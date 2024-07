System Research, ein Systemintegrator mit Sitz in Nagoya, Japan, hatte in seinen internen Dokumenten nach Informationen gesucht. Dies war jedoch ein schwieriger und zeitaufwändiger Prozess, da die Daten nicht durchsuchbar waren und die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen. In vielen Fällen hatten die Mitarbeiter Schwierigkeiten, selbst nach den geforderten Dokumenten zu suchen, sodass sie ihre Vorgesetzten oder Kollegen um Hilfe baten und nach Suchbegriffen oder Hinweisen fragten, wo sie zu finden sind.