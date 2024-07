IBM watsonx Assistant for Z steigert die Benutzerproduktivität, indem er jahrzehntelange Erfahrung und Best Practices in die Tools einbringt, die Ihr Team zur Arbeit mit und Verwaltung des Mainframes benötigt. Dieser auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Assistent ist darauf ausgelegt, die Ausführung sowohl komplexer als auch sich wiederholender Aufgaben zu vereinfachen und zu optimieren, indem er die Kenntnisse von Z-Experten in einen sicheren Satz von Automatisierungen verschlüsselt, die von Systemprogrammierern, Bedienern und Entwicklern aller Erfahrungsstufen genutzt werden können. IBM watsonx Assistant for Z verbessert die Eigenständigkeit und das Vertrauen der IBM Z-Benutzer, indem er die Einarbeitungszeit neuer Z-Benutzer verringert und den Wissenstransfer von Z-Experten beschleunigt.