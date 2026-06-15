Entwickeln Sie mit einer vollständigen Datenstreaming-Plattform die Grundlage für KI, Analysen und Anwendungen mit Echtzeitdaten, angereicherten und vertrauenswürdigen Daten.
KI-native Anwendungen und Analysen stocken, wenn der Kontext zu spät eintrifft, unvollständig oder unzuverlässig ist. Ein selbstverwalteter Apache-Kafka-Stack mit Integrationen für Verarbeitung und Governance lässt Daten systemübergreifend isoliert, zwingt Teams zur Arbeit mit veralteten Daten und verringert das Vertrauen.
IBM® Confluent bietet Teams eine vollständige Datenstreaming-Plattform. Verbinden Sie alle Quellen, reichern Sie Daten in Bewegung an und liefern Sie vertrauenswürdigen Kontext in Echtzeit mit integrierten Funktionen, damit sich die Teams auf die Entwicklung von Funktionen konzentrieren können, anstatt die Infrastruktur zu verwalten.
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Die einzigartige Kombination aus Tools, Support und Ökosystemen, die IBM Confluent bietet, ermöglicht vollständig automatisierte Entdeckung, Bereitstellung, Datenmigration und Client-Migration, während Zeitrahmen komprimiert und Risiken reduziert werden.
Verbinden Sie beliebige Datenquellen in wenigen Minuten mit vorkonfigurierten, vollständig verwalteten Konnektoren und verarbeiten Sie Daten in Echtzeit mit nativer Streamverarbeitung. Ersetzen Sie Integrationsrückstände durch wiederverwendbare Datenströme, um Analyse, KI, Anwendung und Workflow aus einer einzigen vertrauenswürdigen Quelle zu steuern.
Eine einzige Plattformarchitektur gewährleistet konsistente Funktionen, Governance und ein Betriebsmodell für alle Umgebungen. IBM Confluent Unified Stream Manager bietet eine einheitliche Steuerungsebene für alle Bereitstellung.
Automatisieren Sie Skalierung, Upgrades und Lastausgleich mit einer vollständig verwalteten Plattform, die Service-Level-Agreements mit einer Betriebszeit von 99,99 % bietet. Dadurch wird der manuelle Aufwand für die Partitionsverwaltung, andauernde Neustarts und die Reaktion auf Vorfälle reduziert.
Daten werden über Clouds – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud – und On-Prem-Umgebungen hinweg gespiegelt, um eine Notfallwiederherstellung und globale Verfügbarkeit zu gewährleisten, ohne operationellen Ballast.
Vereinheitlichen Sie Kundendaten – wie Klickströme, Transaktionen und CRM – in Echtzeit, um hyperpersonalisierte Empfehlungen und optimale Angebote zu liefern und die Konversionsraten zu steigern.
Verarbeiten Sie Datenströme mit hohem Durchsatz und Latenzzeiten im Millisekundenbereich, um Bedrohungen nahezu in Echtzeit zu erkennen und zu blockieren, Batch-Verzögerungen zu eliminieren und Einnahmen und Vertrauen zu schützen.