Wenn das Expositionsvolumen zunimmt und die Workflows nicht miteinander verbunden sind, können Unternehmen im Reaktionsmodus stecken bleiben und viel Aufwand betreiben, nur um die Systeme stabil zu halten. IBM Concert Protect hilft Teams, dieses wachsende Volumen durch KI-gestützte Problembehebung zu bewältigen und von einer reaktiven Triage zu einem kontinuierlichen, risikogesteuerten Betrieb überzugehen. Es bringt Signale aus dem Stack zusammen, um zu erkennen, was gefährdet ist und was am wichtigsten ist. Auf diese Weise können Teams Prioritäten setzen und in großem Maßstab Abhilfe schaffen, bevor Probleme die Produktion erreichen.