Eine Web-App für die schnelle Zusammenarbeit und Bereitstellung von Daten
IBM® Aspera Enterprise WebApps ist eine moderne Webanwendung, die die schnelle Zusammenarbeit bei Dateien und die Datenübertragung in einer einzigen Lösung vereint. Sie vereint Kernfunktionen von Aspera, die zuvor über mehrere Anwendungen bereitgestellt wurden, sodass Teams große Datensätze effizienter über lokal, Cloud und Hybridumgebungen hinweg teilen, verteilen und verwalten können.
Ermöglichen Sie Teams und Partnern das sichere Hochladen, Herunterladen und Teilen von Dateien und Ordnern mit kontrollierten Workspaces und Berechtigungen.
Senden und empfangen Sie große Dateien und digitale Pakete zuverlässig in globalem Maßstab, unabhängig von Dateigröße, Entfernung oder Netzwerkbedingungen.
Erstellen Sie On-Demand- oder geplante Workflows, um Hochgeschwindigkeitsübertragungen und Datenverteilung ohne komplexe Skripterstellung zu automatisieren.
Überwachen Sie Datenübertragungen in Echtzeit, verfolgen Sie Aktivitäten über Benutzer und Arbeitsbereiche hinweg, erstellen Sie Berichte und verwalten Sie Benutzer, Speicher und Endgeräte über eine einzige Anwendung.
Verwenden Sie eine einzige Anwendung für sichere Zusammenarbeit, Dateizustellung, automatisierte Übertragungen und Verwaltung.
Übertragen Sie große Datensätze zuverlässig mit hoher Geschwindigkeit über große Entfernungen und herausfordernde Netzwerkbedingungen.
Reduzieren Sie die betriebliche Komplexität durch zentralisiertes Management, Monitoring und Reporting.