IBM® Aspera Enterprise WebApps ist eine moderne Webanwendung, die die schnelle Zusammenarbeit bei Dateien und die Datenübertragung in einer einzigen Lösung vereint. Sie vereint Kernfunktionen von Aspera, die zuvor über mehrere Anwendungen bereitgestellt wurden, sodass Teams große Datensätze effizienter über lokal, Cloud und Hybridumgebungen hinweg teilen, verteilen und verwalten können.