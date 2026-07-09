Ankündigung des IBM Bob Premium Pakets für Java: Beschleunigung der Modernisierung von Unternehmens-Java-Anwendungen

Das IBM Bob Premium Paket für Java wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, Java-Anwendungen zu verstehen, bevor sie Änderungen vornehmen.
Heute gibt IBM die Verfügbarkeit des IBM Bob Premium Pakets für die Java-Modernisierung bekannt. Dieses Paket bietet speziell entwickelte Funktionen, die Unternehmensteams dabei helfen, Java-Anwendungen schneller, konsistenter und zuverlässiger zu modernisieren.
Enterprise-Java-Anwendungen unterstützen entscheidende Geschäftsabläufe, aber viele Unternehmen verwalten große, langlebige Java-Umgebungen mit Altlast-Laufzeiten und Frameworks, komplexen Abhängigkeiten, begrenzter Dokumentation und zunehmendem Sicherheitsrisiko. Diese Systeme zu modernisieren erfordert mehr als nur eine schnellere Codegenerierung. Teams benötigen Anwendungsverständnis, koordinierte Ausführung, Validierung, Governance und die Fähigkeit, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig die Systeme zu erhalten, auf die das Unternehmen angewiesen ist.
IBM Bob ist ein KI-gestützter Entwicklungspartner für Unternehmenssoftwareteams, der bei der Planung, Ausführung, Validieren und Steuerung mehrstufiger Modernisierungsaufgaben im gesamten Softwareentwicklungszyklus hilft. Die Lösung kombiniert KI mit agentischer Orchestrierung, um Teams dabei zu unterstützen, von isolierter Code-Unterstützung zu strukturierten, kontrollierten Modernisierungs-Workflows zu gelangen.
Das auf IBM Bob basierende Premium-Paket für Java-Modernisierung bietet speziell entwickelte Workflows für die Java-Modernisierung in Unternehmen. Es hilft Teams bei der Analyse von Anwendungen, der Koordination von Aktualisierungen, der Validierung von Änderungen und der Anwendung von Governance-Richtlinien im Rahmen von Modernisierung, einschließlich Java-Versions-Upgrades, Benutzeroberflächen-Modernisierung und Modernisierung zu IBM WebSphere Liberty.
Das Ergebnis ist eine wiederholbarere Methode zur Modernisierung von Java-Anwendungen: eine, die Teams hilft, schneller zu arbeiten und gleichzeitig die Kontrolle über Repositories, Abhängigkeiten, Pipelines und Laufzeitumgebungen beizubehalten.
Das IBM Bob Premium-Paket für Java-Modernisierung unterstützt drei strategische Java-Modernisierung-Workflows:
Gemeinsam helfen diese Workflows Java-Teams, kritische Anwendungen sicherer und schrittweiser zu modernisieren, ohne die Modernisierung vom Entwicklungszyklus zu trennen.
Das IBM Premium Paket für Java-Modernisierung bringt Struktur und Governance in die Modernisierungsarbeit in Java-Umgebungen von Unternehmen. Teams können Bob verwenden, um Validierungskontrollpunkte, menschliche Genehmigungen, nachvollziehbare Codeänderungen, automatisierte Dokumentation, Einheitstests und CVE-Bewusstsein während des gesamten Modernisierungsprozesses zu unterstützen.
Ein Entwickler, der beispielsweise an einem Java-Versions-Upgrade arbeitet, kann einen geführten Workflow starten, um die Anwendung zu analysieren, Kompatibilitätsprobleme zu identifizieren, Abhängigkeiten zu aktualisieren, Code- und Konfigurationsänderungen anzuwenden, Validierungsschritte durchzuführen und die Arbeit auf Überprüfungen vorzubereiten.
Durch die Kombination von KI-gestützter Orchestrierung mit Java-spezifischen Modernisierungs-Workflows und Enterprise Governance hilft dieses Premium-Paket Teams dabei, schneller zu modernisieren, gleichzeitig das operationelle Risiko zu reduzieren, die Softwarequalität zu verbessern und die Kontrolle über produktionskritische Systeme zu bewahren.
Blue Pearl nutzte IBM Bob, um eine Java-Codebase von Java 11 auf Java 25 zu modernisieren, und erreichte eine geschätzte 90 % schnellere Auslieferung, wobei die Arbeit in 3 Tagen statt etwa 30+ Tagen nach einem typischen Ansatz abgeschlossen wurde. Das Ergebnis zeigt, was möglich wird, wenn die Java-Modernisierung durch strukturierte Workflows, Systemverständnis, Validierung und Governance unterstützt wird, anstatt durch isolierte KI-Unterstützung.
Möchten Sie Bob ausprobieren? Erkunden Sie unsere kostenlose Testversion. Sie können auch die IBM Bob-Produktseite erkunden und mehr dazu über das IBM Bob Premium-Paket für Java erfahren, um herauszufinden, wie speziell entwickelte Java-Modernisierungsfunktionen Teams dabei helfen, schneller mit mehr Kontrolle zu arbeiten.