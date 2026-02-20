Durch die Konsolidierung ihrer Server- und Speicherumgebung kann die STIHL Group ihre SAP-Anwendungen nun leichter skalieren, um den sich dynamisch ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Der Wechsel von einer Scale-out- zu einer Scale-up-Architektur hat das Systemmanagement vereinfacht und eine zusätzliche Flexibilität ermöglicht.

Die STIHL Group wählte IBM Power für seine SAP-Systeme, weil sie eine höhere Kosteneffizienz als andere Optionen bot und große SAP-HANA-Systeme ermöglichte, was eine wesentliche Voraussetzung für das Unternehmen war und immer noch ist. Die größte geschäftskritische SAP-HANA-Datenbank der STIHL Group umfasst heute 7 TB. Mit den IBM Power Enterprise-Servern verfügt das Unternehmen noch immer über genügend Kapazitäten, um zukünftiges Wachstum zu bewältigen.

Alle Fertigungsprozesse der STIHL Group basieren auf SAP-Lösungen mit IBM Power und IBM Storage. Insgesamt betreibt die STIHL Group 216 logische Partitionen (LPARS) mit Linux und IBM AIX auf all ihren IBM Power-Servern. Mit IBM PowerVM Live Partition Mobility kann die STIHL Group ihre Workloads problemlos auf alle Server verteilen und Systeme schnell auf die neueste IBM Power-Infrastruktur migrieren. „Die IBM Power-Plattform ist äußerst zuverlässig und perfekt für unsere Anforderungen an eine Verfügbarkeit rund um die Uhr geeignet“, bestätigt Peter Kohlrausch. „Über drei Systemgenerationen hinweg hatten wir noch nie Hardwareprobleme, die eine ungeplante Ausfallzeit erforderlich gemacht hätten. Und mit den neuen IBM Power E1080-Servern der Unternehmensklasse steht uns praktisch unbegrenzte Skalierbarkeit für unsere Systemanforderungen zur Verfügung.”

Mit Blick auf die Zukunft erwägt die STIHL Group außerdem, die Möglichkeiten der Hybrid Cloud, die IBM Power Virtual Servers (PowerVS) bieten, noch auszubauen, um ihre Skalierbarkeit und Effizienz weiter zu verbessern.

Durch die Nutzung der schnellen IBM FlashCore-Module mit geringer Latenz und NVMe-Technologie erzielt die STIHL Group eine höhere Speicherdichte, spart wertvollen Platz im Rechenzentrum und verbessert die Nachhaltigkeit der gesamten IT. „Mit IBM FlashSystem 7300 bieten wir 6 PB Datenspeicher mit 50 % weniger Speichersystemen“, sagt Johannes Hohmann. „Die selbstoptimierende Speicherlösung mit integrierter Komprimierung und KI-gestützter vorausschauender Analyse ist sehr einfach zu verwalten.“ Die STIHL Group hat die Gesamtsystemwartung durch den Wechsel von bis zu 96 Spinning Disks pro System auf 24 IBM FlashCore Module erheblich reduziert.

Patrick Trueb resümiert: „Mit unseren Partnern SVA und IBM können wir geschäftskritische SAP-Anwendungen zuverlässig betreiben, um Innovation und Wachstum voranzubringen. SVA liefert uns neue Ideen und hilft uns, unsere IT- und Rechenzentrumsarchitektur zu optimieren, sodass wir von den neuesten Funktionen und Fähigkeiten unserer IBM-Lösungen profitieren können. Wir freuen uns sehr, dass wir SVA wichtige operative Aufgaben vollumfänglich anvertrauen können. Wir schätzen auch die enge Zusammenarbeit mit IBM. Es ist großartig zu sehen, dass das Engagement und die Investitionen in die IBM Power-Plattform fortgeführt werden, um die Anwendungsverfügbarkeit und den Support auf dieser führenden, hocheffizienten Technologie weiter zu verbessern.“