IBM® AI Optimizer for Z bietet leistungsstarke, richtlinienbasierte KI-Inferenz direkt auf IBM Z und wurde entwickelt, um die Anforderungen von generativer KI im Unternehmensmaßstab zu erfüllen. Ausgestattet mit dem IBM Spyre Accelerator bietet es latenzarme, hochleistungsfähige und sicherheitsintensive Modellausführung für die Plattform, auf der die weltweit geschäftskritischsten Workloads ausgeführt werden.

Während generative KI die Geschäftsstrategie umgestaltet, stehen Unternehmen, die auf IBM Z laufen, vor einem klaren Auftrag: KI effizient, sicher und ohne ausufernde Infrastrukturkosten zu skalieren. Der AI Optimizer for Z 2.1 begegnet diesem Problem, indem er die Inferenz dort optimiert, wo Daten und Transaktionen bereits live sind – auf Z – wodurch die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzt und gleichzeitig Ineffizienzen beseitigt werden, die die Einführung von KI verlangsamen.

AI Optimizer for Z ist in zwei Editionen erhältlich: Advanced Edition und Essentials Edition.

AI Optimizer for Z 2.1 Essentials Edition erweitert die Automatisierungsfunktionen mit nahtloser Automatisierung der Installation von IBM watsonx Assistant for Z 3.1 und IBM Software Hub 5.2.