Knox Media Hub unterstützt Content-Eigentümer, Rundfunkveranstalter, Vertreiber und Inhaber von Sportrechten bei der Verwaltung großer Mengen hochwertiger Medienressourcen. Diese Assets werden kontinuierlich innerhalb der Medienlieferkette für Lokalisierung, Versionierung, Postproduktion und Bereitstellung auf Streaming- und Broadcast-Plattformen bewegt.

Als cloudnative Plattform für die Verwaltung und Verteilung von Medieninhalten musste Knox Media Hub sicherstellen, dass Terabytes an zeitkritischen 4K- und UHD-Dateien weltweit mit maximaler Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit übertragen werden konnten. Herkömmliche Dateiübertragungsmethoden brachten Verzögerungen, operative Komplexität und Risiken mit sich.

Um seine Aufgabe als „Bindeglied“ in der Medienlieferkette zu erfüllen, benötigte Knox Media Hub eine unternehmensgerechte Hochgeschwindigkeits-Übertragungslösung, die direkt in seine Plattform integriert werden konnte und weltweit zuverlässig für cloudbasierte Medien-Workflows funktionierte.