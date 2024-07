Nach 115 Jahren in der Herstellung von Glasbehältern durchlief O-I Glass, Inc. (O-I) eine Transformation mit dem Ziel, die Kostenstrukturen zu verbessern und den Betrieb zu rationalisieren. Für die IT-Abteilung des Unternehmens bedeutete dies, einen kritischen Blick auf die bestehende Datenbankinfrastruktur zu werfen. Jahrelang lief der Betrieb von O-I auf einer Oracle-Datenbank. Rod Masney, Chief Information Officer, und Ray Case, Director of SAP Infrastructure and Enterprise Platforms, kamen jedoch zu dem Schluss, dass es Zeit für eine neue Datenbanklösung sei. „Wir mussten Kosteneinsparungen erzielen … um Geld für andere, sinnvollere Dinge ausgeben zu können“, erklärt Case. „Für die Wartung von Software zu bezahlen – einfach weil man das schon immer getan hat – ist nicht unbedingt die richtige Antwort.“ Bei der Suche nach einer neuen Datenbank galt es, viele Aspekte zu berücksichtigen. Masney erklärt: „Es geht nicht nur um die Kosten. Das steht natürlich ganz oben auf der Prioritätenliste, aber es geht auch um Zuverlässigkeit, um Beziehungen zu den Anbietern und darum, dass unsere Systeme durchgehend verfügbar sind. Wir haben das Gesamtbild betrachtet.“ Mit Petabytes an Daten, die über fünf Kontinente verteilt sind und 78 Fertigungsstandorte unterstützen, war dies eine besondere Herausforderung. Die neue Plattform unterstützt nicht nur die SAP-Infrastruktur des Unternehmens, sondern auch die Daten, die als Grundlage für Fertigungssysteme, Aufträge, Lieferungen, Rechnungen, Beschaffung, Inventar und mehr dienen.

Verringerung der Nutzung Reduzierung der Datenspeichernutzung um 50 % Bessere performance Steigerung der Datenbankleistung um 30 % Kosteneinsparungen Einsparungen von >1 Mio. USD bei den Gesamtbetriebskosten

O-I Glass ist datengesteuert, und die Migration von einer Oracle- zu einer IBM Db2-Plattform war ein Schritt, der uns den Weg in die Zukunft erleichtern wird. Ray Case Director of SAP Infrastructure and Enterprise Platforms O-I Glass, Inc.

Ein reibungsloser Übergang Mithilfe von IBM Business Partner DXC Technology entschied sich O-I für die Migration seiner Daten auf die IBM® Db2®-Plattform. „Als wir unsere Beziehung zu IBM im Laufe der Zeit betrachteten, erkannten wir eine wichtige Chance. Wir konnten hier über die Gesamtbetriebskosten hinaus denken und stattdessen auch mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, dem wir vertrauen können“, erklärt Masney. Umstellungen dieser Größenordnung erfordern jedoch eine präzise Koordination und solide Unterstützung durch Technologiepartner. Masney erläutert: „Man muss sicherstellen, dass alles richtig gemacht und die Integrität gewahrt wird. Glücklicherweise verfügt IBM über eine Methode zur Migration von der Datenbankplattform anderer Anbieter auf eine IBM Db2-Plattform. Dieser Prozess ist bekannt und gut dokumentiert. Wir haben den Prozess umgesetzt und er verlief sehr, sehr gut – pünktlich, im Rahmen des Budgets und des Plans.“ Selbst wenn kleinere Probleme auftraten, war das IBM Team zur Stelle, um diese schnell zu lösen. „Ich konnte mich darauf verlassen, dass das IBM Team uns weiterhilft. Sie waren Teil des Teams“, sagt Masney. Bei einer geografisch so vielfältigen Organisation wie O-I kann es besonders schwierig sein, Ausfallzeiten während eines solchen Übergangs zu vermeiden. Eine Uhrzeit, die für Asien gut passt, funktioniert möglicherweise nicht in Nordamerika und umgekehrt. Und mit jeder Migration führten die O-I-, DXC- und IBM Teams auch einen Übungslauf durch. Insgesamt umfasste das Projekt mehr als 100 Migrationen über einen Zeitraum von sechs Monaten, die ausschließlich an Wochenenden durchgeführt wurden. „Die Mitarbeiter haben es nicht einmal bemerkt“, sagt Case. „Als sie am Freitag nach Hause gegangen sind, waren sie in SAP. Als sie am Montag zurückgekommen sind, waren sie in SAP. Sie hatten keine Ahnung, dass sich die zugrunde liegende Datenbank geändert hatte.“

Die technologische Unterstützung während des Projekts, die wir sowohl von IBM als auch von DXC erhielten, war vorbildlich. Wir hatten spätabends Anrufe, an denen sowohl IBM als auch DXC beteiligt waren. Dadurch fühlten wir uns während der Migration insgesamt einfach wohler. Ray Case Director of SAP Infrastructure and Enterprise Platforms O-I Glass, Inc.

Bemerkenswerte Verbesserungen O-I verzeichnete dank der Migration auf die Db2-Plattform bemerkenswerte betriebliche Verbesserungen. Zunächst verbraucht das Unternehmen 50 % weniger Speicher. Die Leistung hat sich in einigen Fällen um bis zu 30 % verbessert, und das Unternehmen hat siebenstellige Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten erzielt. Case sagt: „Im aktuellen ökonomischen Umfeld werden IT-Budgets nicht erhöht, daher müssen wir andere Wege finden, Projekte zu finanzieren, die uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.“ Eines dieser Projekte umfasst die Lösung IBM Db2 mit BLU Acceleration®. „IBM Db2 ist eine sehr zuverlässige, hochverfügbare Plattform, die uns in eine Position bringt, in der wir uns auf Dinge konzentrieren können, die eher strategisch und weniger operativ sind. Während wir das Unternehmen weiter transformieren, steht die digitale Transformation auf der Roadmap. Es ist klar, dass IBM Db2 BLU Acceleration ein Faktor sein wird, der die Berichterstellung, Analysen und maschinelles Lernen ermöglicht.“