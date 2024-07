Yunda und IBM erarbeiteten einen Plan zur Integration der Sicherheitssilos des Frachtunternehmens in eine einheitliche Sicherheitssteuerzentrale. Yunda implementierte die Lösungen IBM® Cloud Pak® for Security und IBM® QRadar®, die in Containern und auf einer Hybrid-Cloud-Plattform – einschließlich der Containerplattform Red Hat® OpenShift® – laufen. IBM® Cloud Pak for Security ist eine offene Plattform, mit der Yunda seine bestehenden Sicherheitstools schnell integrieren und umfassendere Erkenntnisse über Bedrohungen in verschiedenen Umgebungen gewinnen kann. Die Plattform bietet prozessübergreifende und aktuelle Konformitätsberichte und Zertifizierungen und gewährleistet die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen auf Grundlage unterschiedlicher gesetzlicher Verordnungen. Auf diese Weise kann Yunda Bedrohungen schnell erkennen, Abläufe orchestrieren und Reaktionen automatisieren – ohne dabei Daten zu verlagern.

Mit QRadar, einer Plattform zur Verwaltung der Netzwerksicherheit, die Situationsbewusstsein und Unterstützung bei der Konformität bietet, richtet Yunda ein automatisches Warnsystem ein. Die Zuständigen können auf die richtigen Daten zugreifen, ungewöhnliche Zugriffe auf Netzwerke analysieren und erkennen, wichtige Daten wirksam schützen und Missbrauch in Echtzeit unterbinden.