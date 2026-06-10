IBM Concert Secure Coder (in der technischen Vorschau)

Risikoanalyse im Code für KI-beschleunigte Entwicklung

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Mann arbeitet an mehreren Monitoren im Büro

Schnellerer Code, größere Risikoexposition

KI beschleunigt die Softwareentwicklung in einem noch nie dagewesenen Tempo. IBM Concert Secure Coder integriert Risikoinformationen direkt in den Entwickler-Workflow und hilft Unternehmen so, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig die Entwicklungsgeschwindigkeit beizubehalten.

Secure Coder bietet bereits vor dem Commit einen Überblick über Risiken und unterstützt die Sanierung dieser innerhalb der IDE, wodurch IBM Concert auf den gesamten Lebenszyklus der sicheren Softwareentwicklung ausgeweitet wird.

Secure Coder hilft Teams, Sicherheitslücken, unsichere Abhängigkeiten und Fehlkonfigurationen zu identifizieren, während es das Wichtigste priorisiert und Entwickler in Echtzeit zu den richtigen Fixes führt. In Verbindung mit IBM Concert bietet es eine einheitliche Sichtbarkeit und automatisierte Sanierung über den gesamten SDLC hinweg, wodurch technische Schulden reduziert, die Compliance gestärkt und die allgemeine Software-Resilienz verbessert werden.

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Eingebettete IDE-Risikoerkennung

Erkennen Sie Sicherheitslücken, Geheimnisse, Fehlkonfigurationen und risikobehaftete Open-Source-Pakete direkt innerhalb der Entwickler-Workflows und machen Sie Probleme in Echtzeit sichtbar, während der Code geschrieben wird, damit diese behoben werden können, bevor sie Pull-Anfragen oder Pipelines erreichen. Indem die Erkennung auf eine frühere Phase des Prozesses verlagert wird, reduzieren Teams Nacharbeiten, beschleunigen die Behebung von Problemen und halten die Entwicklungsgeschwindigkeit aufrecht, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit zu machen.

Ein Codeanalysebericht von Kubescape weist auf Sicherheitsfehler in einer TypeScript-Datei hin.

KI-gestützte Sanierung

Bietet kontextbezogene Empfehlungen für Fixes mit klaren Erklärungen direkt im Workflow, sodass Teams Probleme schnell verstehen und sicher beheben können. Kontrollierte Auto-Fix-Optionen beschleunigen die Sanierung und gewährleisten gleichzeitig Transparenz, Vertrauen und Governance.

Screenshot eines Sicherheitsscans, der eine CWE-614-Sicherheitslücke identifiziert

Intelligente Software für die Lieferkette

Identifiziert bekannte CVEs und kennzeichnet anfällige Abhängigkeiten direkt im Workflow, sodass Entwickler Risiken im Kontext verstehen und schnell handeln können. Zudem empfiehlt es sicherere Versionen und Alternativen und ermöglicht so schnellere und sicherere Entscheidungen ohne die Entwicklung zu verlangsamen.

Eine Sicherheits-Dashboard-Schnittstelle für einen Code-Arbeitsbereich namens „my-vscode-project“

Einheitliche Transparenz

Verknüpft Erkenntnisse auf Codeebene mit dem Anwendungskontext und bietet Teams so einen klaren Echtzeit-Überblick über die Risikolage im gesamten Entwicklungszyklus. Durch die Verknüpfung von Risiken mit den Auswirkungen auf das Geschäft unterstützt es Unternehmen dabei, die Effektivität von Shift-Left-Ansätzen zu messen und Prioritäten zu setzen.

Eine Zusammenfassung zum Thema „Entwicklersicherheit“ der IBM Concert-Plattform, die wichtige Metriken zu Sicherheitslücken und Risiken hervorhebt.

Über das Post-Commit-Scannen hinausgehen

Herkömmliche Tools erkennen Probleme erst nach dem Commit des Codes, was zu Reibungsverlusten und Verzögerungen führt. Secure Coder liefert umsetzbar Risikoinformationen zu einem früheren Zeitpunkt im Lebenszyklus.
Risikozusammenfassungen vor dem Commit innerhalb der IDE
Reagieren Sie auf Risiken, ohne den Workflow zu verlassen.
Geschäftsorientierte Priorisierung, abgestimmt auf die Auswirkungen auf das Unternehmen
Verstehen Sie die Auswirkungen auf Resilienz und Betriebszeit.
Integrierte Sanierungs-Workflows
Richten Sie Entwicklung, SRE und Sicherheit auf das gemeinsame Risiko aus.
Auditfähige Governance und Rückverfolgbarkeit
Erlangen Sie unternehmensweite Sichtbarkeit und Governance.

Secure Coder unterstützt Unternehmen bei Folgendem:

  • Probleme früher im Lebenszyklus beheben
  • Kosten für Nacharbeit und Sicherheit reduzieren
  • Produktivität der Entwickler verbessern
  • Compliance durch auditfähige Rückverfolgbarkeit stärken
  • Entwicklung, SRE und Sicherheit auf das gemeinsame Risiko ausrichten
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