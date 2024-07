Der Schutz von Unternehmensdaten ist keine einfache Aufgabe, insbesondere wenn sie über mehrere Clouds, Anwendungen und Regionen verteilt sind. Aufgrund des Datenwachstums in Cloud-Umgebungen wird es immer schwieriger zu erkennen, wo sich sensible Informationen befinden. Gleichzeitig steigen die Kosten für Datenschutzverletzungen immer weiter an, mit verheerenden finanziellen und rufschädigenden Folgen, die kein Ende zu nehmen scheinen. Das Navigieren durch das komplizierte Netz von Compliance- und Datenschutzstandards erhöht die Komplexität des Datenschutzes noch weiter. Um diese Herausforderungen effektiv zu bewältigen, benötigen Unternehmen eine umfassende Strategie, die die frühzeitige Erkennung von Risiken, die Durchsetzung von Richtlinien und den Schutz von Daten in Bewegung und im Ruhezustand umfasst. Die Automatisierung hat sich zu einem wichtigen Werkzeug entwickelt, das die Prozesse zum Schutz und zur Wiederherstellung von Daten rationalisiert.

IBM Security® Guardium® Insights wurde entwickelt, um Ihre Bemühungen um die Datensicherheit in einer hybriden Cloud-Umgebung zu vereinfachen und zu optimieren. Durch die Implementierung von Guardium Insights können Unternehmen ihr Vertrauen in ihre Datensicherheitsrichtlinien erhöhen und gleichzeitig die Produktivität ihrer Teams durch erhöhte Transparenz steigern. In einer Live-Demo können Sie das gesamte Spektrum der Vorteile entdecken, die Guardium Insights bietet.