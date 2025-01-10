Mit unserem optimierten, selbstgesteuerten und beschleunigten Onboarding-Erlebnis war es noch nie so einfach, mit IBM Cloud zusammenzuarbeiten und mit dem Verkauf zu beginnen.
Mit einem ständig wachsenden Angebot an Software und Dienstleistungen dient unser Katalog als digitaler Vertriebskanal, über den Sie Produkte an IBM Cloud-Kunden weltweit liefern und weiterverkaufen können. Aus Kundensicht bietet der Zugriff auf Partner-Software und -Dienstleistungen im Katalog einen optimierten Ansatz für den Kauf und die Bereitstellung sowie eine nahtlose Kontointegration und eine einfache Einzelabrechnung.
Erweitern Sie Ihre Reichweite auf Tausende von IBM-Unternehmenskunden, die den IBM Cloud-Katalog nutzen.
Mit unserer benutzerfreundlichen Self-Service-Oberfläche können Sie Ihr Produkt innerhalb weniger Tage bereitstellen.
Nutzen Sie die praktische Unterstützung von Onboarding-Experten, die Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen helfen.
Nutzen Sie unseren umfangreichen Produktkatalog, um Ihre Lösungen zu entwickeln und zu stärken.
Das dynamische Partner-Ökosystem von IBM bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Ihr Unternehmen wachsen zu lassen.
Nutzen Sie Cloud-Guthaben, um Ihr Unternehmen auf den Weg zu transformativem Wachstum zu bringen.
Robert Green von Dizzion erläutert, wie die Partnerschaft mit IBM seinem Unternehmen dabei geholfen hat, Kunden anzusprechen.
Bosch steigerte die Leistung mit IBM Power Systems und erreichte mit SAP HANA eine enorme Flexibilität.
Sysdig und JFrog arbeiten mit IBM zusammen, um Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, den Sprung von monolithischen Anwendungen zu cloudnativen Anwendungen zu schaffen.
Sind Sie bereit, Ihre Reichweite zu vergrößern? Verkaufen Sie Ihre Produkte noch heute im IBM Cloud-Katalog! Wir freuen uns auf Sie.