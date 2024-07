Galp startete seine globale Integrationsinitiative mit den portugiesischen Inselregionen Azoren und Madeira, zwei wichtigen inländischen Märkten für sein nachgeschaltetes Energiegeschäft.

Catarina Ceitil, Leiterin des ERP Transformation Program bei Galp, sagt: „Dank der Unterstützung von IBM Services® nutzen wir mobile SAP Fiori-Apps, die mit der SAP S/4HANA-Plattform verbunden sind, damit die Mitarbeiter an unseren Tankstellen und in unseren SB-Geschäften Aufgaben wie die Bestellung von Vorräten und die Erstellung von Tickets für Wartungsarbeiten schneller erledigen können. In Zukunft werden wir Echtzeitdaten am Point-of-Sale nutzen, um schnell die optimale Produktauswahl für jede Filiale auf der Grundlage des detaillierten Kaufverhaltens der Kunden zu ermitteln. Gemeinsam werden diese Funktionen dazu beitragen, dass die Kunden immer die gewünschten Produkte in unseren Regalen finden und immer wieder zu uns zurückkommen.“

Sie erklärt weiter: „Wir haben in unserem B2B-Geschäft damit begonnen, manuelle Prozesse durch automatisierte, digitale Workflows zu ersetzen. Durch die Zusammenarbeit mit IBM Services hat sich dies bereits sehr positiv auf unsere Kreditorenbuchhaltung ausgewirkt, wo wir das Straight-through-Processing von Rechnungen auf 75 Prozent verbessern konnten. Jetzt können sich unsere Mitarbeiter auf Aufgaben konzentrieren, die einen Mehrwert schaffen. Das Feedback ist äußerst positiv: In einer kürzlich durchgeführten Umfrage gaben 76 Prozent der Befragten an, dass sie das Projekt für einen Erfolg halten.“