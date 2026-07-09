Digitale Illustration für Bob Java mit schwarzem Hintergrund und einem Dashboard auf dem iPad
Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Ankündigung des IBM Bob Premium Pakets für Java: Beschleunigung der Modernisierung von Unternehmens-Java-Anwendungen

Das IBM Bob Premium Paket für Java wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, Java-Anwendungen zu verstehen, bevor sie Änderungen vornehmen.

Veröffentlicht 9. Juli 2026

Heute gibt IBM die Verfügbarkeit des IBM Bob Premium Pakets für die Java-Modernisierung bekannt. Dieses Paket bietet speziell entwickelte Funktionen, die Unternehmensteams dabei helfen, Java-Anwendungen schneller, konsistenter und zuverlässiger zu modernisieren.

Enterprise-Java-Anwendungen unterstützen entscheidende Geschäftsabläufe, aber viele Unternehmen verwalten große, langlebige Java-Umgebungen mit Altlast-Laufzeiten und Frameworks, komplexen Abhängigkeiten, begrenzter Dokumentation und zunehmendem Sicherheitsrisiko. Diese Systeme zu modernisieren erfordert mehr als nur eine schnellere Codegenerierung. Teams benötigen Anwendungsverständnis, koordinierte Ausführung, Validierung, Governance und die Fähigkeit, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig die Systeme zu erhalten, auf die das Unternehmen angewiesen ist.

KI-gestützte Modernisierung für Unternehmens-Java-Anwendungen 

IBM Bob ist ein KI-gestützter Entwicklungspartner für Unternehmenssoftwareteams, der bei der Planung, Ausführung, Validieren und Steuerung mehrstufiger Modernisierungsaufgaben im gesamten Softwareentwicklungszyklus hilft. Die Lösung kombiniert KI mit agentischer Orchestrierung, um Teams dabei zu unterstützen, von isolierter Code-Unterstützung zu strukturierten, kontrollierten Modernisierungs-Workflows zu gelangen.

Das auf IBM Bob basierende Premium-Paket für Java-Modernisierung bietet speziell entwickelte Workflows für die Java-Modernisierung in Unternehmen. Es hilft Teams bei der Analyse von Anwendungen, der Koordination von Aktualisierungen, der Validierung von Änderungen und der Anwendung von Governance-Richtlinien im Rahmen von Modernisierung, einschließlich Java-Versions-Upgrades, Benutzeroberflächen-Modernisierung und Modernisierung zu IBM WebSphere Liberty.

Das Ergebnis ist eine wiederholbarere Methode zur Modernisierung von Java-Anwendungen: eine, die Teams hilft, schneller zu arbeiten und gleichzeitig die Kontrolle über Repositories, Abhängigkeiten, Pipelines und Laufzeitumgebungen beizubehalten.

Speziell entwickelte Workflows für Java-Teams 

Das IBM Bob Premium-Paket für Java-Modernisierung unterstützt drei strategische Java-Modernisierung-Workflows: 

  1. Java-Versionsupgrades helfen Teams dabei, Anwendungen von Java 8 oder älter auf Java 11, 17, 21 und 25 zu verschieben. Bob unterstützt die Analyse von Abhängigkeiten, die Identifizierung von Kompatibilitätsproblemen, die Koordination von Code- und Konfigurationsaktualisierungen sowie die Validierung von Migrationen in komplexen Java-Umgebungen.
  2. Die Modernisierung der Benutzeroberfläche hilft Teams dabei, veraltete Java-UI-Frameworks in moderne Anwendungserlebnisse zu transformieren. Bob unterstützt Modernisierungsinitiativen wie die Modernisierung von JSF oder Struts hin zu modernen Webarchitekturen, einschließlich React, und trägt gleichzeitig dazu bei, die Geschäftslogik und das Verhalten der Anwendung zu erhalten.
  3. Die Modernisierung zu Liberty hilft Teams dabei, Anwendungen von Altlast-Laufzeitumgebungen wie WebLogic, Tomcat und WebSphere Traditional-Anwendungen auf IBM WebSphere Liberty, IBMs moderne, modulare, cloudnativ Java-Laufzeitumgebung, zu modernisieren. Mithilfe von Migrationsplänen, die vom IBM Application Modernization Accelerator generiert werden, unterstützt Bob Teams bei der Analyse von Umgebungen, der Modernisierung von Konfigurationen, der Validierung von Bereitstellungen und der Reduzierung der betrieblichen Komplexität während der Laufzeitmodernisierung.

Gemeinsam helfen diese Workflows Java-Teams, kritische Anwendungen sicherer und schrittweiser zu modernisieren, ohne die Modernisierung vom Entwicklungszyklus zu trennen.

Gesteuerte Modernisierung im Unternehmensmaßstab

Das IBM Premium Paket für Java-Modernisierung bringt Struktur und Governance in die Modernisierungsarbeit in Java-Umgebungen von Unternehmen. Teams können Bob verwenden, um Validierungskontrollpunkte, menschliche Genehmigungen, nachvollziehbare Codeänderungen, automatisierte Dokumentation, Einheitstests und CVE-Bewusstsein während des gesamten Modernisierungsprozesses zu unterstützen.

Ein Entwickler, der beispielsweise an einem Java-Versions-Upgrade arbeitet, kann einen geführten Workflow starten, um die Anwendung zu analysieren, Kompatibilitätsprobleme zu identifizieren, Abhängigkeiten zu aktualisieren, Code- und Konfigurationsänderungen anzuwenden, Validierungsschritte durchzuführen und die Arbeit auf Überprüfungen vorzubereiten.

Durch die Kombination von KI-gestützter Orchestrierung mit Java-spezifischen Modernisierungs-Workflows und Enterprise Governance hilft dieses Premium-Paket Teams dabei, schneller zu modernisieren, gleichzeitig das operationelle Risiko zu reduzieren, die Softwarequalität zu verbessern und die Kontrolle über produktionskritische Systeme zu bewahren.

Frühe Ergebnisse mit Blue Pearl

Blue Pearl nutzte IBM Bob, um eine Java-Codebase von Java 11 auf Java 25 zu modernisieren, und erreichte eine geschätzte 90 % schnellere Auslieferung, wobei die Arbeit in 3 Tagen statt etwa 30+ Tagen nach einem typischen Ansatz abgeschlossen wurde. Das Ergebnis zeigt, was möglich wird, wenn die Java-Modernisierung durch strukturierte Workflows, Systemverständnis, Validierung und Governance unterstützt wird, anstatt durch isolierte KI-Unterstützung.

Mehr erfahren

Möchten Sie Bob ausprobieren? Erkunden Sie unsere kostenlose Testversion. Sie können auch die IBM Bob-Produktseite erkunden und mehr dazu über das IBM Bob Premium-Paket für Java erfahren, um herauszufinden, wie speziell entwickelte Java-Modernisierungsfunktionen Teams dabei helfen, schneller mit mehr Kontrolle zu arbeiten.

Sarwar Raza

Vice President, Hybrid Integration & Runtimes, IBM

Michael Kwok

Vice President, IBM Bob, and Canada Lab Director

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