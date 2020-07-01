Der South Africa Protection of Personal Information Act (POPIA) ist das nationale Verbraucherdatenschutzgesetz Südafrikas. Die meisten Bestimmungen, die Verpflichtungen für Unternehmen begründen, traten am 1. Juli 2020 in Kraft. Ein Jahr später, am 30. Juni 2021, wurden zusätzliche Bestimmungen erlassen, wie etwa Änderungen des Promotion of Access to Information Act (PAIA) von 2020.

POPIA ähnelt der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU und regelt, wie Unternehmen (sowohl Verantwortliche als auch Auftragsverarbeiter) personenbezogene Daten erheben, verwenden und anderweitig verarbeiten. POPIA gilt für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn:

der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter sich in Südafrika befindet oder

Personenbezogene Daten werden in Südafrika verarbeitet

Weitere Informationen zu POPIA finden Sie hier.