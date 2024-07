Die Implementierung von IBM ELM hat die technischen Prozesse von TUSAS Malaysia verbessert und ermöglicht:

Die Beschleunigung und Optimierung von Softwareentwicklungsprozessen: Die optimierten Workflows und automatisierten Prozesse von ELM ermöglichten es TUSAS Malaysia, die Softwareentwicklung deutlich zu beschleunigen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Projekteffizienz zu verbessern.

Die optimierten Workflows und automatisierten Prozesse von ELM ermöglichten es TUSAS Malaysia, die Softwareentwicklung deutlich zu beschleunigen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Projekteffizienz zu verbessern. Eine verbesserte Kooperation der Teams: Die kollaborativen Funktionen von ELM erleichtern die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren, indem sie den Wissensaustausch, die Eindämmung von Nachbearbeitung und die Verbesserung der Gesamtproduktivität des Projekts vorantreiben.

Die kollaborativen Funktionen von ELM erleichtern die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren, indem sie den Wissensaustausch, die Eindämmung von Nachbearbeitung und die Verbesserung der Gesamtproduktivität des Projekts vorantreiben. Die Verwaltung der Einhaltung von DO-178 und DO-254: Mit den umfassenden Nachverfolgungsfunktionen von ELM konnte TUSAS Malaysia seine Entwicklungsprozesse verwalten, um sie an strenge Branchenstandards anzupassen, Risiken zu minimieren und Zertifizierungsprozesse zu optimieren.

Mit den umfassenden Nachverfolgungsfunktionen von ELM konnte TUSAS Malaysia seine Entwicklungsprozesse verwalten, um sie an strenge Branchenstandards anzupassen, Risiken zu minimieren und Zertifizierungsprozesse zu optimieren. Das Erzielen einer durchgängigen Rückverfolgbarkeit: Die integrierte Plattform von ELM bot eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für alle technischen Artefakte und ermöglichte es TUSAS Malaysia, Änderungen zu verfolgen und die vollständige Rückverfolgbarkeit während des gesamten Entwicklungszyklus aufrechtzuerhalten.

Die Entwicklung von Tusas Malaysia vom bescheidenen Büro zu einem voll ausgestatteten Gebäude, in dem über 110 Ingenieure tätig sind, ist ein Beweis für sein Engagement für Innovation und Exzellenz. Mit der Unterstützung von IBM ELM ist TUSAS Malaysia auf dem besten Weg, eine führende Kraft in der Luft- und Raumfahrtindustrie zu werden und zu Malaysias wachsendem Ruf als Zentrum für fortschrittliche technologische Entwicklung beizutragen. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens ist ein Beispiel dafür, wie stark die digitale Transformation Effizienz, Zusammenarbeit und Compliance fördert und den Weg für eine bessere Zukunft in der Luft- und Raumfahrtbranche ebnet.