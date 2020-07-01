Der South Africa Protection of Personal Information Act (POPIA) ist das nationale Verbraucherdatenschutzgesetz Südafrikas. Die meisten Bestimmungen, die Verpflichtungen für Unternehmen begründen, traten am 1. Juli 2020 in Kraft. Ein Jahr später, am 30. Juni 2021, wurden zusätzliche Bestimmungen erlassen, wie etwa Änderungen des Promotion of Access to Information Act (PAIA) von 2020.
POPIA ähnelt der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU und regelt, wie Unternehmen (sowohl Verantwortliche als auch Auftragsverarbeiter) personenbezogene Daten erheben, verwenden und anderweitig verarbeiten. POPIA gilt für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn:
Weitere Informationen zu POPIA finden Sie hier.
IBM einen Prozess implementiert hat, um alle eigenen Produkte, Angebote und Dienstleistungen auf die POPIA-Anforderungen zu überprüfen. Wir glauben, dass unsere technischen und organisatorischen Standardmaßnahmen (IBM DPA) in Kombination mit der IBM DPA angemessen und geeignet sind, den Kunden bei der Einhaltung des POPIA-Standards zu helfen.
POPIA wurde auf das Datenschutz-Addendum von IBM angewendet. Um zu erfahren, welche Gesetze oder Gerichtsbarkeiten durch das IBM Data Protection Addendum (DPA) abgedeckt werden, einschließlich der Abschnitte, die für POPIA gelten, besuchen Sie bitte die IBM DPL. Die DPA von IBM finden Sie auf unserer Seite IBM Terms.
Weitere Informationen zu IBMs Datenschutzrichtlinien erhalten Sie im IBM Trust Center. Wenn Sie weitere Fragen zur Datenschutzrichtlinie von IBM im Zusammenhang mit unseren externen Angeboten haben, wenden Sie sich an den IBM Chief Privacy Office Helpdesk.
