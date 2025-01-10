Mit unserem optimierten, selbstgesteuerten und beschleunigten Onboarding-Erlebnis war es noch nie so einfach, mit IBM Cloud zusammenzuarbeiten und mit dem Verkauf zu beginnen.

Mit einem ständig wachsenden Angebot an Software und Dienstleistungen dient unser Katalog als digitaler Vertriebskanal, über den Sie Produkte an IBM Cloud-Kunden weltweit liefern und weiterverkaufen können. Aus Kundensicht bietet der Zugriff auf Partner-Software und -Dienstleistungen im Katalog einen optimierten Ansatz für den Kauf und die Bereitstellung sowie eine nahtlose Kontointegration und eine einfache Einzelabrechnung.

