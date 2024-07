Mit dem IBM Connector Development Kit können Sie ganz einfach individuelle Konnektoren auf der Grundlage eines Open API-Dokuments oder von Grund auf neu erstellen. So haben Benutzer von IBM App Connect und anderen Produkten die Möglichkeit, neue Lösungen zu integrieren, die bisher in dieser Form nicht verfügbar waren.

IBM App Connect Enterprise as a Service hilft Ihnen, Ihre Anwendungen und Daten zu verbinden, indem es benutzerorientierte, KI-basierte Tools und vorgefertigte intelligente Konnektoren bereitstellt.

IBM App Connect Community

Lesen Sie Blogbeiträge von IBM Experten und beteiligen Sie sich an Diskussionen. Melden Sie sich zu IT-Workshops an, in denen Produkte und Anwendungsfälle vorgestellt werden.