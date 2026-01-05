Mit Document AmplifAler, das auf dem IBM watsonx Portfolio basiert, unterstützt Tech Mahindra Unternehmen dabei, dokumentenintensive Workflow in intelligente, automatisierte Prozesse umzuwandeln – und so Effizienz, Genauigkeit und Geschwindigkeit zu steigern. Durch die Kombination von fortschrittlicher KI mit eingebetteter Governance erzielen ihre Kunden schnellere Ergebnisse und behalten gleichzeitig die volle Kontrolle und Compliance.

Die Kunden von Tech Mahindra haben greifbare Geschäftsergebnisse in verschiedenen Branchen erzielt:

Energiesektor: 30 % Produktivitätssteigerung für Rechtsanalysten durch KI-gestützte Dokumentensuche und -zusammenfassung





Veröffentlichung: 70 % Reduzierung der Vorbereitungszeit für Kundenunterlagen, schnellere Kundenbindung und verbesserte Erfahrungen





Telekommunikation: Jährliche Einsparungen von über 500.000 GBP durch optimierte Dokumentenverarbeitung, Abfrageverwaltung und Datenorganisation





Finanzdienstleistungen: Deutliche Effizienzsteigerungen bei der Kundenaufnahme und den Zahlungsprozessen, Reduzierung der manuellen Datenerfassung um bis zu 50–70 %

Durch die Integration von watsonx.governance sind alle KI-Outputs in Document AmplifAler transparent und nachvollziehbar, sodass diese Unternehmen KI souverän einsetzen, regulatorische Anforderungen erfüllen und Innovation verantwortungsvoll skalieren können. Gemeinsam helfen Tech Mahindra und IBM den Kunden von Tech Mahindra, das volle Potenzial vertrauenswürdiger KI freizuschalten, um die Art und Weise zu verändern, wie Geschäfte gemacht werden.

Von der Kundenakquise im Unternehmensbereich über die Vertragsprüfung bis hin zum Rechnungsabgleich unterstützt Document AmplifAler seine Kunden branchenübergreifend dabei, Entscheidungen zu beschleunigen, die betriebliche Effizienz zu steigern und verborgene Erkenntnisse in ihren Daten aufzudecken. Tech Mahindra und IBM haben mehr als nur eine Lösung entwickelt – sie haben ein gemeinsames Kompetenzzentrum (Center of Excellence, CoE) gegründet, mehr als 500 Praktiker geschult und fördern kontinuierlich die Einführung von KI auf Unternehmensklasse, die skalierbar, gesichert und zukunftsbereit ist.