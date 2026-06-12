On-Demand-Webinar

Seien Sie dabei, wenn Sophia Jiang, Senior Product Marketing Manager bei IBM Confluent mit Rupin Kakkar, Director – Cloud Architecture Leader, Consumer Platform Engineering bei McAfee, einem führenden, KI-gestützten Cybersicherheitsunternehmen, das umfassenden digitalen Schutz für Einzelpersonen und Familien bietet, spricht.

In diesem einstündigen Webinar werden sie eintauchen, warum McAfee IBM Confluent gewählt hat, wichtige Erkenntnisse und Best Practices teilen und eine Demonstration zeigen, wie man Streaming-Datenpipelines zu analytischen und operativen Systemen in IBM® Confluent Cloud aufbaut. Sie erfahren, wie Rupins Team Telemetrie einsetzt, um Analyse und Customer Experience in Echtzeit zu verbessern. Er wird erläutern, wie McAfee seine Architektur zu einer verteilten cloudnativen Microservice-Architektur modernisiert hat, die auf Kafka basiert. Und er wird enthüllen, wie McAfee von Open-Source-Kafka auf IBM Confluent Cloud migriert hat, um eine zehnfache Verbesserung der Ausfallsicherheit zu gewährleisten.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, eine Live-Demo zu sehen und von einem erfahrenen Praktiker zu hören, wie Sie eine erfolgreiche Migration von On-Prem in die Cloud planen und durchführen können.

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