Mit IBM Confluent gehen Sie über Kafka hinaus

Entwickeln Sie mit einer vollständigen Datenstreaming-Plattform die Grundlage für KI, Analysen und Anwendungen mit Echtzeitdaten, angereicherten und vertrauenswürdigen Daten.

Kostenlos testen Kontakt
Grafisches Rendering eines Tech-Stacks mit strukturierten und unstrukturierten Daten mit watsonx.data

Verwalten Sie Kafka nicht mehr.
Starten Sie den Streaming-Wert.

Fragmentierte Daten verlangsamen die Einführung von KI

KI-native Anwendungen und Analysen stocken, wenn der Kontext zu spät eintrifft, unvollständig oder unzuverlässig ist. Ein selbstverwalteter Apache-Kafka-Stack mit Integrationen für Verarbeitung und Governance lässt Daten systemübergreifend isoliert, zwingt Teams zur Arbeit mit veralteten Daten und verringert das Vertrauen.

Echtzeitkontext ermöglicht KI-Bereitschaft

IBM® Confluent bietet Teams eine vollständige Datenstreaming-Plattform. Verbinden Sie alle Quellen, reichern Sie Daten in Bewegung an und liefern Sie vertrauenswürdigen Kontext in Echtzeit mit integrierten Funktionen, damit sich die Teams auf die Entwicklung von Funktionen konzentrieren können, anstatt die Infrastruktur zu verwalten.

Ansicht von vier Personen, die an einer Design Thinking-Brainstorming-Sitzung teilnehmen, rund um zwei große Whiteboards voller bunter Haftnotizen und handgeschriebenen Ideen.

IBM Confluent in Aktion

Erfahren Sie, wie IBM Confluent das Datenstreaming vereinfacht. Keine Anmeldung erforderlich.

 Demo starten

Vorteile

Kafka ohne Ausfallzeit migrieren

Die einzigartige Kombination aus Tools, Support und Ökosystemen, die IBM Confluent bietet, ermöglicht vollständig automatisierte Entdeckung, Bereitstellung, Datenmigration und Client-Migration, während Zeitrahmen komprimiert und Risiken reduziert werden.
Daten aus jedem System abrufen und anreichern

Verbinden Sie beliebige Datenquellen in wenigen Minuten mit vorkonfigurierten, vollständig verwalteten Konnektoren und verarbeiten Sie Daten in Echtzeit mit nativer Streamverarbeitung. Ersetzen Sie Integrationsrückstände durch wiederverwendbare Datenströme, um Analyse, KI, Anwendung und Workflow aus einer einzigen vertrauenswürdigen Quelle zu steuern.
Kafka in verschiedenen Umgebungen vereinheitlichen

Eine einzige Plattformarchitektur gewährleistet konsistente Funktionen, Governance und ein Betriebsmodell für alle Umgebungen. IBM Confluent Unified Stream Manager bietet eine einheitliche Steuerungsebene für alle Bereitstellung.
Die Ingenieursteuer abschaffen

Automatisieren Sie Skalierung, Upgrades und Lastausgleich mit einer vollständig verwalteten Plattform, die Service-Level-Agreements mit einer Betriebszeit von 99,99 % bietet. Dadurch wird der manuelle Aufwand für die Partitionsverwaltung, andauernde Neustarts und die Reaktion auf Vorfälle reduziert.
Ähnliche Anwendungsfälle
Reihen von Serverschränken, gefüllt mit Hardware und dichten Bündeln roter, blauer und schwarzer Netzwerkkabel in einem Rechenzentrum
Hybrid- und Multicloud-Replikation

Daten werden über Clouds – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud – und On-Prem-Umgebungen hinweg gespiegelt, um eine Notfallwiederherstellung und globale Verfügbarkeit zu gewährleisten, ohne operationellen Ballast.

 Mehr erfahren
Illustration eines Bandes, das sich auf grauem Hintergrund mit weißen Stecknadeln verschlingt. Das Band wechselt von tiefblau zu violett.
Customer 360 und Personalisierung

Vereinheitlichen Sie Kundendaten – wie Klickströme, Transaktionen und CRM – in Echtzeit, um hyperpersonalisierte Empfehlungen und optimale Angebote zu liefern und die Konversionsraten zu steigern.

 Mehr erfahren
Frau sitzt in einem Zug und schaut auf ihr Handy
Betrugserkennung in Echtzeit

Verarbeiten Sie Datenströme mit hohem Durchsatz und Latenzzeiten im Millisekundenbereich, um Bedrohungen nahezu in Echtzeit zu erkennen und zu blockieren, Batch-Verzögerungen zu eliminieren und Einnahmen und Vertrauen zu schützen.

 Mehr erfahren

Ressourcen

So hat McAfee seine Architektur mit IBM Confluent modernisiert
Wie Datenstreaming in Echtzeit einen Wettbewerbsvorteil bieten kann
Die 6 häufigsten Gründe für das Scheitern von Apache Kafka-Projekten
Top-10-Anwendungsfälle für den Einstieg in Datenstreaming
Gute Teams verwalten Kafka. Effiziente Teams nutzen IBM Confluent.
Machen Sie den nächsten Schritt

Mit IBM Confluent können Sie eine intelligente Datenplattform für agentische KI erstellen, die vertrauenswürdige Daten über Umgebungen, Anwendungen und APIs hinweg liefert.

  1. Kostenlos testen
  2. Das Vertriebsteam kontaktieren