Steigert die Zufriedenheit interner Geschäftsanwender durch eine um 70 Prozent schnellere Berichterstellung durch kürzere Abfrageantwortzeiten mit IBM DB2 Analytics Accelerator for z/OS. Entlastet Workloads und senkt die Verarbeitungskosten. Transparente Implementierung ohne Änderungen am Programm, was eine schnelle und kostengünstige Installation ermöglicht.