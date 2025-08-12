Entdecken Sie die Möglichkeiten: Wir replizieren virtuelle Umgebungen und bauen diese auf, sodass Sie die komplexen Herausforderungen Ihrer Agentur bewältigen können.
Seien Sie Teil einer umfassenden Teamleistung. Arbeiten Sie Schulter an Schulter mit unseren Experten für den Technologiebereich, um Systemarchitekturen, KI-/ML-Modelle und Produkte für Endbenutzer zu entwerfen.
Mehr als nur Konzeption: Testen Sie die Umgebungen, KI-Anwendungen und IT-gesteuerten Edge-Funktionen, die wir gemeinsam entwickeln, physisch oder virtuell. Von dort aus iterieren wir so lange, bis wir genau die Lösung gefunden haben, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
US Special Operations Leader
Wissenschaft und Technologie
Mein Team und oLabs entwickeln derzeit eine KI-fähige Software, die es Spezialkräften ermöglicht, geschäftskritische Daten horizontal über Teams hinweg und vertikal an höhere Ebenen und nationale Behörden zu erfassen, zu speichern, zu analysieren und zu verbreiten. Ich habe noch nie ein so kooperatives Umfeld innerhalb des Verteidigungsministeriums, des SOCOM, der Industrie oder der Wissenschaft erlebt. ”
USSOCOM Senior Leader
Mit meiner über 20-jährigen Erfahrung im Bereich Akquisitionen habe ich noch nie erlebt, dass ein Projekt so schnell von CRADA zu einem Program of Record wurde. Das erfordert ein hervorragendes Team. ”
Als Katalysator für die Lösung komplexer technologischer Herausforderungen ist oLabs eine wichtige Ressource für die Weiterentwicklung der Technologie der US-Bundesregierung. Dazu tauchen wir tief in die Technologielandschaft Ihrer Agentur ein und arbeiten mit Ihren Experten und Führungskräften zusammen, um sicherere, benutzerorientierte und skalierbare Technologielösungen zu entwickeln. Ganz gleich, ob Ihre Experten Übungen im Feld durchführen, sich im Hauptquartier auf das Gefecht vorbereiten oder als medizinisches Fachpersonal KI einsetzen möchten, um Krankheiten früher zu erkennen – bei oLabs stützen wir uns auf kontextbezogene Beobachtungen, um Lösungen für reale Situationen zu entwickeln.
Unser hochmodernes Technologiezentrum in Nord-Virginia ermöglicht umfassende Innovationserfahrungen. Unser Standort in Reston, Virginia, ist mit Hochleistungscomputersystemen, hochmodernen GPUs, fortschrittlichen Systemschnittstellen, Kommunikationsgeräten, Drohnen, Endgeräten und einem Darkroom für Virtual Reality ausgestattet. Hier können wir die Funktionen der Echtzeit-Lösung demonstrieren und Ihre Visionen zum Leben erwecken.
Das Ökosystem der Federal Collaboration Centers von IBM® Consulting wurde speziell für die Anforderungen von US-Bundesbehörden entwickelt und unterstützt diese dabei, die Leistungsfähigkeit von KI und anderen fortschrittlichen IT-Funktionen voll auszuschöpfen.
Sind Sie bereit, oLabs selbst zu erleben?