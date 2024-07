Mit einer einheitlichen Datenstruktur, die IBM Spectrum Scale-Technologien wie aktives Dateimanagement (AFM) für den universitätsweiten Zugriff auf Dateien enthält, kann das RCC die Zeit der Forscher und die Ressourcen der Universität optimieren und gleichzeitig die Datenverwaltung zentralisieren sowie die IT-Kosten kontrollieren. An der UQ stehen den Forschern jetzt umfassende Rechen- und Speicherkapazitäten zur Verfügung, um die Erstellung großer Datenmengen in großem Maßstab zu unterstützen und komplexe Workloads auszuführen.

Mit der erweiterten Bandbreite und IOPS, die das ESS-Gerät bietet, können Forschungsteams, die sich auf das Wiener HPC-System verlassen, Daten mit noch nie dagewesener Geschwindigkeit verarbeiten. „Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz stehen im Mittelpunkt des ESS GH14S, der die Nutzung der GPUs unseres Supercomputers verbessert und es den Forschern ermöglicht, in derselben Zeit mehr zu leisten und die Zeit bis zur Entdeckung zu verkürzen“, sagt Carroll. Tatsächlich hat sich das neue Speicher-Array in nur zwei Stunden amortisiert, da die Leistungsverbesserungen den Forschern der medizinischen Bildgebung an der UQ jede Woche Hunderte von Arbeitsstunden ersparen.

Am Queensland Brain Institute (QBI) der UQ beispielsweise konnten Neurowissenschaftler, die sich mit der Alzheimer-Krankheit befassen, die für die Durchführung ihres Projekts, einer so genannten Finite-Elemente-Analyse, benötigte Zeit um etwa 74 Prozent auf 18,72 Stunden reduzieren. Mit einem tieferen Verständnis der Ultraschallwellenverteilung am menschlichen Schädel können Forscher die Technologie entwickeln, die zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke für die Arzneimittelabgabe erforderlich ist. „Es ist ein sehr komplexes Unterfangen und erfordert eine enorme Menge an Rechenleistung und Speicher“, erklärt Carroll.

In einem anderen Fall entwickelten QBI und andere Forscher, die neuronale Schaltkreise in Fruchtfliegen untersuchten, genetische Methoden, um einzelne Neuronentypen zu markieren und zu manipulieren. Mit Wiener können sie in kürzester Zeit Terabytes an Hochgeschwindigkeitsvideos der winzigen Insekten in Bewegung verarbeiten und präzise Bewegungen der Fühler, des Unterleibs und der Gelenke von sechs Beinen messen. Mit neuen Einblicken in die Rolle der einzelnen Neuronen können sie die Prinzipien komplexer motorischer Aufgaben wie Geh- und Flugverhalten besser verstehen.

Am Institut für Molekulare Biowissenschaften der UQ verwenden Forscher, die zelluläre Entzündungen untersuchen, Gitterlichtblattmikroskopie, um hochauflösende 4D-Bilder lebender Zellprozesse aufzunehmen. Mit Hilfe eines mathematischen Modellierungsverfahrens, der so genannten Dekonvolutionsmikroskopie, bieten die Bilder einen noch nie dagewesenen Einblick in die Krebsentstehung in Echtzeit. Die Wiener Speicherlösung trägt dazu bei, dies zu ermöglichen und unter anderem die Dekonvolutionszeit um mehr als 70 Prozent zu reduzieren. Das RCC ersparte den Forschern zusätzliche Zeit, indem es ein benutzerfreundliches Portal zur Rationalisierung von Dekonvolutionsaufgaben erstellte.

„Wir müssen die bestmögliche Infrastruktur bereitstellen, um eine Vielzahl von Forschungsvorhaben zu unterstützen. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums müssen wir auch Skaleneffekte erzielen“, sagt Carroll. „IBM und Sundata helfen dabei, dies zu ermöglichen.“