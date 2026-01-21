IBM Consulting unterstützt Airbus dabei, die volle Autonomie zu erreichen und gleichzeitig das A220-Programm aufrechtzuerhalten.
Nach dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung am A220-Flugzeugprogramm operierte Airbus, ein führender Flugzeughersteller, innerhalb der Grenzen der gemeinsam genutzten IT-Infrastruktur des Verkäufers. Das Fehlen der vollständigen Kontrolle über das IT-Umfeld behinderte Airbus' Fähigkeit, die digitale und die geschäftliche Transformation durchzuführen, die zur Erreichung seiner strategischen Ziele notwendig ist. Airbus wollte innerhalb von 18 Monaten – von Juli 2023 bis Januar 2025 – vollständige Autonomie erreichen, um alle Abhängigkeiten vom Verkäufer zu beseitigen und gleichzeitig seinen industriellen Hochlauf fortzufahren.
Die Integration von Anwendungen und Infrastruktur in die Airbus-Umgebung war jedoch nicht ohne Herausforderungen.
Die Komplexität der integrierten Geschäftswelt stellte ein erhebliches Hindernis dar, da sie zahlreiche Altlast-Anwendungen kompromittierte. Frühere Versuche, sich von diesen Systemen zu trennen, hatten aufgrund komplexer vor- und nachgelagerter Integrationen zwischen den Systemen und der globalen Zusammenarbeit mit mehr als 300 Lieferanten zu suboptimalen Ergebnissen geführt.
Um diesen Übergang erfolgreich umzusetzen, benötigte Airbus einen robusten Partner, der in der Lage war, sich in dieser komplexen IT-Umgebung zurechtzufinden und einen nahtlosen Übergang in die Cloud in einer stark regulierten Umgebung – in weniger als 18 Monaten – für die mehr als 100 integrierten Anwendungen zu ermöglichen. Diese integrierten Anwendungen bildeten das Rückgrat des A220-Programms, einschließlich Produktlebenszyklusmanagement (PLM), Unternehmensressourcenplanung (ERP), Fertigungsleitsysteme (MES) und Kundenservice.
Der Wechsel in die Cloud und die Entwicklung zu einer autonomen Einheit waren von entscheidender Bedeutung, um den Wettbewerbsvorteil von Airbus in der dynamischen Luft- und Raumfahrtindustrie zu erhalten. Nicht nur war der Wechsel in die Cloud grundlegend für die Verbesserung des A220-Programms, er diente auch als Grundlage für seine umfassenderen Ambitionen, den A220-Betrieb zu skalieren und zu transformieren.
Airbus setzte auf IBM Consulting® , dessen Team eine Hybrid-Cloud-Strategie entwickelte, um entscheidende Workloads auf die Google Cloud-Plattform (GCP) zu migrieren. Diese strategische Verschiebung zielte auf Folgendes ab:
Anwendungen und Daten wurden anhand der folgenden Schritte in den GCP-Tenant von Airbus verschoben:
IBM half auch bei der Modernisierung und Transformation einiger kritischer Anwendungen, um sie an die Standards des A220-Programms anzupassen.
Die IBM Consulting-Lieferteams nutzten IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation, das mit der IBM watsonx®-Technologie für wichtige Programmunterstützungsmaterialien und interne Workflows entwickelt wurde, was die Genauigkeit erhöhte und schnellere, besser fundierte Entscheidungen ermöglichte.
Das hochintegrierte Ökosystem von Anwendungen und Prozessen sowie das hohe Datenvolumen führten zu einer komplexen Migration. Durch die Auswahl der richtigen Anbieter und Experten für die Bewältigung der Aufgabe konnte IBM mehrere Lösungen nahtlos zusammenführen und so eine einzigartige Customer Experience schaffen. Zu diesen Lösungen gehörten:
Die Technologien von Red Hat waren für den Erfolg dieses Projekts entscheidend:
Mit dieser strategischen Migration unterstützte IBM Consulting die digitale und die geschäftliche Transformation von Airbus A220, indem alle A220-Anwendungen in einer neuen Cloud-Umgebung vollständig vom Verkäufer getrennt werden konnten. Es bot die erforderliche Skalierbarkeit, um das strategische Ziel der Flugzeugproduktion zu unterstützen. Mit dieser Autonomie ist der A220 nicht von irgendwelchen Vorgängen abhängig, die vom Verkäufer ausgeführt werden.
In einem rasanten Zeitraum von 18 Monaten trennte sich Airbus planmäßig erfolgreich vom Verkäufer und steigerte gleichzeitig die Produktionsrate von 6 auf 10 Flugzeuge pro Monat.
Die IBM Aspera-Technologie beschleunigte die Übertragung von über 1 Milliarde Dateien und mehr als 2,5 Petabyte unstrukturierter Daten um das Vierfache im Vergleich zu einer herkömmlichen Dateiübertragung. Im Rahmen des 18-monatigen Projekts erhielt Airbus eine unternehmenseigene IT-Umgebung und positionierte das Unternehmen für künftiges Wachstum und Erfolg.
IBM Terraform spielte eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellungsautomatisierung der meisten Infrastruktur- und Serverkomponenten auf der Cloud-Plattform und beschleunigte sich um mehr als das Zehnfache dieser Bereitstellungszeiten.
Der Ansatz von IBM ermöglichte es Airbus, die Integrität und Effizienz des A220-Programms ohne Betriebsunterbrechung aufrechtzuerhalten. Bereits wenige Tage nach der Übergabe lief das A220-Programm im Normalbetrieb. Das Umfeld war stabil, und die Leistung war vergleichbar mit oder besser als die des Vorjahres, mit einem Anstieg von 15 % bei der Anzahl der täglich abgeschlossenen Produktionsaufträge im Werk Mirabel und einem Anstieg von 20 % bei der Anzahl der Engineering-Freigaben pro Tag.
Die Lösungen für die Zusammenarbeit mit Engineering-Lieferanten wurden ebenfalls in Cloud-Regionen in Europa und Asien migriert. Sie waren zuvor bei den Zulieferern von Airbus vor Ort installiert. Mit der neuen Lösung hat Airbus die Onboarding-Zeit der Lieferanten erheblich beschleunigt, die erforderlichen Investitionen von einer Million auf rund 150.000 $ reduziert und die Latenz für Lieferanten, die mit Airbus zusammenarbeiten, verringert.
Die Endbenutzer konnten die Leistung von Kernsystemen wie ERP um 30 % steigern, was zu einer verbesserten Benutzererfahrung führte. Die Verarbeitung von Monatsabschlüssen wurde um bis zu 40% beschleunigt, so dass sie 7 Stunden früher abgeschlossen werden konnte und gleichzeitig eine schnellere Erkennung von Unstimmigkeiten bei Kosten und Einnahmen möglich war. Arbeiten zur Materialanforderungsplanung (MRP) haben die Leistung ebenfalls um 45 % verbessert – sie sind 11 Stunden früher abgeschlossen als die zuvor mehr als 20 Stunden – was eine schnellere Identifizierung von Materialanforderungen ermöglicht, während die Ausführung von Chargenaufträgen um 50 % verbessert wurde.
Da die volle Autonomie durch die Migration der Hybrid Cloud sichergestellt ist, ist Airbus nun bereit, mit IBM in der nächsten Phase der Modernisierung zusammenzuarbeiten. Als Hauptpartner für A220-Anwendungsmanagementdienste und Plattform-Engineering-Dienste wird IBM auch weiterhin eine entscheidende Rolle für den Erfolg von Airbus spielen, indem das Unternehmen nicht nur die Leistung und Effizienz der Cloud-Infrastruktur aufrechterhält, sondern auch Innovation vorantreibt.
Diese nächste Phase konzentriert sich auf die Optimierung der Abläufe, die Steigerung der Agilität und das Freischalten neuer Werte, um sicherzustellen, dass Airbus seinen Wettbewerbsvorteil behält und gleichzeitig durch geringere Kosten und Effizienz eine höhere ROI erzielt.
Airbus ist führend in der Entwicklung nachhaltiger Luft- und Raumfahrt für eine sichere und geeinte Welt. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um effiziente und technologisch fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und vernetzte Dienstleistungen anzubieten. Im Bereich der Verkehrsflugzeuge entwickelt und fertigt Airbus moderne und treibstoffeffiziente Flugzeuge sowie zugehörige Dienstleistungen.
Wertschöpfung und Transformation Ihres Unternehmens mit Consulting für die Cloud-Migration
