Hybrid-Cloud-Transformation: Airbus A220 hebt mit IBM ab

IBM Consulting unterstützt Airbus dabei, die volle Autonomie zu erreichen und gleichzeitig das A220-Programm aufrechtzuerhalten.

Luftaufnahme eines weißen Flugzeugs
Erreichen vollständiger Autonomie im operativen Geschäft bei gleichzeitiger Wahrung der Integrität und Effizienz des A220-Programms

Nach dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung am A220-Flugzeugprogramm operierte Airbus, ein führender Flugzeughersteller, innerhalb der Grenzen der gemeinsam genutzten IT-Infrastruktur des Verkäufers. Das Fehlen der vollständigen Kontrolle über das IT-Umfeld behinderte Airbus' Fähigkeit, die digitale und die geschäftliche Transformation durchzuführen, die zur Erreichung seiner strategischen Ziele notwendig ist. Airbus wollte innerhalb von 18 Monaten – von Juli 2023 bis Januar 2025 – vollständige Autonomie erreichen, um alle Abhängigkeiten vom Verkäufer zu beseitigen und gleichzeitig seinen industriellen Hochlauf fortzufahren.

Die Integration von Anwendungen und Infrastruktur in die Airbus-Umgebung war jedoch nicht ohne Herausforderungen.

Die Komplexität der integrierten Geschäftswelt stellte ein erhebliches Hindernis dar, da sie zahlreiche Altlast-Anwendungen kompromittierte. Frühere Versuche, sich von diesen Systemen zu trennen, hatten aufgrund komplexer vor- und nachgelagerter Integrationen zwischen den Systemen und der globalen Zusammenarbeit mit mehr als 300 Lieferanten zu suboptimalen Ergebnissen geführt.

Um diesen Übergang erfolgreich umzusetzen, benötigte Airbus einen robusten Partner, der in der Lage war, sich in dieser komplexen IT-Umgebung zurechtzufinden und einen nahtlosen Übergang in die Cloud in einer stark regulierten Umgebung – in weniger als 18 Monaten – für die mehr als 100 integrierten Anwendungen zu ermöglichen. Diese integrierten Anwendungen bildeten das Rückgrat des A220-Programms, einschließlich Produktlebenszyklusmanagement (PLM), Unternehmensressourcenplanung (ERP), Fertigungsleitsysteme (MES) und Kundenservice.

Der Wechsel in die Cloud und die Entwicklung zu einer autonomen Einheit waren von entscheidender Bedeutung, um den Wettbewerbsvorteil von Airbus in der dynamischen Luft- und Raumfahrtindustrie zu erhalten. Nicht nur war der Wechsel in die Cloud grundlegend für die Verbesserung des A220-Programms, er diente auch als Grundlage für seine umfassenderen Ambitionen, den A220-Betrieb zu skalieren und zu transformieren.
6 auf 10 Flugzeuge Erhöhung der monatlichen Produktionstaktfrequenz 40 % schnellere Finanzabschlüsse zum Monatsende, 7 Stunden früher abgeschlossen 20 % Zunahme der technischen Veröffentlichungen pro Tag
Der Weg von Airbus in eine hybride cloudgestützte Zukunft ist ein Beweis für die Stärke der tief verwurzelten Partnerschaften und des Fachwissens von IBM, die unsere von von IBM watsonx unterstützte IBM Consulting Advantage-KI-Plattform nutzen. IBMs tiefgehendes Verständnis von Airbus' Geschäftsabläufen, Anwendungen und Geschäftswelt ermöglichte es uns, ein komplexes Programm in weniger als 18 Monaten umzusetzen. Mit der Hybrid Cloud im Zentrum der IBM Strategie nutzten wir unseren Ansatz „People, Processes, Platform, and Partners“ – angetrieben von Allianzen mit Google, Dell, IP4G, NetApp, IBM Technologie und anderen Sicherheitspartnern –, um eine resiliente, skalierbare Infrastruktur zu schaffen. Gemeinsam haben wir eine Grundlage geschaffen, die Airbus nicht nur für zukünftiges Wachstum und Innovation positioniert, sondern auch eine Vorlage für die Luft- und Raumfahrtindustrie insgesamt schafft.
Rob Wilmot Managing Partner IBM Consulting, Kanada
Nahtloser Wechsel zu einer Cloud-Plattform mit einem Hybrid-Cloud-Ansatz

Airbus setzte auf IBM Consulting® , dessen Team eine Hybrid-Cloud-Strategie entwickelte, um entscheidende Workloads auf die Google Cloud-Plattform (GCP) zu migrieren. Diese strategische Verschiebung zielte auf Folgendes ab:

  • Die Systeme und Abläufe von Airbus werden vom übernommenen A220-Unternehmen entkoppelt, wodurch Airbus in weniger als 18 Monaten zu einem eigenständigen Unternehmen wird. Dabei übernimmt IBM die Cloud-Migration aller in den A220 integrierten Anwendungen, die das Kerngeschäft unterstützen.
  • Bewahren der Integrität und Effizienz des A220-Programms durch Sicherstellung der Datenintegrität und Compliance während der Migration und Minimierung der betrieblichen Auswirkungen
  • Unterstützen des Unternehmenswachstums durch die Bereitstellung einer robusten, flexiblen und resilienten IT-Infrastruktur

Anwendungen und Daten wurden anhand der folgenden Schritte in den GCP-Tenant von Airbus verschoben:

  • Schritt 1: Verschieben von mehr als 800 virtuellen Maschinen (VMs) von der On-Prem-Umgebung des Verkäufers zum Cloud-Tenant des Verkäufers
  • Schritt 2: Klonen von mehr als 550 VMs vom Cloud-Tenant des Verkäufers zum Airbus-Cloud-Tenant, Einrichtung von mehr als 200 Schnittstellen und Konfiguration aller 100 Kernanwendungen des Airbus A220, die kritische Geschäftsprozesse in PLM, ERP, MES und Kundenservice unterstützen.

IBM half auch bei der Modernisierung und Transformation einiger kritischer Anwendungen, um sie an die Standards des A220-Programms anzupassen.

Die IBM Consulting-Lieferteams nutzten IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation, das mit der IBM watsonx®-Technologie für wichtige Programmunterstützungsmaterialien und interne Workflows entwickelt wurde, was die Genauigkeit erhöhte und schnellere, besser fundierte Entscheidungen ermöglichte. 

Das hochintegrierte Ökosystem von Anwendungen und Prozessen sowie das hohe Datenvolumen führten zu einer komplexen Migration. Durch die Auswahl der richtigen Anbieter und Experten für die Bewältigung der Aufgabe konnte IBM mehrere Lösungen nahtlos zusammenführen und so eine einzigartige Customer Experience schaffen. Zu diesen Lösungen gehörten: 

  • IBM Power® für Google Cloud: Durch die Nutzung der IBM AIX®-Plattform wurde ein nahtloser Lift und Shift von einer On-Prem-Lösung zur Cloud-Plattform mit nativer Integration zu anderen Cloud-Services ermöglicht.  
  • Google Cloud VMware Engine (GCvE): GCvE ist die bevorzugte Plattform für die Migration von VMware-Workloads von On-Prem in die Cloud. 
  • Google Cloud NetApp Volumes (GCNV): GCNV wurde verwendet, um NFS-Speicher von On-Prem in die Cloud zu migrieren. 
  • Red Hat® OpenShift®: OpenShift wurde verwendet, um IBM Instana ® VMs in einem Cloud-Container zu hosten.
  • IBM Terraform® und Red Hat Ansible Automation: Das IBM Terraform-Tool und die Red Hat Ansible Automation-Plattform wurden als Code-Automatisierung für die Infrastruktur genutzt, um Cloud-Aufbau und -Migration zu beschleunigen. 
  • IBM Aspera®: IBM Aspera ist eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungslösung, die eine sichere und skalierbare Übertragung großer Dateien von On-Prem in die Cloud ermöglicht, um die Migration zu beschleunigen. 
  • Es wurden fortschrittliche cloudnative Firewalls bereitgestellt, um den Netzwerkverkehr zu sichern und ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell durchzusetzen.
  • Robuste Lastausgleichslösungen wurden implementiert, um eine hohe Verfügbarkeit und eine effiziente Verteilung des Datenverkehrs zu gewährleisten. 
  • Dell Data Protection Situ (DPS): DPS wurde zur effizienten Sicherung und Replikation in, aus und zwischen hybriden Cloud-Umgebungen für maximale Datenmobilität eingesetzt. 
  • IBM Instana®: IBM Instana ist eine Observability-Plattform für Echtzeit-Überwachung und -Leistungsmanagement von Infrastruktur und Anwendung. 

Die Technologien von Red Hat waren für den Erfolg dieses Projekts entscheidend:

  • Über 300 Red Hat Linux VMs wurden geklont, angepasst und migriert. Dabei kam eine breite Palette von Red Hat Enterprise Linux-Versionen zum Einsatz. Die meisten VMs wurden über VMware HCX übertragen, wodurch die Ausfallzeit auf ein Minimum reduziert wurde.
  • Mehr als 30 OpenShift-Container wurden bereitgestellt, um das IBM Instana-Überwachungstool zu hosten.
  • Ansible Playbooks wurden häufig für das Bereitstellen von Software und Paketen verwendet.

Mit dieser strategischen Migration unterstützte IBM Consulting die digitale und die geschäftliche Transformation von Airbus A220, indem alle A220-Anwendungen in einer neuen Cloud-Umgebung vollständig vom Verkäufer getrennt werden konnten. Es bot die erforderliche Skalierbarkeit, um das strategische Ziel der Flugzeugproduktion zu unterstützen. Mit dieser Autonomie ist der A220 nicht von irgendwelchen Vorgängen abhängig, die vom Verkäufer ausgeführt werden.
Die Trennung zweier Luft- und Raumfahrtunternehmen und der Aufbau einer vollständig autonomen Cloud-Präsenz war keine kleine Herausforderung. In einem Bereich, in dem Sicherheit, Compliance und Integration von großer Bedeutung sind, war die Komplexität erheblich. Die termingerechte und budgetgerechte Umsetzung dieser Transformation innerhalb von 18 Monaten zeugt von der umfassenden Architekturplanung und der praktischen Erfahrung des gesamten Projektteams. Es war eine echte Komplettanstrengung, eine resiliente, skalierbare Grundlage für die Zukunft zu schaffen.
Karl Corriveau Lead Architect IBM
Eine neue Ära der Effizienz und des Wachstums

In einem rasanten Zeitraum von 18 Monaten trennte sich Airbus planmäßig erfolgreich vom Verkäufer und steigerte gleichzeitig die Produktionsrate von 6 auf 10 Flugzeuge pro Monat.

Die IBM Aspera-Technologie beschleunigte die Übertragung von über 1 Milliarde Dateien und mehr als 2,5 Petabyte unstrukturierter Daten um das Vierfache im Vergleich zu einer herkömmlichen Dateiübertragung. Im Rahmen des 18-monatigen Projekts erhielt Airbus eine unternehmenseigene IT-Umgebung und positionierte das Unternehmen für künftiges Wachstum und Erfolg.

IBM Terraform spielte eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellungsautomatisierung der meisten Infrastruktur- und Serverkomponenten auf der Cloud-Plattform und beschleunigte sich um mehr als das Zehnfache dieser Bereitstellungszeiten.

Der Ansatz von IBM ermöglichte es Airbus, die Integrität und Effizienz des A220-Programms ohne Betriebsunterbrechung aufrechtzuerhalten. Bereits wenige Tage nach der Übergabe lief das A220-Programm im Normalbetrieb. Das Umfeld war stabil, und die Leistung war vergleichbar mit oder besser als die des Vorjahres, mit einem Anstieg von 15 % bei der Anzahl der täglich abgeschlossenen Produktionsaufträge im Werk Mirabel und einem Anstieg von 20 % bei der Anzahl der Engineering-Freigaben pro Tag.

Die Lösungen für die Zusammenarbeit mit Engineering-Lieferanten wurden ebenfalls in Cloud-Regionen in Europa und Asien migriert. Sie waren zuvor bei den Zulieferern von Airbus vor Ort installiert. Mit der neuen Lösung hat Airbus die Onboarding-Zeit der Lieferanten erheblich beschleunigt, die erforderlichen Investitionen von einer Million auf rund 150.000 $ reduziert und die Latenz für Lieferanten, die mit Airbus zusammenarbeiten, verringert.

Die Endbenutzer konnten die Leistung von Kernsystemen wie ERP um 30 % steigern, was zu einer verbesserten Benutzererfahrung führte. Die Verarbeitung von Monatsabschlüssen wurde um bis zu 40% beschleunigt, so dass sie 7 Stunden früher abgeschlossen werden konnte und gleichzeitig eine schnellere Erkennung von Unstimmigkeiten bei Kosten und Einnahmen möglich war. Arbeiten zur Materialanforderungsplanung (MRP) haben die Leistung ebenfalls um 45 % verbessert – sie sind 11 Stunden früher abgeschlossen als die zuvor mehr als 20 Stunden – was eine schnellere Identifizierung von Materialanforderungen ermöglicht, während die Ausführung von Chargenaufträgen um 50 % verbessert wurde.  

Da die volle Autonomie durch die Migration der Hybrid Cloud sichergestellt ist, ist Airbus nun bereit, mit IBM in der nächsten Phase der Modernisierung zusammenzuarbeiten. Als Hauptpartner für A220-Anwendungsmanagementdienste und Plattform-Engineering-Dienste wird IBM auch weiterhin eine entscheidende Rolle für den Erfolg von Airbus spielen, indem das Unternehmen nicht nur die Leistung und Effizienz der Cloud-Infrastruktur aufrechterhält, sondern auch Innovation vorantreibt.

Diese nächste Phase konzentriert sich auf die Optimierung der Abläufe, die Steigerung der Agilität und das Freischalten neuer Werte, um sicherzustellen, dass Airbus seinen Wettbewerbsvorteil behält und gleichzeitig durch geringere Kosten und Effizienz eine höhere ROI erzielt. 
Mehr als 250 IBM Mitarbeiter, 6 Länder, 16 Kulturen, 15 Wochenenden, 18 Monate und jede Menge Spaß! Das war nötig, um eines der komplexesten Cloud-Migrationsprogramme zu realisieren – eine Leistung, die Maßstäbe für die Branche setzt. Dieser Erfolg unterstreicht die kollektive Stärke der richtigen Personen, Prozesse, Plattformen und Partner, die nahtlos zusammenarbeiten.
Rishi Kumar Patel und Patricia Pinard Lieferpartner IBM
Über Airbus

Airbus ist führend in der Entwicklung nachhaltiger Luft- und Raumfahrt für eine sichere und geeinte Welt. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um effiziente und technologisch fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und vernetzte Dienstleistungen anzubieten. Im Bereich der Verkehrsflugzeuge entwickelt und fertigt Airbus moderne und treibstoffeffiziente Flugzeuge sowie zugehörige Dienstleistungen.

 Lösungskomponenten IBM Consulting IBM® Consulting für Google Cloud IBM Consulting Advantage für die Cloud-Transformation IBM® AIX IBM Instana IBM Aspera IBM Terraform® Red Hat Ansible Automatisierung Red Hat OpenShift
Beratung zur Migration in die Cloud

Wertschöpfung und Transformation Ihres Unternehmens mit Consulting für die Cloud-Migration

 Mehr erfahren Alle Dienste erkunden
Rechtshinweise

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, IBM Cloud, IBM Consulting, IBM watsonx, Aspera, Instana, AIX und Power sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Das vorliegende Dokument ist ab dem Datum der Erstveröffentlichung aktuell und kann jederzeit von IBM geändert werden. Nicht alle Angebote sind in allen Ländern verfügbar, in denen IBM tätig ist.

Red Hat OpenShift und Ansible sind Marken von Red Hat, Inc. oder deren Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern.

Alle angeführten Beispiele illustrieren lediglich, wie einige Kunden IBM Produkte verwendet haben und welche Ergebnisse sie dabei erzielt haben. Tatsächliche Leistung, Kosten, Einsparungen oder andere Ergebnisse in anderen Betriebsumgebungen können abweichen.