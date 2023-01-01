IBM Cloud® GxP-Konformität

GxP ist ein allgemeines Akronym für eine Reihe von weltweit anerkannten Verordnungen und Leitlinien zur „guten Praxis“, darunter die Good Manufacturing Practice (GMP), Good Clinical Practice (GCP), Good Laboratory Practice (GLP), Good Pharmacovigilance Practice (GVP) und Good Engineering Practice (GEP).

Der Zweck der GxP-Leitlinien besteht darin, die Qualität und Sicherheit von Produkten in regulierten Branchen wie der Lebensmittel-, Arzneimittel-, Medizinprodukte- und Kosmetikindustrie sicherzustellen. Jede Branche hat ihre eigenen Leitlinien, aber im Allgemeinen beruhen die GxP-Anforderungen auf vereinbarten Standards und sind in der Regel von Land zu Land ähnlich.