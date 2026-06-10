KI beschleunigt die Softwareentwicklung in einem noch nie dagewesenen Tempo. IBM Concert Secure Coder integriert Risikoinformationen direkt in den Entwickler-Workflow und hilft Unternehmen so, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig die Entwicklungsgeschwindigkeit beizubehalten.

Secure Coder bietet bereits vor dem Commit einen Überblick über Risiken und unterstützt die Sanierung dieser innerhalb der IDE, wodurch IBM Concert auf den gesamten Lebenszyklus der sicheren Softwareentwicklung ausgeweitet wird.

Secure Coder hilft Teams, Sicherheitslücken, unsichere Abhängigkeiten und Fehlkonfigurationen zu identifizieren, während es das Wichtigste priorisiert und Entwickler in Echtzeit zu den richtigen Fixes führt. In Verbindung mit IBM Concert bietet es eine einheitliche Sichtbarkeit und automatisierte Sanierung über den gesamten SDLC hinweg, wodurch technische Schulden reduziert, die Compliance gestärkt und die allgemeine Software-Resilienz verbessert werden.