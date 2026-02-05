IBM Aspera ermöglicht schnelle, sichere Übertragungen entlang der Medienlieferkette
Knox Media Hub unterstützt Content-Eigentümer, Rundfunkveranstalter, Vertreiber und Inhaber von Sportrechten bei der Verwaltung großer Mengen hochwertiger Medienressourcen. Diese Assets werden kontinuierlich innerhalb der Medienlieferkette für Lokalisierung, Versionierung, Postproduktion und Bereitstellung auf Streaming- und Broadcast-Plattformen bewegt.
Als cloudnative Plattform für die Verwaltung und Verteilung von Medieninhalten musste Knox Media Hub sicherstellen, dass Terabytes an zeitkritischen 4K- und UHD-Dateien weltweit mit maximaler Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit übertragen werden konnten. Herkömmliche Dateiübertragungsmethoden brachten Verzögerungen, operative Komplexität und Risiken mit sich.
Um seine Aufgabe als „Bindeglied“ in der Medienlieferkette zu erfüllen, benötigte Knox Media Hub eine unternehmensgerechte Hochgeschwindigkeits-Übertragungslösung, die direkt in seine Plattform integriert werden konnte und weltweit zuverlässig für cloudbasierte Medien-Workflows funktionierte.
Knox Media Hub hat IBM Aspera direkt in seine Plattform integriert, um Engpässe bei der Dateiübertragung zu beseitigen und Medienabläufe zu vereinfachen. Benutzer können Inhalte hochladen, verteilen und bereitstellen, ohne ihre Medienbibliothek zu verlassen, indem sie Aspera-Services wie Aspera on Cloud, ASCP, Shares Server und Node-to-Node Push nutzen.
Die Integration ermöglicht beschleunigte Uploads und Downloads als Teil automatisierter Arbeitsabläufe, wodurch manuelle Eingriffe und der Betriebsaufwand reduziert werden. Kunden können über eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche die für ihre Anforderungen am besten geeignete Übertragungsmethode auswählen, während die Betriebsteams einen detaillierten Überblick über jeden Übertragungsauftrag erhalten.
Durch die Integration von Aspera als native Funktion hat Knox Media Hub die Dateiübertragung von einer eigenständigen Aufgabe zu einem nahtlosen, unsichtbaren Bestandteil durchgängiger Cloud-Medien-Workflows gemacht.
Mit IBM Aspera ermöglicht Knox Media Hub eine schnelle Dateiübertragung auf globaler Ebene direkt von seiner Plattform aus. Mediendateien jeder Größe können sicher und zuverlässig übertragen werden, was Kunden dabei unterstützt, Lieferzeiten zu verkürzen und cloudbasierte Medien-Workflows zu fördern.
Kunden, die Knox Media Hub einsetzen, haben ihren Durchsatz bei gleichbleibender Personalstärke um bis zu viermal erhöht. Schnellere Übertragungen unterstützen Rundfunkveranstalter, Studios und Vertreiber dabei, Liefertermine einzuhalten, die Zusammenarbeit mit Partnern zu verbessern und effizient in großem Maßstab zu arbeiten.
Die Lösung unterstützt die Fähigkeit von Knox Media Hub, sich an die Kundennachfrage anzupassen und gleichzeitig eine konsistente Leistung und Servicequalität in allen globalen Betrieben aufrechtzuerhalten.
Knox Media Hub ist eine Cloud-Plattform, die die End-to-End-Medienlieferkette unterstützt. Sie ermöglicht Medienunternehmen die Erfassung, Verwaltung, Umwandlung und Verteilung von Medienressourcen über eine einzige Schnittstelle für cloudbasierte Medien-Workflows.
