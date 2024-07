Als Anbieter von Cloud-IT-Infrastrukturen arbeitet Wiwynn eng mit seinen CSP-Kunden zusammen, um optimierte Lösungen anzubieten und die Gesamtbetriebskosten möglichst gering zu halten. Im Rahmen des ODM-Direkt-Geschäftsmodells entwirft, baut, konfiguriert und liefert Wiwynn Server-Racks direkt an seine CSP-Kunden und beschleunigt so die Innovation und Bereitstellung. Das Unternehmen hat mehrere Standorte auf der ganzen Welt, darunter den Hauptsitz in Taiwan, Produktionsstätten für Oberflächenmontagetechnologie in Taiwan und China sowie Werke für die Integration von Racks in Nordamerika und Europa.

James Wen, Chief Information Officer (CIO) bei Wiwynn, erklärt: „In den letzten Jahren hat Wiwynn ein rasantes Wachstum hingelegt. Im Jahr 2020 waren wir für rund 10 % des globalen Servermarktes tätig und haben Lösungen für mehr als 300 Rechenzentren bereitgestellt. In Zukunft wollen wir auf diesem Erfolg weiter aufbauen, indem wir unsere Präsenz in den Bereichen 5G und Edge Computing ausbauen und in Rechenzentrumslösungen wie Kühlung und energiesparende Technologien expandieren.“

Während Wiwynn in neue Geschäftsfelder vorstößt, wachsen die bestehenden CSP-Kunden von Wiwynn selbst schnell, was die weltweite Nachfrage nach Serverlösungen zusätzlich erhöht. Um die neuen Möglichkeiten zu nutzen, will das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten in den kommenden Jahren deutlich erhöhen.

„Unsere End-to-End-Geschäftsprozesse hängen von mehreren Standorten ab, die Tausende von Kilometern voneinander entfernt sind“, erklärt Wen. „Um sicherzustellen, dass wir unsere Bestellungen pünktlich liefern können, verlassen wir uns seit vielen Jahren auf integrierte SAP® ERP-Lösungen, die uns dabei helfen, unsere komplexen Lieferketten effizient zu orchestrieren.“