Ankündigung des IBM Bob Premium Pakets für Java: Beschleunigung der Modernisierung von Unternehmens-Java-Anwendungen

IBM Bob ist ein KI-gestützter Entwicklungspartner für Unternehmenssoftwareteams, der bei der Planung, Ausführung, Validieren und Steuerung mehrstufiger Modernisierungsaufgaben im gesamten Softwareentwicklungszyklus hilft. Die Lösung kombiniert KI mit agentischer Orchestrierung, um Teams dabei zu unterstützen, von isolierter Code-Unterstützung zu strukturierten, kontrollierten Modernisierungs-Workflows zu gelangen.

Das auf IBM Bob basierende Premium-Paket für Java-Modernisierung bietet speziell entwickelte Workflows für die Java-Modernisierung in Unternehmen. Es hilft Teams bei der Analyse von Anwendungen, der Koordination von Aktualisierungen, der Validierung von Änderungen und der Anwendung von Governance-Richtlinien im Rahmen von Modernisierung, einschließlich Java-Versions-Upgrades, Benutzeroberflächen-Modernisierung und Modernisierung zu IBM WebSphere Liberty.

Das Ergebnis ist eine wiederholbarere Methode zur Modernisierung von Java-Anwendungen: eine, die Teams hilft, schneller zu arbeiten und gleichzeitig die Kontrolle über Repositories, Abhängigkeiten, Pipelines und Laufzeitumgebungen beizubehalten.