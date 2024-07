Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Db2 macht es einfach, Db2-Bereitstellungen in der Cloud einzurichten, zu betreiben und zu skalieren. Es kombiniert die Einfachheit und Verfügbarkeit von Amazon RDS – einem verwalteten relationalen Datenbankdienst, der die Datenbankverwaltung in einer hochsicheren, konformen Cloud-Umgebung automatisiert – mit der Expertise von IBM Db2 bei der Ausführung geschäftskritischer Datenbank-Workloads weltweit. Amazon RDS for Db2 bietet Ihrem Unternehmen Folgendes:

Einsparung von Zeit und Kosten bei der Verwaltung mühsamer Datenbankaufgaben mit einem vollständig verwalteten Service

Gewährleistung von Sicherheit und Konformität Ihrer Daten

Native Integration mit Daten von AWS und IBM und KI-Angeboten

Einfache lokale Migration von Db2 und Oracle

Pay-as-you-go und Bring-your-own-License für Db2-Kunden