Um seine digitalen Marketingfähigkeiten zu verbessern, entschied sich The Works für IBM Watson Campaign Automation und stellteseinen Vermarktern erstmals personalisierte, mehrwellige E-Mail-Kampagnen zur Verfügung.

„Ein Aspekt des IBM-Angebots, der uns am meisten beeindruckt hat, war der Support", so Joseph weiter. „Wir wussten aus unserer Erfahrung mit IBM WebSphere Commerce, dass IBM über die qualifizierten Ressourcen verfügte, die wir benötigten, um das Beste aus unserer Investition herauszuholen.“

Elizabeth McNab, E-Mail- und Social Marketing Managerin bei The Works, fügt hinzu: „Aus Sicht der Marketingtechnologie übertraf IBM Watson Campaign Automation die anderen Lösungen, die wir in Betracht gezogen haben. Wir sahen einen großen Nutzen in der Möglichkeit, unsere Kunden anhand von Daten zum Surfverhalten auf unserer Website zu segmentieren und unsere Nachrichten für mobile Plattformen zu optimieren. IBM Watson Campaign Automation macht es außerdem einfach, Daten von Drittanbieter-Plattformen zu integrieren, was uns ermöglicht, Daten aus unserem Kundenbindungssystem zu nutzen.“

Heute nutzt The Works IBM Watson Campaign Automation, um seine Kunden anhand ihres Surfverhaltens und ihrer Kaufhistorie zu segmentieren und sie mit relevanten Inhalten, Angeboten und Werbeaktionen zu erreichen.

„Als Multi-Channel-Unternehmen müssen wir innovative Wege finden, um mit allen unseren Kunden zu sprechen – nicht nur mit unseren Online-Käufern“, sagt Joseph. „Heute haben alle Kunden im Geschäft, die sich für eine Treuekarte registrieren, die Möglichkeit, sich für Mitteilungen aus unserer IBM Watson Campaign Automation-Datenbank zu entscheiden. Durch einen proaktiveren Ansatz bei der Datenerfassung erhalten wir tiefere Einblicke in individuelle Kundenprofile, was uns hilft, überzeugendere Botschaften zu formulieren.“

The Works kann jetzt KI-gestützte Analysen in IBM Watson Campaign Automation nutzen, um zu visualisieren, wie Kunden auf seine E-Mails reagieren, und Möglichkeiten zur Verbesserung zukünftiger Kampagnen zu identifizieren.

„In der Vergangenheit hatten wir keine einfache Möglichkeit festzustellen, was in unseren Kampagnen gut funktioniert und was nicht - aber das hat sich jetzt geändert“, kommentiert McNab. „Mit den Click-Through-Heatmaps in IBM Watson Campaign Automation können wir klar erkennen, welche Teile unserer E-Mails die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen - und wir haben bereits damit begonnen, entsprechende Änderungen vorzunehmen. So konnten wir kürzlich feststellen, dass Spielzeugwerbung mit GIF-Animationen ein deutlich höheres Engagement aufweist als solche mit statischen Bildern. Indem wir diese Erkenntnisse an unsere Designer weitergeben, konnten wir einen deutlichen Anstieg der Klickraten für diese Kampagnen verzeichnen.“

The Works war auch mit der Watson Marketing Assistant-Funktion von IBM Watson Campaign Automation erfolgreich. The Works, ein früher Anwender der Lösung, hat den Assistenten nun in der internen Terminologie geschult und verwendet sie wöchentlich, um Kennzahlen zur Kundenbindung für den Vorstand des Unternehmens vorzubereiten.