Als die UBank ihr Interesse an der PaaS-Technologie mit einem IBM Watson- und Cloud Adoption Leadership-Team besprach, kam sie zu der Überzeugung, dass eine IBM Cloud- Entwicklungslösung am besten zu ihren Anforderungen passt. „Cloud Adoption Leadership ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal für IBM“, sagt Hubbard. „Das Team besteht aus erfahrenen Ingenieuren, die sich auf ein Geschäftsergebnis konzentrieren und gerne auf eine nicht-traditionelle Art und Weise arbeiten, die nicht verkaufsorientiert ist.“

Um die Vorteile der IBM Cloud-Technologie in der Praxis zu sehen, wählten UBank und ein IBM Garage-Team einen ersten Anwendungsfall aus, der sich auf die Bemühungen der Bank konzentrierte, Interesse an ihren Angeboten für Wohnungsbaudarlehen zu wecken. „Anstatt nur auf eine E-Mail-Kampagne zu setzen, entwickelten wir eine App, die mit Facebook verbunden ist und unseren Kunden ermöglicht, Facebook-Freunde für unser Hauskreditprogramm zu werben“, sagt Hubbard. „Wir haben eine Ruby on Rails-App entwickelt, die wir auf der IBM Cloud-Plattform gehostet haben, eine vollständige DevOps-Pipeline um sie herum aufgebaut, einschließlich automatisierter Tests, und sind schnell in Betrieb gegangen.“



Beeindruckt von der Entwicklungsgeschwindigkeit und dem minimalen Overhead, der für den Betrieb der Plattform erforderlich ist, fuhr die UBank mit einer zweiten Initiative in einer IBM Cloud-Umgebung fort. Im Rahmen eines Hackathons mit einem IBM Watson-Team bewertete die Bank eine breite Palette potenzieller Anwendungsfälle für kognitive Technologien und entschied sich für RoboChat, einen virtuellen Agenten für ihr Online-Formular zur Beantragung von Wohnkrediten. „Eine in die IBM Cloud integrierte Orchestrierungsschicht verbindet den IBM watsonx Assistant-Service mit einer beliebigen Anzahl von Frontends, auf denen unser virtueller Agent erscheinen soll“, sagt Hubbard. „Im Wesentlichen wird RoboChat als zusätzlicher Mitarbeiter eingerichtet, der eine bestimmte Anzahl von Fähigkeiten innerhalb unserer aktuellen Live-Chat-Funktionen bereitstellt.“