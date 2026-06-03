Finden Sie Sicherheitslücken mit KI. Beheben Sie sie mit Concert Protect.
Wenn das Expositionsvolumen zunimmt und die Workflows nicht miteinander verbunden sind, können Unternehmen im Reaktionsmodus stecken bleiben und viel Aufwand betreiben, nur um die Systeme stabil zu halten. IBM Concert Protect hilft Teams, dieses wachsende Volumen durch KI-gestützte Problembehebung zu bewältigen und von einer reaktiven Triage zu einem kontinuierlichen, risikogesteuerten Betrieb überzugehen. Es bringt Signale aus dem Stack zusammen, um zu erkennen, was gefährdet ist und was am wichtigsten ist. Auf diese Weise können Teams Prioritäten setzen und in großem Maßstab Abhilfe schaffen, bevor Probleme die Produktion erreichen.
Behebt Sicherheitslücken zum Zeitpunkt der Codeerstellung
Erkennen Sie mit Secure Coder Sicherheitslücken, Secrets und Abhängigkeitsrisiken direkt im Entwickler-Workflow. Mit Echtzeit-Erkenntnissen in der IDE und geführten Fixes können Teams Probleme direkt bei der Erstellung beheben, wodurch Nacharbeiten reduziert und nachgelagerte Risiken vermieden werden.
Risiken priorisieren und die Sanierung beschleunigen
Vereinheitlichen Sie Exposure-Erkenntnisse in Bezug auf Code, Infrastruktur und Laufzeit, um die Risiken mit den größten Auswirkungen auf das Geschäft zu identifizieren. Concert korreliert die Ergebnisse Ihrer Anwendungen, um die Triage und Sanierung zu beschleunigen und Teams dabei zu unterstützen, Risiken im Rahmen der täglichen Entwicklung und Betriebsworkflows zu reduzieren.
Patching in großem Maßstab automatisieren
Orchestrieren Sie Workflows zur Sanierung von Patches in Hybridumgebungen, um Angriffsfenster und betrieblichen Mehraufwand zu reduzieren. Beschleunigen Sie Patch-Zyklen durch automatisierte, in sich geschlossene Workflows, die in bestehende Systeme integriert sind.
Fortlaufende Compliance sicherstellen
Überwachen Sie Anwendungen kontinuierlich anhand organisatorischer und regulatorischer Richtlinien, um Abweichungen bei der Einhaltung von Vorschriften zu reduzieren und die Audit-Bereitschaft im gesamten Softwarelebenszyklus zu verbessern. Automatisieren Sie Governance-Workflows in Entwicklungs- und Betriebsteams.
Ausfälle im Zusammenhang mit Zertifikaten verhindern
Verhindern Sie Ausfälle und reduzieren Sie das operative Risiko durch zentrale Transparenz in SSL/TLS-Zertifikate, Ablaufüberwachung und automatisierte Sanierung.
Risiko in der Software-Lieferkette reduzieren
Identifizieren Sie Abhängigkeiten von Open-Source-Software und Risiken in der Lieferkette frühzeitig im Entwicklungszyklus durch kontinuierliche Transparenz hinsichtlich Komponenten, Sicherheitslücken und Lizenzrisiken.
Entdecken Sie Demos, Dokumentationen, Schulungen und Experten-Erkenntnisse, die Ihnen helfen, IBM Concert kennenzulernen, zu bewerten und mehr Nutzen daraus zu ziehen.