Die UMB AG ist einer der führenden IT-Dienstleister der Schweiz und der am höchsten zertifizierte IBM Platinum Business Partner des Landes. Als Advanced SAP-Certified Provider of Hosting Services und SAP-Certified Provider of SAP HANA Operations bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Outsourcing, Cloud, Engineering und Consulting. UMB hat seinen Hauptsitz in Cham, unterhält landesweit acht Niederlassungen und beschäftigt 370 Mitarbeiter. UMB wurde vier Jahre in Folge vom Great Place to Work Institute als bester Arbeitgeber in der Schweiz ausgezeichnet.