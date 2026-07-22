IBM Copilot Runway

Entwickelt zur Unterstützung von Unternehmen bei der Erstellung und Bereitstellung benutzerdefinierter Copilots

IBM Consulting erweitert die Funktionen von Microsoft Copilot
Leere Start- und Landebahn des Wuxi Shuofang International Airport, Wuxi City, China

KI-gestützte Unternehmenstransformation in Schwung bringen

Microsoft Copilot ist ein KI-Assistent, der entwickelt wurde, um die Produktivität und Kreativität der Mitarbeiter im Tagesgeschäft zu steigern. Er wird bereits in Tools eingesetzt, die täglich verwendet werden – z. B. Outlook, Office 365 und Teams. Einige Unternehmen benötigen jedoch eine speziellere, maßgeschneiderte Lösung.

Hier kommen maßgeschneiderte Copiloten ins Spiel. Maßgeschneiderte Copiloten können exakt auf den Anwendungsfall eines Unternehmens zugeschnitten und nach dessen Vorgaben gefertigt werden.

Die heutige Geschäftswelt entwickelt sich in rasantem Tempo. Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Komplexität und Unsicherheit zu unterstützen, kündigte IBM Consulting IBM Copilot Runway an. Dieses neue Angebot soll Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung, Bereitstellung und Verwaltung von Copilots unterstützen.

Funktionen
Adoption Framework

Mit diesem benutzerdefinierten Framework können Unternehmen Copilots im großen Maßstab bereitstellen. Die Abstimmung auf individuelle Bedürfnisse und Ziele gewährleistet eine reibungslose Integration bei maximaler Wirkung.
Copilot Catalyst

Entwerfen Sie flexible und anpassungsfähige Copilots mit dem Copilot Catalyst von IBM, um die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens effektiv und effizient zu erfüllen.
Vorgefertigte benutzerdefinierte Copilots

Ein Fundus vorkonfigurierter Copilots für spezifische Anwendungsfälle sorgt für zeitsparende und mühelose Implementierung.

Anwendungsfälle

KI-gestützte Vertrags-Erkenntnisse für Beschaffungsspezialisten

Unterstützt Beschaffungsspezialisten bei der Gewinnung wertvoller Erkenntnisse aus Verträgen. Dieser Ansatz kann Anwendern helfen, Vertragsbedingungen, Verpflichtungen und Risiken effizienter zu verstehen, was fundierte Entscheidungsfindungen und optimierte Vertragsmanagementprozesse ermöglicht.

Zwei Geschäftsleute benutzen gemeinsam einen Laptop in einem Büro.

Intelligente Unterstützung für Kundenservice-Operationen

Copilot für Agenten und Techniker, der eine Suche mit generativer KI, Self-Service-Optionen, Echtzeit-Unterstützung, Upselling-/Cross-Selling-Empfehlungen und kontextbezogene Unterstützung für optimierte Abläufe und eine verbesserte Customer Experience bietet.

Ein Kundensupport-Mitarbeiter, der mit einem Headset vor einem Computer arbeitet

KI-gestützter KYC-Verifikations-Copilot

Der Copilot dient zur Automatisierung und Beschleunigung des KYC-Verifizierungsprozesses und zur Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften bei gleichzeitiger Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands der Bankmitarbeiter.

Bankangestellte am Computer hilft einem Paar am Schalter einer Bankfiliale

Intelligente Mitarbeiterunterstützung und Engagement

Copilot für Mitarbeiter zur Steigerung des Mitarbeiterengagements, zur Reduzierung manueller Aufgaben und zur Gewährleistung einer nahtlosen Erfahrung während des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus – vom Onboarding bis zum Tagesgeschäft.

Laptop, CEO oder leitende Angestellte in einem Meeting zur Planung einer Marketingstrategie für das finanzielle Wachstum des Unternehmens.

Digitaler Zwillings-Copilot zur operativen Optimierung

Dynamische digitale Nachbildung einer physischen Entität, die mit menschlichen Bedienern zusammenarbeitet und die Leistung in der realen Welt simuliert, überwacht und optimiert. Ziel ist die Verbesserung der Entscheidungsfindung und der Effizienz.

Büroangestellte, die an ihren Computern arbeiten

Kundenreferenz

Eine Asiatin mittleren Alters in Bluejeans sitzt in einer Yoga-Pose auf dem Bett vor einem Laptop
Redi, der KI-gestützte virtuelle Bankassistent, fördert die Kundenbindung Fallstudie lesen

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