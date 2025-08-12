IBM oLabs

Innovation von der Edge bis zum Unternehmen vorantreiben
Was wir tun
Vision

Entdecken Sie die Möglichkeiten: Wir replizieren virtuelle Umgebungen und bauen diese auf, sodass Sie die komplexen Herausforderungen Ihrer Agentur bewältigen können.
Zusammenarbeiten

Seien Sie Teil einer umfassenden Teamleistung. Arbeiten Sie Schulter an Schulter mit unseren Experten für den Technologiebereich, um Systemarchitekturen, KI-/ML-Modelle und Produkte für Endbenutzer zu entwerfen.
Prototyp-Erstellung und Demonstration

Mehr als nur Konzeption: Testen Sie die Umgebungen, KI-Anwendungen und IT-gesteuerten Edge-Funktionen, die wir gemeinsam entwickeln, physisch oder virtuell. Von dort aus iterieren wir so lange, bis wir genau die Lösung gefunden haben, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
Unsere Vorgehensweise

Als Katalysator für die Lösung komplexer technologischer Herausforderungen ist oLabs eine wichtige Ressource für die Weiterentwicklung der Technologie der US-Bundesregierung. Dazu tauchen wir tief in die Technologielandschaft Ihrer Agentur ein und arbeiten mit Ihren Experten und Führungskräften zusammen, um sicherere, benutzerorientierte und skalierbare Technologielösungen zu entwickeln. Ganz gleich, ob Ihre Experten Übungen im Feld durchführen, sich im Hauptquartier auf das Gefecht vorbereiten oder als medizinisches Fachpersonal KI einsetzen möchten, um Krankheiten früher zu erkennen – bei oLabs stützen wir uns auf kontextbezogene Beobachtungen, um Lösungen für reale Situationen zu entwickeln.
Erfahrung von oLabs

Unser hochmodernes Technologiezentrum in Nord-Virginia ermöglicht umfassende Innovationserfahrungen. Unser Standort in Reston, Virginia, ist mit Hochleistungscomputersystemen, hochmodernen GPUs, fortschrittlichen Systemschnittstellen, Kommunikationsgeräten, Drohnen, Endgeräten und einem Darkroom für Virtual Reality ausgestattet. Hier können wir die Funktionen der Echtzeit-Lösung demonstrieren und Ihre Visionen zum Leben erwecken.

Produkte

CXEdge
Die KI-fähige Datenplattform wurde für den Einsatz auf Hardware mit geringen Abmessungen, geringem Gewicht, geringem Stromverbrauch und niedrigen Kosten (SWaP-C) entwickelt. Verschaffen Sie Ihren Einsatzkräften einen taktischen Vorteil mit einer Open-Source-Toolsuite, die dafür entwickelt wurde, Echtzeit-Sensordaten – einschließlich Bild- und Videomaterial – über Netzwerke zu sammeln und für die KI-Analyse zu übertragen.
Hatteras
Unsere Plattform „Hatteras“ erleichtert es Ihrer Behörde, ihre ML-Modelle an die sich schnell verändernde Situation vor Ort anzupassen. Hatteras optimiert das ML-Modell-Retraining unter dynamischen Bedingungen, um Verschlechterungen zu vermeiden und die Genauigkeit der ML-Modelle in der Cloud oder im taktischen Edge-Bereich zu gewährleisten.
Semantic-Edge
Semantic-Edge ist eine generative KI-Lösung für Außeneinsätze. Sie ist klein, passt bequem auf einen Laptop und lässt sich an Ihre Anforderungen anpassen. Mit Semantic-Edge können Benutzer Daten, Dokumente, Handbücher, APIs und vieles mehr suchen und analysieren. So erhalten Bediener ein vollständiges Bewusstsein für die Situation und können Probleme im laufenden Betrieb und im taktischen Edge-Bereich lösen.
Sentinel
Eine hochgradig anpassbare, schnell einsetzbare ML-Lösung für die Videoaufklärung. Dank seiner Fähigkeit, mit einer Vielzahl von Sensormodalitäten zu arbeiten – kurzwellige und langwellige Infrarot-, Rot-, Grün- und Blau-Signale (RGB) und mehr – wandeln die leistungsstarken Computer-Vision-Algorithmen von Sentinel mehrere Video-Datenfeeds um und liefern eine ML-optimierte situationsbezogene Bewusstseinsfunktion.

Teil des „Federal Labs“-Ökosystems

Das Ökosystem der Federal Collaboration Centers von IBM® Consulting wurde speziell für die Anforderungen von US-Bundesbehörden entwickelt und unterstützt diese dabei, die Leistungsfähigkeit von KI und anderen fortschrittlichen IT-Funktionen voll auszuschöpfen. 

 Mehr erfahren
IBM Innovation Studio
IBM Innovation Studio

Entdecken Sie Transformationsmöglichkeiten durch Technologieerkundungen, immersive Erlebnisse und Co-Creation-Workshops.

Mehr erfahren
IBM Garage
IBM Garage

Mit einem kollaborativen, wertorientierten Engagement-Modell werden die besten Elemente aus Enterprise Design Thinking, flexibler Entwicklung und DevSecOps-Praktiken zusammengeführt und durch generative KI-Tools von IBM und Partnern beschleunigt.

 Mehr erfahren
IBM X-Force Cybersicherheitsangebot
IBM X-Force Cybersicherheitsangebot

Erstellen Sie realitätsnahe Simulationen, die Ihr Agency-Team durch realistische Einbruchszenarien führen. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Team auf Cybersicherheitsvorfälle auf Unternehmensebene reagieren und sich davon erholen, Schwachstellen verwalten und eine stärkere Sicherheitskultur in Ihrem Unternehmen aufbauen können. 

Mehr erfahren
