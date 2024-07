Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass Routineabfragen und Verwaltungsaufgaben in wenigen Minuten statt in Tagen erledigt werden können. Derzeit gehen täglich etwa 400 Anfragen per E-Mail und über 200 Anrufe zu Personalfragen ein. Es wird daher gehofft, dass das People Assist-Tool nicht nur Zeit für Mitarbeiter freisetzt, die Antworten auf grundlegende Fragen suchen, sondern auch die Freisetzung von HR-Kollegen unterstützt, die bei komplexeren Fragen zur Personalverwaltung beratend und unterstützend zur Seite stehen. Der UHCW NHS Trust ist der Ansicht, dass dies zu einer höheren Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit beitragen sollte. Darüber hinaus soll die Abteilung insgesamt effizienter werden, der Energieverbrauch gesenkt und Nachhaltigkeitsziele gefördert werden.

In den ersten sieben Wochen seit der Einführung von People Assist wurden auf der Plattform über 550 Gespräche geführt, wobei die häufigsten Fragen die Themen Parkplatzsuche, Rente, Jahresurlaub, Zugriff auf Richtlinien und Formulare sowie Pflichtschulungen betrafen. Fast 50 Nutzer haben am Wochenende oder außerhalb der Kernzeiten auf People Assist zugegriffen. People Assist spart schätzungsweise 2.080 Arbeitstage pro Jahr in den Bereichen Personalwesen, Personalinformationen, zentrale Personalbeschaffung und anderen Dienstleistungen der Personalabteilung.