine vereinfachte Schlüsselverwaltung in großem Maßstab ermöglicht.
Erreichen Sie granularen Schutz für Workloads mit IBM® Secure Execution für Linux. Gewinnen Sie technische Sicherheit durch Isolierung auf Containerebene und Zero-Knowledge-Beweise für mehr Vertrauen.
Setzen Sie Richtlinien mit verschlüsselten Verträgen durch. Weisen Sie Rollen und Berechtigungen sicher zu, indem Sie Zero-Trust-Prinzipien anwenden, um eine strikte Trennung der Aufgaben zwischen den Benutzern zu gewährleisten.
Schützen Sie gespeicherte Daten mit einem hardwarebasierten Root of Trust. Das nach FIPS 140-2 Level 4 zertifizierte HSM von IBM bietet die stärkste Cloud-Kryptografiesicherheit der Branche.
Stellen Sie sicher, dass nur verifizierte Workloads bereitgestellt werden. Jeder Build generiert einen signierten Attestierungsdatensatz, der eine unabhängige Validierung ohne Abhängigkeit von externen Diensten ermöglicht.
Verifizieren Sie Container-Images und Workloads mit einem signierten Integritätsnachweis. Attestierungsdatensätze bestätigen die Authentizität, ohne dass Vertrauensdienste anderer Anbieter erforderlich sind.
Hyper Protect Services umfassen eine Reihe von Sicherheitsprodukten, von Schlüsselverwaltung über virtuelle Server bis Container.
Schwarzthal Tech mit Sitz in London bekämpft Finanzkriminalität mit KI und treibt das Wachstum durch den IBM Hyper Protect Accelerator voran.
Partnerschaft mit IBM Hyper Protect zur Bereitstellung vertraulicher KI und zum Schutz sensibler Daten.
Steigern Sie die Sicherheit, indem Sie IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC mit IBM LinuxONE und der VPC-Infrastruktur von IBM Cloud nutzen.
Nutzen Sie Hyper Protect Services, um dezentralisierte Finanzdaten und -infrastrukturen zu sichern und gleichzeitig Schutz zu bieten.
Verwendet Hyper Protect Virtual Servers, um sichere Anwendungen für selbstverwahrende Wallets zu erstellen.
Verwendung von Hyper Protect Services zur sicheren Orchestrierung digitaler Assets, die Skalierung und Schutz der Hybrid Cloud ermöglichen.
Erkunden Sie häufig gestellte Fragen zu Confidential Computing auf IBM.
IBM Hyper Protect Platform ist eine Suite von Services, die eine sichere, umfassende Umgebung für geschäftskritische Daten und Anwendungen in Hybrid Cloud-Bereitstellungen bieten und dabei Confidential Computing-Funktionen auf IBM Z oder LinuxONE nutzen.
Confidential Computing bezieht sich auf den Schutz der verwendeten Daten durch die Durchführung von Berechnungen in einer attestierten, hardwarebasierten Trusted Execution Environment (TEE), die dazu beiträgt, dass die Daten während der Verarbeitung verschlüsselt und isoliert werden. Die IBM Hyper Protect Platform nutzt dieses Konzept, um geschäftskritische Workloads und sensible Daten zu schützen.
Mit der operativen Absicherung soll sichergestellt werden, dass die von Service-Anbietern und anderen Anbietern durchgeführten Abläufe den Vorschriften entsprechen und die Sicherheit nicht absichtlich oder unabsichtlich gefährden. Dies basiert auf operativen Maßnahmen, die angreifbar sind und daher Vertrauen erfordern.
Durch technische Absicherung wird sichergestellt, dass die Funktionen in die Technologie integriert sind und es technisch unmöglich ist, dass unbefugte Zugriffe oder Änderungen vorgenommen werden. Dies trägt dazu bei, dass Daten immer geschützt sind, ohne dass einer Person oder einem Unternehmen vertraut werden muss, dass sie im Falle interner oder externer Angriffe keinen privilegierten Zugriff nutzt.
Die Hyper Protect Platform verwendet die IBM Secure Execution for Linux Technologie, die Hardware- und Firmware-Funktionen wie Speicher-Verschlüsselung, verschlüsselte Verträge und einen Ultravisor umfasst, um isolierte, sichere Umgebungen für Workloads zu schaffen.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC bieten Hyperscale-Rechenkapazität mit den höchsten Netzwerkgeschwindigkeiten und den sichersten softwaredefinierten Netzwerkressourcen, die in der IBM Cloud verfügbar sind. Diese entwicklerfreundliche Infrastruktur basiert auf IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) und ist mit leistungsstarken Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation ausgestattet. Sie ermöglicht die schnellere und einfachere Ausführung moderner Workloads mit voreingestellten Instanzprofilen, schneller Bereitstellung und privater Netzwerksteuerung in einer agilen Public-Cloud-Umgebung. Wählen Sie Multi-Tenant oder dediziert, fügen Sie GPUs hinzu und bezahlen Sie nach nutzungsabhängiger Abrechnung mit monatlicher Abrechnung, oder reservieren Sie Ihre Kapazität im Voraus, um Kosten zu sparen.