Kontrollieren Sie die Erfassung „fehlerhafter“ Daten, indem Sie Regeln zur Datenqualität ausführen, während Daten transformiert werden und bevor Sie sie in das Data Warehouse, den Data Lake oder in Anwendungen laden. Verwenden Sie mehr als 200 integrierte Regeln, um Daten zur Korrektur an die richtige Person weiterzuleiten und sicherzustellen, dass die Daten vertrauenswürdig sind.