Erhöhen Sie Ihre Reichweite Starten Sie mit dem Verkauf Ihrer Produkte im weltbekannten IBM Cloud-Katalog.
Markteinführung mit IBM Cloud

Mit unserem optimierten, selbstgesteuerten und beschleunigten Onboarding-Erlebnis war es noch nie so einfach, mit IBM Cloud zusammenzuarbeiten und mit dem Verkauf zu beginnen.

Mit einem ständig wachsenden Angebot an Software und Dienstleistungen dient unser Katalog als digitaler Vertriebskanal, über den Sie Produkte an IBM Cloud-Kunden weltweit liefern und weiterverkaufen können. Aus Kundensicht bietet der Zugriff auf Partner-Software und -Dienstleistungen im Katalog einen optimierten Ansatz für den Kauf und die Bereitstellung sowie eine nahtlose Kontointegration und eine einfache Einzelabrechnung. 

 
Ein Marktplatz, der zu Ihnen passt Vorteile des Verkaufs in der IBM Cloud
Weltweit neue Kunden erreichen

Erweitern Sie Ihre Reichweite auf Tausende von IBM-Unternehmenskunden, die den IBM Cloud-Katalog nutzen.
Beschleunigte Markteinführung

Mit unserer benutzerfreundlichen Self-Service-Oberfläche können Sie Ihr Produkt innerhalb weniger Tage bereitstellen.
Dedizierte Onboarding-Hilfe

Nutzen Sie die praktische Unterstützung von Onboarding-Experten, die Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen helfen.
Transformieren Sie Ihr Unternehmen

Nutzen Sie unseren umfangreichen Produktkatalog, um Ihre Lösungen zu entwickeln und zu stärken.
Neue Wege beschreiten

Das dynamische Partner-Ökosystem von IBM bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Ihr Unternehmen wachsen zu lassen.
Prämien erhalten

Nutzen Sie Cloud-Guthaben, um Ihr Unternehmen auf den Weg zu transformativem Wachstum zu bringen.

Dizzion + IBM Bosch kooperiert mit IBM Sysdig, JFrog und IBM
Warum Sie auf der IBM Cloud verkaufen sollten Über 600 Tsd. aktive monatliche Nutzer 95 % der Fortune 500-Unternehmen, die durch IBM Cloud gesichert werden >60 Rechenzentren weltweit Die zehn größten Banken vertrauen auf IBM Cloud 47 der Fortune 50-Unternehmen arbeiten in der IBM Cloud 83 % der weltweiten Telekommunikationsunternehmen sind IBM-Kunden 20 % monatliche IBM Service-Wachstumsrate der letzten SaaS ISVs, die über IBM Cloud verkaufen Mehr als 100 Ökosystempartner, die IBM Financial Services Cloud nutzen

Schnell. Unkompliziert. Self-Service. Auf IBM Cloud verkaufen ​ Der Einstieg in die IBM Cloud umfasst vier Schritte: Registrierung Ihres Produkts, Definition Ihres Katalogeintrags und anderer Details, Onboarding Ihres Produkts und Veröffentlichung Ihres Produkts im IBM Cloud-Katalog.
IBM Cloud for Financial Services erreicht über 100 Ökosystempartner
IBM und AT&T stellen Unternehmenskunden offene Hybrid Cloud Services zur Verfügung
Nächste Schritte

Sind Sie bereit, Ihre Reichweite zu vergrößern? Verkaufen Sie Ihre Produkte noch heute im IBM Cloud-Katalog! Wir freuen uns auf Sie.

