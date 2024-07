In einer Zeit, in der die meisten Unternehmen ihre Investitionen in die Cybersicherheit erhöhen, werden Drucklösungen oft übersehen. Thomas Tikwinski, Chief Technology Officer bei SEAL Systems AG, sagt: „Wir arbeiten mit Industrie- und Rüstungsherstellern zusammen, die alle geschäftskritische und oft geheime Dokumente wie CAD-Konstruktionspläne für neue Produkte drucken müssen. In allen Unternehmen gibt es auch eine Vielzahl sensibler Dokumente, wie z. B. Gehaltsabrechnungen, die jederzeit geschützt werden müssen. Die Druck-Infrastruktur von Unternehmen, einschließlich der Druckserver und Spooler, ist oft nicht so gut geschützt, wie sie sein sollte, was sie für Cyberkriminelle zum leichten Ziel macht.“

Darüber hinaus unterstützt das schnelle Drucken großer Informationsmengen viele zeitkritische Geschäftsprozesse in allen Branchen. SEAL Systems arbeitet für globale Unternehmen und erkennt auch die Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit, die langsame Drucker haben können. Jan Bjerre Aagesen, Head of Business Development bei der SEAL Systems AG, erläutert: „Zuverlässigkeit, Ausfallzeiten und Geschwindigkeit sind in der Logistik sehr wichtig. Langsame Verarbeitungs- und Druckvorgänge können komplexe Lieferketten verzögern, wenn sich Lkw-Warteschlangen bilden. Jeder Lkw, der auf Versanddokumente wartet, erzeugt vermeidbare CO 2 -Emissionen, die sich auf die Umwelt auswirken.“

Da immer mehr Unternehmen zentrale Geschäftsanwendungen in die Cloud verlagern, wollte SEAL Systems seine hochsichere Print-as-a-Service-Lösung als flexiblen Cloud-Service anbieten. „Wir wollten einen einzigartigen Cloud-Service entwickeln, um Transformationen jeder Größenordnung zu beschleunigen und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäftsinformationen bei jedem Schritt vom Backend bis zur gedruckten Seite zu schützen“, so Thomas Tikwinski.