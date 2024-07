IBM Process Automation Manager Open Edition, früher bekannt als Red Hat Process Automation Manager ist eine Plattform zur Modellierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen, Fallmanagement und Entscheidungsunterstützung. Sie basiert auf Open-Source-Technologien und ist mit Branchenstandards wie Business Process Model and Notation (BPMN) und Decision Model and Notation (DMN) konform und ermöglicht die nahtlose Integration von Automatisierungsservices sowohl in herkömmliche als auch in Drittanbieteranwendungen.