Nutzen Sie umfassende und anpassbare Datenbereinigungsfunktionen in Batch und in Echtzeit, um die Untersuchung von Quelldaten und die Datenklassifizierung zu automatisieren. Diese Automatisierung ermöglicht es dem Data Steward-Team, Datenbestände effektiv zu verwalten und mit zuverlässigen Daten schneller auf Geschäftsziele zu reagieren. Automatisierungsfunktionen lassen sich nach Bedarf skalieren, um die Verarbeitung der explodierenden Datenmengen, die jetzt an Hadoop gesendet werden, zu verbessern.