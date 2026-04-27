IBM Aspera Enterprise WebApps

Eine Web-App für die schnelle Zusammenarbeit und Bereitstellung von Daten

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Illustrierte Weltkarte mit blauen Punkten, die verschiedene Regionen hervorheben

IBM® Aspera Enterprise WebApps ist eine moderne Webanwendung, die die schnelle Zusammenarbeit bei Dateien und die Datenübertragung in einer einzigen Lösung vereint. Sie vereint Kernfunktionen von Aspera, die zuvor über mehrere Anwendungen bereitgestellt wurden, sodass Teams große Datensätze effizienter über lokal, Cloud und Hybridumgebungen hinweg teilen, verteilen und verwalten können.
Anwendungsfälle
Illustration eines digitalen Verbindungsnetzwerks, das ein zentrales Gerät zeigt, das mit drei verschiedenen Punkten verbunden ist
Zusammenarbeit sichern

Ermöglichen Sie Teams und Partnern das sichere Hochladen, Herunterladen und Teilen von Dateien und Ordnern mit kontrollierten Workspaces und Berechtigungen.
Illustration von durch gestrichelte Linien verbundenen Blöcken
Hochgeschwindigkeitsdatenbereitstellung

Senden und empfangen Sie große Dateien und digitale Pakete zuverlässig in globalem Maßstab, unabhängig von Dateigröße, Entfernung oder Netzwerkbedingungen.
Illustration blauer und grüner Blöcke, die um einen weißen Zylinder angeordnet sind
Automatisierte Datenübertragung

Erstellen Sie On-Demand- oder geplante Workflows, um Hochgeschwindigkeitsübertragungen und Datenverteilung ohne komplexe Skripterstellung zu automatisieren.
Abbildung eines weißen Zylinders, der einzelne Würfel auf eine Gruppe blauer Würfel schießt.
Zentralisierte Sichtbarkeit und Kontrolle

Überwachen Sie Datenübertragungen in Echtzeit, verfolgen Sie Aktivitäten über Benutzer und Arbeitsbereiche hinweg, erstellen Sie Berichte und verwalten Sie Benutzer, Speicher und Endgeräte über eine einzige Anwendung.
Vorteile
Eine einheitliche Web-App

Verwenden Sie eine einzige Anwendung für sichere Zusammenarbeit, Dateizustellung, automatisierte Übertragungen und Verwaltung.

 
Globale Skalierung und Geschwindigkeit

Übertragen Sie große Datensätze zuverlässig mit hoher Geschwindigkeit über große Entfernungen und herausfordernde Netzwerkbedingungen.
Einfachere betriebliche Abläufe

Reduzieren Sie die betriebliche Komplexität durch zentralisiertes Management, Monitoring und Reporting.
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Nächste Schritte

Mit schnellen Dateiübertragungs- und Streaminglösungen überträgt die IBM Aspera-Software Daten jeder Größe über jede Entfernung.

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