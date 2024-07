Heute florieren YouCan und seine Kunden. Allein im Jahr 2021 wickelten Händler über die Plattform Bestellungen im Wert von 200 Millionen US-Dollar ab. Seit dem Start der Plattform im Jahr 2020 wurden mehr als 300 Millionen US-Dollar abgewickelt, was etwa acht Millionen Bestellungen von 100.000 aktiven Shops entspricht. Was die Leistung angeht, so verarbeitet die Plattform bis zu 5.000 Anfragen pro Minute.

Während das Unternehmen expandiert und neue Kunden und Märkte erschließt, prüft es die Nutzung neuer Managed Services. „Das IBM-Ökosystem ist sehr reichhaltig. Wir würden in Zukunft gerne mit zusätzlichen Diensten experimentieren, z. B. mit IBM Databases for ElasticSearch, das die Möglichkeiten der Datensuche und -analyse erheblich verbessert“, sagt Bahij. „Wenn wir wachsen, können wir Managed Services nutzen, um Betriebskosten und -aufwand zu senken und uns mehr auf unser Geschäft zu konzentrieren.“

Die Reichweite der Plattform in den afrikanischen Märkten ist hoch, vor allem weil YouCan sich an deren kulturellen Besonderheiten angepasst hat. In Zukunft möchte das Unternehmen nach Asien und dann möglicherweise nach Europa und Amerika expandieren.

Im Jahr 2021 hat YouCan offiziell das „Startup with IBM“-Programm abgeschlossen. Als IBM Cloud-Kunde steht das Unternehmen weiterhin in ständigem Kontakt mit IBM. „Wenn wir ein Problem oder eine Frage haben, sind unsere Ansprechpartner bei IBM immer für uns da. Das wissen wir sehr zu schätzen.“, sagt Abderrahmane Goulahyane, Head of Web Operations bei YouCan. „Mit IBM und den tollen Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, fühlen wir uns bestens aufgehoben.“