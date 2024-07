ELM steht im Einklang mit dem Wunsch von Yanfeng Auto nach einem effizienten F&E- und Betriebssystem. Derzeit können sich die Ingenieure von Yanfeng Auto schnell in Arbeitsszenarien einarbeiten, die den verschiedenen Produkttypen, Projektebenen und Entwicklungsstandards im ELM-System entsprechen, und die rollenbasierte Bereitstellung vervollständigen, was die Liefergeschwindigkeit und -qualität erheblich verbessert.

Als Yanfeng Electronic Technology noch Tools wie Microsoft Word und Excel verwendete, war es schwierig, das Qualitätsmanagement in seiner Gesamtheit zu erfassen. Heutzutage können Fragen wie Anforderungserfüllung, Designabdeckung und Testabdeckung durch die Implementierung der IBM ELM-Tool-Kette beantwortet werden, so dass in allen Phasen transparente Daten über die Qualität zur Verfügung stehen und das Qualitätsmanagement in eine vorausschauende Kontrolle und Vorhersage umgewandelt werden kann, anstatt dass man in einer späteren Phase lediglich passiv Qualitätsprobleme feststellt.

Angesichts der starken Konkurrenz ist die Senkung der Kosten und die Steigerung der Effizienz ein wichtiges Ziel für die Automobilhersteller. Laut einem Projektleiter bei Yanfeng Electronic Technology beeinträchtigt die Bedeutung der Rückverfolgbarkeit, anders als von vielen angenommen, nicht die Effizienz der Entwicklung und die Liefergeschwindigkeit, sondern führt im Gegenteil zu mehr Effizienz. „Wenn man sich nur auf die Lieferzeit konzentriert und den Teil der Anforderungen und des Designs überspringt und sofort Code schreibt, kann die Qualität nicht garantiert werden.“

Im Hinblick auf die Möglichkeiten von IBM ELM kann die Wiederverwendung von Modellen eine Menge Arbeit sparen. So kann beispielsweise das in früheren Projekten entwickelte Rhapsody-Modell übernommen und entsprechend den neuen Anforderungen einfach aktualisiert werden. Die darin enthaltenen Komponenten und Funktionen lassen sich hinzufügen oder entfernen.

Dank IBM ELM war Yanfeng Electronic Technology einer der beiden chinesischen Zulieferer, die das AutomotiveSPICE Level 1 Assessment von Volkswagen im Jahr 2019 bestanden haben. Im Jahr 2016 erhielt Yanfeng Electronic Technology mit Hilfe von RQM (Rational Quality Management), der Vorgängerversion von ELM, die Zertifizierung für AutomotiveSPICE Level 2 und bestand im Jahr 2020 das AutomotiveSPICE Level 3 Assessment.

Li Fan, Deputy General Manager bei Yanfeng Electronic Technology, fügt hinzu: „Als Komplettlösung hat ELM uns geholfen, ein integriertes Management von skalierbaren F&E-Prozessen zu erreichen. Auf dieser Grundlage bauen wir eine stärker integrierte, nachhaltige und intelligente F&E-Plattform auf, um die Kosten weiter zu senken und die Effizienz zu steigern. Wir hoffen, dass wir in Zukunft eng mit IBM zusammenarbeiten werden, um chinesische Modelle für effiziente Fertigungsprozesse zum Vorteil der gesamten Automobilindustrie in die Welt zu exportieren und neben dem intelligenten Cockpit auch weitere Fortschritte im Bereich des Internet of Vehicles zu erzielen.“