Um diese Herausforderung zu bewältigen, arbeitete Thein Digital mit IBM® Client Engineering in einem Pilotprojekt zusammen, um eine Lösung für künstliche Intelligenz (KI) zu entwickeln, die relevante Produktinformationen in einer einzigen, zugänglichen Wissensdatenbank zentralisieren konnte. Jedes Unternehmen stellte Daten und 6 Teilnehmer für das zweimonatige Pilotprojekt zur Verfügung.



Ziel war es, Nutzern die Möglichkeit zu geben, direkt spezifische Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und Antworten auf ganze Informationsanfragendokumente zu generieren. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzte das Pilotprojekt IBM® watsonx.ai und IBM® Watson Discovery.



watsonx.ai wurde verwendet, um die Eingabefragen zu verfeinern, indem sie in direktere oder spezifischere Abfragen umgewandelt wurden. Daraufhin wurde die anschließende Ausgabe automatisch auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft, was den Prozess für den Endnutzer einfacher und schneller macht.



IBM Watson Discovery wurde als Aggregationspunkt für die Wissensbasis verwendet. Seine Funktion zum intelligenten Verständnis von Dokumenten trug dazu bei, die Genauigkeit der gesuchten Informationen zu verbessern. Das Produkt trennte auch Wissensdatenbanken, so dass es kein Problem gab, verschiedene Inhalte und Informationen bei der Eingabe von Fragen zu vermischen. IBM Watson Discovery umfasste außerdem eine übersichtliche Benutzeroberfläche, die die Verwaltung der Wissensdatenbank mit minimalen technischen Kenntnissen ermöglichte.