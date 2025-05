Einführung von API Agent: Demokratisierung von APIs im agentischen Zeitalter

Unser neuer API-Agent wurde an den APIs der API Connect-Plattform trainiert und hat Zugriff auf den Ressourcenkatalog Ihres Unternehmens. So versteht er sowohl Ihre API-Umgebung als auch die Nutzung von API Connect, damit diese Probleme nicht auftreten. Er antwortet auf Anfragen, die in einfachem Englisch gestellt werden, und nutzt sein Wissen über Softwareentwicklung, Best Practices für APIs, API Connect-Funktionen und Ihren API-Bestand, um Ihre Absicht in die Realität umzusetzen.

Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Acme Coffee Roasters seine Lieferungen international ausweitet und mit Just in Time-Logistik zusammenarbeitet. Das Unternehmen möchte, dass Just in Time Bestelldetails abfragt und Aktualisierungen des Versandstatus bereitstellt. Der Entwickler von Acme weist den API-Agenten an: „Erstelle eine API, um Bestelldetails abzurufen und den Versandstatus in Echtzeit zu aktualisieren.“

Vor der Erstellung einer brandneuen API durchsucht der API-Agent auf intelligente Weise den bestehenden API-Bestand, um herauszufinden, ob bereits eine geeignete API vorhanden ist – dies fördert die Wiederverwendung und minimiert Wildwuchs. Wenn keine geeignete API gefunden wird, generiert der Agent automatisch die API-Spezifikation. Er unterstützt sowohl Code-First- als auch API-Design-First-Ansätze und berücksichtigt, dass verschiedene Teams über unterschiedliche Workflows verfügen. Einige ziehen es vor, ihre APIs zuerst zu entwerfen und zu dokumentieren (Design-first), während andere sich zuerst auf die Entwicklung der Backend-Funktionalität konzentrieren wollen (Code-First) und dann die API-Spezifikation auf der Grundlage des implementierten Codes erstellen, um die Prototyperstellung zu beschleunigen.

Durch die Nutzung beider Modelle passt sich der API-Agent an reale Entwicklungszyklen an, holt Teams dort ab, wo sie stehen, und beseitigt Hindernisse für eine schnellere und sicherere API-Bereitstellung. Darüber hinaus ergänzt er die Spezifikation durch relevante Dokumentation, die umfangreichere Informationen und Kontext für die Nutzung von APIs durch Anwendungen bietet. Der API-Agent kann auch sicherstellen, dass die APIs die Unternehmensstandards und Best Practices einhalten, indem er sie anhand von Governance-Regelsätzen validiert. Er kann zudem Validierungsfehler frühzeitig im Entwicklungsprozess erkennen und beheben. Schließlich werden wiederverwendbare Testfälle generiert, um sicherzustellen, dass das API-Verhalten im Laufe der Zeit gültig ist.