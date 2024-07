Towergate insurance, Ltd.

Towergate wandte sich an IBM, um seine Dateninfrastruktur zu überarbeiten und sein Marketingprogramm voranzutreiben.

Das Engagement begann im Januar 2018 mit einem zweitägigen Datenarchitektur-Workshop, der vom IBM Watson Campaign Automation Consulting Services- Team durchgeführt wurde. Anwesend waren die Marketing- und Datenteams des Unternehmens aus ganz Großbritannien, die ihre Herausforderungen hinsichtlich der aktuellen Marketingprozesse und ihre Visionen für zukünftige E-Mail-Marketingaktivitäten austauschten.

Jennifer Lam, Digital Campaign Manager bei Towergate, kommentiert die Erfahrung: „Das Consulting Services-Team von IBM war fantastisch. Aus der Datenperspektive war unsere Situation sehr kompliziert, da jedes Marketingteam unterschiedliche Datenanforderungen hatte und außer vielleicht dem Kundennamen und einer E-Mail-Adresse nichts standardisiert war. Aber das IBM-Team verstand unsere Probleme und die Plattform und entwickelte im Wesentlichen die Lösung, die wir heute verwenden.“



In den nächsten 10 Monaten entwickelte das IBM Watson Marketing Account Direction-Team eine neue Dateninfrastruktur für Towergate – eine, die Kundendaten nicht nur in einer einzigen Datenbank konsolidiert, sondern auch zusätzliche Kundendaten wie Forderungen und Richtlinien in die Watson Campaign Automation Plattform füttert. Auf der Marketingseite unterstützte das Watson Marketing Account Direction Team das Unternehmen mit seinem Fachwissen und seiner strategischen Beratung bei der Entwicklung von Customer Journeys. Um sicherzustellen, dass Kundendaten aktuell und relevant bleiben, arbeitete IBM mit dem technischen Team von Towergate zusammen, um regelmäßige Datenimporte einzurichten.



"Kunden melden sich an und entscheiden sich dafür, verschiedene Mitteilungen zu erhalten, so dass wir jede Nacht Feeds aus verschiedenen Quellen haben, die diese Informationen in die Kundendatenbank hochladen", sagt Mowbray. „Wir erfassen also viel mehr Kundendaten."



Um das Webverhalten auf seinen verschiedenen Websites zu verfolgen, Kampagnenstatistiken zu analysieren und E-Mail-Strategien zu verfeinern, nutzt Towergate die E-Mail-Insights-Analyse- und Web-Tracking-Komponenten der Software.



„Mit Email Insights erhalten wir mehr Informationen darüber, wie sich unsere Kunden verhalten und mit unseren E-Mails interagieren, wie z. B. Öffnungen und Klicks“, sagt Frau Lam. „Wenn wir zum Beispiel wissen, welches Gerät sie benutzen oder wann am Tag sie E-Mails lesen, können wir unsere Kampagnen entsprechend segmentieren und verfeinern.

Mit den Web-Tracking-Funktionen kann das Marketingteam den Weg der Kunden von den Kampagnen-E-Mails zur Unternehmenswebsite verfolgen und diese Daten mit der Watson-Plattform verknüpfen. Frau Lam fährt fort: „Die Informationen helfen uns bei zukünftigen Remarketing-Reisen. Mit Web-Tracking können wir sehen, welche Produkte sich die Leute auf unseren Websites angesehen haben, und diese Kunden zu einem automatisierten Cross-Selling-Segment hinzufügen.“



In naher Zukunft geht Towergate davon aus, die Lösungen IBM Watson Content Hub und IBM Watson Customer Experience Analyticszu nutzen, um mehr Kundeneinblicke zu gewinnen, seine Marketinginhalte zu verwalten und die Customer Journeys zu verfeinern.



„Daten waren der Kern unserer Herausforderungen, daher war IBM definitiv die richtige Lösung“, sagt Frau Lam. „Jetzt verfügen wir über eine starke, solide Plattform, die all diese Leistungsniveaus bietet.“