Dokumentation und Lernprogramme

Lernprogramm Erweiterte ETL-Operationen mit DataStage So führen Sie ETL-Operationen für Daten durch, die in IBM Netezza® Performance Server gespeichert sind. Lernprogramm Native Db2-Konnektivität in IBM DataStage SaaS verwenden So nutzen Sie die native IBM Db2-Konnektivität in DataStage as a Service. Dokumentation Parallele Jobs erstellen Hier erfahren Sie, welche Aufgaben bei der Erstellung paralleler Aufgaben anfallen.