Risikoanalyse im Code für KI-beschleunigte Entwicklung
KI beschleunigt die Softwareentwicklung in einem noch nie dagewesenen Tempo. IBM Concert Secure Coder integriert Risikoinformationen direkt in den Entwickler-Workflow und hilft Unternehmen so, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig die Entwicklungsgeschwindigkeit beizubehalten.
Secure Coder bietet bereits vor dem Commit einen Überblick über Risiken und unterstützt die Sanierung dieser innerhalb der IDE, wodurch IBM Concert auf den gesamten Lebenszyklus der sicheren Softwareentwicklung ausgeweitet wird.
Secure Coder hilft Teams, Sicherheitslücken, unsichere Abhängigkeiten und Fehlkonfigurationen zu identifizieren, während es das Wichtigste priorisiert und Entwickler in Echtzeit zu den richtigen Fixes führt. In Verbindung mit IBM Concert bietet es eine einheitliche Sichtbarkeit und automatisierte Sanierung über den gesamten SDLC hinweg, wodurch technische Schulden reduziert, die Compliance gestärkt und die allgemeine Software-Resilienz verbessert werden.
Erkennen Sie Sicherheitslücken, Geheimnisse, Fehlkonfigurationen und risikobehaftete Open-Source-Pakete direkt innerhalb der Entwickler-Workflows und machen Sie Probleme in Echtzeit sichtbar, während der Code geschrieben wird, damit diese behoben werden können, bevor sie Pull-Anfragen oder Pipelines erreichen. Indem die Erkennung auf eine frühere Phase des Prozesses verlagert wird, reduzieren Teams Nacharbeiten, beschleunigen die Behebung von Problemen und halten die Entwicklungsgeschwindigkeit aufrecht, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit zu machen.
Bietet kontextbezogene Empfehlungen für Fixes mit klaren Erklärungen direkt im Workflow, sodass Teams Probleme schnell verstehen und sicher beheben können. Kontrollierte Auto-Fix-Optionen beschleunigen die Sanierung und gewährleisten gleichzeitig Transparenz, Vertrauen und Governance.
Identifiziert bekannte CVEs und kennzeichnet anfällige Abhängigkeiten direkt im Workflow, sodass Entwickler Risiken im Kontext verstehen und schnell handeln können. Zudem empfiehlt es sicherere Versionen und Alternativen und ermöglicht so schnellere und sicherere Entscheidungen ohne die Entwicklung zu verlangsamen.
Verknüpft Erkenntnisse auf Codeebene mit dem Anwendungskontext und bietet Teams so einen klaren Echtzeit-Überblick über die Risikolage im gesamten Entwicklungszyklus. Durch die Verknüpfung von Risiken mit den Auswirkungen auf das Geschäft unterstützt es Unternehmen dabei, die Effektivität von Shift-Left-Ansätzen zu messen und Prioritäten zu setzen.