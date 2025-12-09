Erschließung von KI-Inferenz im Unternehmensmaßstab: Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit von IBM AI Optimizer for Z 2.1

AI Optimizer for Z bietet fortschrittliche Echtzeitüberwachung für generative KI-Workloads und nutzt Prometheus für die Metriken-Sammlung sowie Grafana für intuitive Visualisierung. Es verfolgt wichtige Metriken wie Token-Durchsatz, Latenz pro Anfrage, Cache-Hit-Ratio, Zeit bis zum ersten Token und Speicher-Nutzung, sowie einen Plan, Hardware-Nutzungsmetriken wie GPU-Nutzung einzubeziehen.
AI Optimizer kann in den OpenTelemetry (OTel)-Kollektor integriert werden, wenn er mit Prometheus-Empfängern konfiguriert ist. Dies ermöglicht eine nahtlose Telemetrieerfassung und Interoperabilität für eine einheitliche Observability in hybriden Umgebungen. Diese Erkenntnisse befähigen Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu Kapazitätsplanung, Workload-Routing, Leistungsüberwachung und Infrastrukturoptimierung zu treffen – um Überprovisionierung zu vermeiden, Kosten zu senken und die Gesamtleistung zu verbessern.