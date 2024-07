IBM Cloud Pak® for Integration nutzt die Anwendungsintegrationsfunktionen von IBM App Connect®, um Ihrem Unternehmen zu helfen, sich zu vereinheitlichen, wichtige Daten zu erfassen, in Echtzeit zu handeln und mehr Erkenntnisse zu gewinnen, um schnell die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. KI-basierte Automatisierung bietet eine innovative Lösung für die Integration, mit der sich Integrationsprojekte schneller und kostengünstiger umsetzen lassen.



Greifen Sie schnell auf geschäftskritische Informationen zu, sichern Sie sie und bewahren Sie ihre Integrität. Verbinden Sie bestehende Anwendungen und Daten auf neue, interessante Weise, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen – unabhängig davon, wo sie sich befinden. Die Integrationsplattform ist auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Benutzer zugeschnitten und vereint verschiedene Arten von Integrationen an einem Ort.