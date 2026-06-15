IBM® Confluent bietet Teams eine vollständige Datenstreaming-Plattform. Verbinden Sie alle Quellen, reichern Sie Daten in Bewegung an und liefern Sie vertrauenswürdigen Kontext in Echtzeit mit integrierten Funktionen, damit sich die Teams auf die Entwicklung von Funktionen konzentrieren können, anstatt die Infrastruktur zu verwalten.