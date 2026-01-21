Nach dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung am A220-Flugzeugprogramm operierte Airbus, ein führender Flugzeughersteller, innerhalb der Grenzen der gemeinsam genutzten IT-Infrastruktur des Verkäufers. Das Fehlen der vollständigen Kontrolle über das IT-Umfeld behinderte Airbus' Fähigkeit, die digitale und die geschäftliche Transformation durchzuführen, die zur Erreichung seiner strategischen Ziele notwendig ist. Airbus wollte innerhalb von 18 Monaten – von Juli 2023 bis Januar 2025 – vollständige Autonomie erreichen, um alle Abhängigkeiten vom Verkäufer zu beseitigen und gleichzeitig seinen industriellen Hochlauf fortzufahren.

Die Integration von Anwendungen und Infrastruktur in die Airbus-Umgebung war jedoch nicht ohne Herausforderungen.

Die Komplexität der integrierten Geschäftswelt stellte ein erhebliches Hindernis dar, da sie zahlreiche Altlast-Anwendungen kompromittierte. Frühere Versuche, sich von diesen Systemen zu trennen, hatten aufgrund komplexer vor- und nachgelagerter Integrationen zwischen den Systemen und der globalen Zusammenarbeit mit mehr als 300 Lieferanten zu suboptimalen Ergebnissen geführt.

Um diesen Übergang erfolgreich umzusetzen, benötigte Airbus einen robusten Partner, der in der Lage war, sich in dieser komplexen IT-Umgebung zurechtzufinden und einen nahtlosen Übergang in die Cloud in einer stark regulierten Umgebung – in weniger als 18 Monaten – für die mehr als 100 integrierten Anwendungen zu ermöglichen. Diese integrierten Anwendungen bildeten das Rückgrat des A220-Programms, einschließlich Produktlebenszyklusmanagement (PLM), Unternehmensressourcenplanung (ERP), Fertigungsleitsysteme (MES) und Kundenservice.

Der Wechsel in die Cloud und die Entwicklung zu einer autonomen Einheit waren von entscheidender Bedeutung, um den Wettbewerbsvorteil von Airbus in der dynamischen Luft- und Raumfahrtindustrie zu erhalten. Nicht nur war der Wechsel in die Cloud grundlegend für die Verbesserung des A220-Programms, er diente auch als Grundlage für seine umfassenderen Ambitionen, den A220-Betrieb zu skalieren und zu transformieren.