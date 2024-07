The Conference Board Inc.

Im November 2018 veranstaltete The Conference Board seine jüngste Diskussionsreihe über seine Forschungsarbeiten zur Zukunft der Arbeit. Die Organisation brachte rund 300 Führungskräfte aus den Personal-, Finanz-, Kommunikations- und Rechtsabteilungen von über 100 Mitgliedsorganisationen zusammen und versammelte diese an zwei Konferenzorten in Singapur und Shanghai, China.

„Wir bezeichnet sie ‚Unkonferenzen‘“, merkt Sutcliffe an, „denn die Veranstaltung wurde so konzipiert, dass die Zahl der Redner begrenzt ist. Wir versuchen nämlich, das kollektive Wissen von über 300 Führungskräften erfassen. Daher wurden die Teilnehmer in 16 Arbeitsgruppen eingeteilt, die sich mit der Frage beschäftigten, wie man auf die disruptiven Veränderungen von heute reagieren und sie für sich nutzen kann. Wir stellten ihnen Fragen zu ihren strategischen Absichten zu diesen Themen und befragten sie dann in Echtzeit zu den von ihnen definierten Strategien.“

Um die Teilnehmer auf diese Diskussionen angemessen vorzubereiten, setzte The Conference Board die von CBA bereitgestellte Lösung Cognitive Artificial Intelligence Technology for Organizations (CAITO) ein.

Die CAITO-Wissensplattform kann große Mengen unstrukturierter Daten – beispielsweise Forschungsberichte aus mehr als einem Jahrzehnt – durchsuchen und diese Informationen in einem zentralen Rahmen von Wissensrepositorys vereinen. Benutzer wiederum können diese Repositories dann mit Fragen in natürlicher Sprache durchsuchen, die neue Erkenntnisse liefern. Für das Forschungsprojekt „Future of Work“ umfassten diese Bestände mehr als 5.000 Studien von The Conference Board, seines Forschungspartners Korn Ferry und mehrerer anderer Organisationen, deren Studien öffentlich zugänglich waren.

„Wir haben mit CBA zusammengearbeitet, um ein CAITO-Modell zur Bereitstellung unserer On-Demand-Lernplattform zu entwickeln“, fügt Sutcliffe an. „Die Teilnehmer konnten also beispielsweise darüber diskutieren, wie man am besten mit Millennials in der Belegschaft umgeht, und sie konnten CAITO fragen, welche Forschungsergebnisse zu diesem Thema vorliegen. Aber das Schöne an CAITO war, dass es die Frage verstand und sie nicht nur beantwortete, sondern auch sagte: ‚Hey, worauf ihr euch wirklich konzentrieren solltet, ist, wie ihr mit einer generationsübergreifenden Belegschaft umgeht. Und hier sind ein paar Studien dazu.‘“

Im Rahmen eines IBM Embedded Solutions Agreement (ESA) ergänzte CBA die kognitiven Fähigkeiten, die es in seine CAITO-Plattform integriert hatte, um die IBM Watson-Discovery-Technologie, die dem Tool zusätzliche Such- und Analysefunktionen bietet. Und jedes CAITO-Modell wird in einem lokalen Cloud-Framework gehostet, das mit dem IBM Cloud®-Foundry-Angebot überwacht wird. Dieses unterstützt die Bereitstellung und Skalierbarkeit von Anwendungen, ohne dass Server manuell konfiguriert und verwaltet werden müssen. Darüber hinaus ermöglicht die IBM Cloud-Kubernetes-Servicelösung die schnelle Bereitstellung von Anwendungen, die mit fortschrittlichen Diensten wie der Watson-Technologie verbunden werden können.