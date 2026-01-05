Tech Mahindra und IBM optimieren die Dokumentenverarbeitung durch Geschwindigkeit, Genauigkeit und Governance
Tech Mahindra, ein Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen, erkannte, dass seine Kunden mit Informationen überflutet wurden, die in umfangreichen, unstrukturierten Dokumenten verborgen waren. Diese Dokumente, darunter Finanzberichte, Verträge und Onboarding-Formulare, umfassen häufig über hundert Seiten und enthalten Text, komplexe Tabellen und Bilder. Die Gewinnung von Wert aus diesen Daten erfolgt langsam, manuell und ist fehleranfällig, wobei jede Abweichung im Format oder Layout die Komplexität erhöht.
Tech Mahindra war sich bewusst, dass die Automatisierung dieser Prozesse von entscheidender Bedeutung war, erkannte jedoch, dass die eigentliche Chance in der Informationsgewinnung lag. Durch den Einsatz generativer KI (Gen-KI) zum Verstehen und Analysieren komplexer Dokumentstrukturen können ihre Kunden Entscheidungsprozesse beschleunigen und neue Effizienzsteigerungen erzielen. Dennoch blieben viele Organisationen vorsichtig und äußerten Bedenken hinsichtlich Governance, Transparenz und Kontrolle. Die Bewältigung dieser doppelten Herausforderung – KI-Fähigkeiten und Vertrauen – bildete die Grundlage für die Zusammenarbeit von Tech Mahindra mit IBM.
In Zusammenarbeit mit IBM entwickelte Tech Mahindra Document AmplifAler – eine KI-Plattform der nächsten Generation, die die Art und Weise verändern soll, wie Unternehmen komplexe Dokumente verwalten und verstehen. Document AmplifAler wurde mit IBM watsonx.ai AI Studio, IBM Granite 13b-Foundation Models und IBM Deep Search entwickelt und nutzt Multi-Agent- und Multimodell-KI, um Erkenntnisse aus umfangreichen, datenintensiven Dokumenten, die Text, Tabellen und Bilder kombinieren, zu extrahieren, zu analysieren und anzureichern.
Was die Document AmplifAler-Plattform auszeichnet, ist ihre Grundlage aus verantwortungsvoller KI. Mit dem Toolkit IBM watsonx.governance für KI-Governance als Kernstück trägt Document AmplifAler dazu bei, dass jeder KI-gesteuerte Prozess transparent, nachvollziehbar und konform ist – und geht damit auf die Bedenken von Unternehmen in Bezug auf Vertrauen und Verantwortlichkeit ein.
Mit Document AmplifAler, das auf dem IBM watsonx Portfolio basiert, unterstützt Tech Mahindra Unternehmen dabei, dokumentenintensive Workflow in intelligente, automatisierte Prozesse umzuwandeln – und so Effizienz, Genauigkeit und Geschwindigkeit zu steigern. Durch die Kombination von fortschrittlicher KI mit eingebetteter Governance erzielen ihre Kunden schnellere Ergebnisse und behalten gleichzeitig die volle Kontrolle und Compliance.
Die Kunden von Tech Mahindra haben greifbare Geschäftsergebnisse in verschiedenen Branchen erzielt:
Durch die Integration von watsonx.governance sind alle KI-Outputs in Document AmplifAler transparent und nachvollziehbar, sodass diese Unternehmen KI souverän einsetzen, regulatorische Anforderungen erfüllen und Innovation verantwortungsvoll skalieren können. Gemeinsam helfen Tech Mahindra und IBM den Kunden von Tech Mahindra, das volle Potenzial vertrauenswürdiger KI freizuschalten, um die Art und Weise zu verändern, wie Geschäfte gemacht werden.
Von der Kundenakquise im Unternehmensbereich über die Vertragsprüfung bis hin zum Rechnungsabgleich unterstützt Document AmplifAler seine Kunden branchenübergreifend dabei, Entscheidungen zu beschleunigen, die betriebliche Effizienz zu steigern und verborgene Erkenntnisse in ihren Daten aufzudecken. Tech Mahindra und IBM haben mehr als nur eine Lösung entwickelt – sie haben ein gemeinsames Kompetenzzentrum (Center of Excellence, CoE) gegründet, mehr als 500 Praktiker geschult und fördern kontinuierlich die Einführung von KI auf Unternehmensklasse, die skalierbar, gesichert und zukunftsbereit ist.
Tech Mahindra bietet Technologieberatung und digitale Lösungen für globale Unternehmen in verschiedenen Branchen und ermöglicht so transformative Skalierung mit unvergleichlicher Geschwindigkeit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 148.000 Fachkräfte in über 90 Ländern und betreut weltweit mehr als 1.100 Kunden. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Dienstleistungsspektrum an, darunter Beratung, Technologie, Anwendung, Geschäftsprozessdienste, Ingenieurdienstleistungen, Netzwerkdienste, Customer Experience und Design, KI und Analyse sowie Cloud- und Infrastrukturservices. Sie sind das erste indische Unternehmen weltweit, das mit dem Terra Carta Siegel der Sustainable Markets Initiative ausgezeichnet wurde, das globale Unternehmen auszeichnet, die aktiv Vorreiter für eine klima- und naturfreundliche Zukunft leisten. Tech Mahindra ist Teil der Mahindra Group, die 1945 gegründet wurde und zu den größten und angesehensten multinationalen Unternehmensgruppen zählt.
Operationalisieren Sie generative KI in der gesamten Hybrid Cloud mit Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen.
