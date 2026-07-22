Entwickelt zur Unterstützung von Unternehmen bei der Erstellung und Bereitstellung benutzerdefinierter Copilots
Microsoft Copilot ist ein KI-Assistent, der entwickelt wurde, um die Produktivität und Kreativität der Mitarbeiter im Tagesgeschäft zu steigern. Er wird bereits in Tools eingesetzt, die täglich verwendet werden – z. B. Outlook, Office 365 und Teams. Einige Unternehmen benötigen jedoch eine speziellere, maßgeschneiderte Lösung.
Hier kommen maßgeschneiderte Copiloten ins Spiel. Maßgeschneiderte Copiloten können exakt auf den Anwendungsfall eines Unternehmens zugeschnitten und nach dessen Vorgaben gefertigt werden.
Die heutige Geschäftswelt entwickelt sich in rasantem Tempo. Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Komplexität und Unsicherheit zu unterstützen, kündigte IBM Consulting IBM Copilot Runway an. Dieses neue Angebot soll Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung, Bereitstellung und Verwaltung von Copilots unterstützen.
Mit diesem benutzerdefinierten Framework können Unternehmen Copilots im großen Maßstab bereitstellen. Die Abstimmung auf individuelle Bedürfnisse und Ziele gewährleistet eine reibungslose Integration bei maximaler Wirkung.
Entwerfen Sie flexible und anpassungsfähige Copilots mit dem Copilot Catalyst von IBM, um die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens effektiv und effizient zu erfüllen.
Ein Fundus vorkonfigurierter Copilots für spezifische Anwendungsfälle sorgt für zeitsparende und mühelose Implementierung.
KI-gestützte Vertrags-Erkenntnisse für Beschaffungsspezialisten
Unterstützt Beschaffungsspezialisten bei der Gewinnung wertvoller Erkenntnisse aus Verträgen. Dieser Ansatz kann Anwendern helfen, Vertragsbedingungen, Verpflichtungen und Risiken effizienter zu verstehen, was fundierte Entscheidungsfindungen und optimierte Vertragsmanagementprozesse ermöglicht.
Intelligente Unterstützung für Kundenservice-Operationen
Copilot für Agenten und Techniker, der eine Suche mit generativer KI, Self-Service-Optionen, Echtzeit-Unterstützung, Upselling-/Cross-Selling-Empfehlungen und kontextbezogene Unterstützung für optimierte Abläufe und eine verbesserte Customer Experience bietet.
KI-gestützter KYC-Verifikations-Copilot
Der Copilot dient zur Automatisierung und Beschleunigung des KYC-Verifizierungsprozesses und zur Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften bei gleichzeitiger Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands der Bankmitarbeiter.
Intelligente Mitarbeiterunterstützung und Engagement
Copilot für Mitarbeiter zur Steigerung des Mitarbeiterengagements, zur Reduzierung manueller Aufgaben und zur Gewährleistung einer nahtlosen Erfahrung während des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus – vom Onboarding bis zum Tagesgeschäft.
Digitaler Zwillings-Copilot zur operativen Optimierung
Dynamische digitale Nachbildung einer physischen Entität, die mit menschlichen Bedienern zusammenarbeitet und die Leistung in der realen Welt simuliert, überwacht und optimiert. Ziel ist die Verbesserung der Entscheidungsfindung und der Effizienz.
Treiben Sie die Innovation voran, indem Sie die agentische KI mit dem dynamischen Technologieportfolio und der umfassenden Branchenkenntnis von Microsoft nutzen.
Die Services und Beratung von IBM zum Thema künstliche Intelligenz (KI) bei der Implementierung und Skalierung von KI im Unternehmen können helfen, die Workflows in Ihrem Unternehmen neu zu gestalten.
IBM Consulting bietet professionelle Daten- und KI-Beratungsdienste, um Unternehmen beim Aufbau einer verantwortungsvollen, skalierbaren KI-Strategie zu unterstützen.
KI-gestützte Delivery-Plattform zur beschleunigten Wertschöpfung in großem Maßstab.