IBM Cloud® GxP-Konformität

GxP ist ein allgemeines Akronym für eine Reihe von weltweit anerkannten Verordnungen und Leitlinien zur „guten Praxis“, darunter die Good Manufacturing Practice (GMP), Good Clinical Practice (GCP), Good Laboratory Practice (GLP), Good Pharmacovigilance Practice (GVP) und Good Engineering Practice (GEP).
Der Zweck der GxP-Leitlinien besteht darin, die Qualität und Sicherheit von Produkten in regulierten Branchen wie der Lebensmittel-, Arzneimittel-, Medizinprodukte- und Kosmetikindustrie sicherzustellen. Jede Branche hat ihre eigenen Leitlinien, aber im Allgemeinen beruhen die GxP-Anforderungen auf vereinbarten Standards und sind in der Regel von Land zu Land ähnlich.
IBM Cloud beachtet die GxP-Standards und hat Kontrollframeworks implementiert, die für Kunden, die regulierte GxP-Workloads bereitstellen, unerlässlich sind. Dazu gehören ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 und ISO 27018 sowie Funktionalitäten wie Qualitätsmanagementsysteme. IBM Servicebeschreibungen (SB) geben an, ob ein bestimmtes Angebot diese ISO-Zertifizierungen einhält. Zusätzlich zu den IBM Cloud Services, die ISO 9001 einhalten, verfügt IBM über eine IBM Unternehmenszertifizierung für ISO 9001, wie auf der Seite „ISO 9001“ beschrieben.
IBM Cloud ist in der Lage, eine sichere, kontrollierte globale Cloudumgebung bereitzustellen, indem es eine dokumentierte Kontrolle über Benutzer, Prozesse, Rechenzentren, Anbieter, Service Management, Change Management und Reaktionen auf Vorfälle bietet.
Weitere Informationen erhalten Sie von einem IBM Ansprechpartner.
Haben Sie Fragen zu einem Konformitätsprogramm? Benötigen Sie einen geschützten Konformitätsbericht? Wir sind für Sie da.