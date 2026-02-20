STIHL Group, SVA und IBM
Als führender Hersteller von Kettensägen und Elektrowerkzeugen für Profis und Heimwerker setzt die STIHL Group auf die weltweite Verfügbarkeit hochkomplexer Geschäftsprozesse rund um die Uhr. Der Übergang zu batteriebetriebenem, kabellosem Equipment, unterstützt durch digitale Edge-Dienste, bringt neue Herausforderungen mit sich und bietet innovative Geschäftsmöglichkeiten. Die STIHL Group wollte kritische Anwendungen zentralisieren, standardisieren und konsolidieren, um die Servicequalität und Kosteneffizienz zu maximieren. Diese Anwendungen bilden die Grundlage für Fertigung und Finanzmanagement in Deutschland, Rumänien, den USA, Brasilien, der Schweiz, Österreich, China und den Philippinen.
Patrick Trueb, Direktor für IT Basis Technology & Operations bei der STIHL Group, sagt: „Die Digitalisierung sorgt dafür, unsere Prozesse und Produkte weiter zu transformieren. Als Pionier in unserem Bereich wollten wir flexibler und skalierbarer werden, um die Zukunft von Elektrowerkzeug für Hobbygärtner und professionelle Anwender neu zu gestalten. Unser Ziel war es, unsere fragmentierten globalen IT-Systeme zu vereinfachen und zu modernisieren, indem wir wichtige Anwendungen und die IT-Infrastruktur, die das gesamte Unternehmen antreibt, konsolidieren.“
In enger Zusammenarbeit mit dem IBM Platinum Partner SVA System Vertrieb Alexander GmbH erweiterte die STIHL Group ihre bestehende IBM Power-Umgebung und IBM Storage-Lösung. SVA ist ein führender deutscher IT-Systemintegrator mit 3.500 Mitarbeitern an 28 Standorten und langjähriger Partner der STIHL Group. Peter Kohlrausch, Systemadministrator der STIHL Group, fügt hinzu: „Unser IBM-Partner SVA verfügt über eingehende Kenntnisse über unser Geschäft, unsere IT-Umgebung und unsere Prozesse. Unsere Zusammenarbeit ist offen und ehrlich. Er bietet uns eine hervorragende Beratung und unterbreitet uns stets solide und attraktive Angebote, wenn wir unsere IT erweitern oder an veränderte Geschäftsanforderungen anpassen müssen.“
Gemeinsam implementierten die STIHL Group, SVA und IBM eine hochskalierbare SAP HANA Lösung auf IBM Power, die auf IBM Power E1080 Unternehmensservern basiert. Mit IBM PowerVM und SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications bieten diese Server die Flexibilität, Skalierbarkeit, Resilienz und Leistung, die die STIHL Group benötigt, um zu wachsen und ihre digitale Transformation voranzubringen. Die IBM Power-Server bieten eine breite Palette an SAP-Lösungen an, darunter SAP S/4HANA, SAP HANA, SAP BW/4HANA, SAP Extended Warehouse Management und SAP Business Warehouse powered by SAP HANA. Sie führen außerdem SAP Global Trade Services für Import- und Exportprozesse und SAP Product Lifecycle Costing durch, um die Preisgestaltung durch Feinabstimmung zu optimieren und die Einnahmen für neue Angebote zu maximieren.
Die STIHL Group nutzt den SAP Cloud Connector zur Integration ihrer lokalen SAP HANA Lösung auf IBM Power mit ihren SAP Business Technology Platform (SAP BTP) Anwendungen, die in der Cloud laufen. Die Unterstützung nahtloser Hybrid Cloud-Abläufe ermöglicht einen schnellen und effizienten Datenaustausch mit SAP Commerce Cloud, der E-Commerce-Plattform des Unternehmens, sowie Analyse-, Planungs- und Forecasting-Anwendungen.
Um eine schnelle und zuverlässige Datenspeicherung für die kritischen Systeme der STIHL Group bereitzustellen, setzte SVA den IBM SAN Volume Controller ein, der mit IBM Spectrum Virtualize und sechs IBM Storage FlashSystem 7300 Lösungen der Unternehmensklasse entwickelt wurde. Johannes Hohmann, Service Manager der STIHL Group, erklärt: „Die von SVA entwickelte konsolidierte IBM Storage Lösung bietet uns eine standardisierte, einfach zu bedienende Management-Schnittstelle für alle Systeme und hilft uns, mit einem optimierten Betriebskonzept produktiver zu arbeiten. SVA unterstützte uns auch während der gesamten Modernisierung des Speichers, indem sie jeden Schritt plante – von der Analyse der Leistung über die Dimensionierung, Installation bis hin zur Datenübertragung."
Durch die Konsolidierung ihrer Server- und Speicherumgebung kann die STIHL Group ihre SAP-Anwendungen nun leichter skalieren, um den sich dynamisch ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Der Wechsel von einer Scale-out- zu einer Scale-up-Architektur hat das Systemmanagement vereinfacht und eine zusätzliche Flexibilität ermöglicht.
Die STIHL Group wählte IBM Power für seine SAP-Systeme, weil sie eine höhere Kosteneffizienz als andere Optionen bot und große SAP-HANA-Systeme ermöglichte, was eine wesentliche Voraussetzung für das Unternehmen war und immer noch ist. Die größte geschäftskritische SAP-HANA-Datenbank der STIHL Group umfasst heute 7 TB. Mit den IBM Power Enterprise-Servern verfügt das Unternehmen noch immer über genügend Kapazitäten, um zukünftiges Wachstum zu bewältigen.
Alle Fertigungsprozesse der STIHL Group basieren auf SAP-Lösungen mit IBM Power und IBM Storage. Insgesamt betreibt die STIHL Group 216 logische Partitionen (LPARS) mit Linux und IBM AIX auf all ihren IBM Power-Servern. Mit IBM PowerVM Live Partition Mobility kann die STIHL Group ihre Workloads problemlos auf alle Server verteilen und Systeme schnell auf die neueste IBM Power-Infrastruktur migrieren. „Die IBM Power-Plattform ist äußerst zuverlässig und perfekt für unsere Anforderungen an eine Verfügbarkeit rund um die Uhr geeignet“, bestätigt Peter Kohlrausch. „Über drei Systemgenerationen hinweg hatten wir noch nie Hardwareprobleme, die eine ungeplante Ausfallzeit erforderlich gemacht hätten. Und mit den neuen IBM Power E1080-Servern der Unternehmensklasse steht uns praktisch unbegrenzte Skalierbarkeit für unsere Systemanforderungen zur Verfügung.”
Mit Blick auf die Zukunft erwägt die STIHL Group außerdem, die Möglichkeiten der Hybrid Cloud, die IBM Power Virtual Servers (PowerVS) bieten, noch auszubauen, um ihre Skalierbarkeit und Effizienz weiter zu verbessern.
Durch die Nutzung der schnellen IBM FlashCore-Module mit geringer Latenz und NVMe-Technologie erzielt die STIHL Group eine höhere Speicherdichte, spart wertvollen Platz im Rechenzentrum und verbessert die Nachhaltigkeit der gesamten IT. „Mit IBM FlashSystem 7300 bieten wir 6 PB Datenspeicher mit 50 % weniger Speichersystemen“, sagt Johannes Hohmann. „Die selbstoptimierende Speicherlösung mit integrierter Komprimierung und KI-gestützter vorausschauender Analyse ist sehr einfach zu verwalten.“ Die STIHL Group hat die Gesamtsystemwartung durch den Wechsel von bis zu 96 Spinning Disks pro System auf 24 IBM FlashCore Module erheblich reduziert.
Patrick Trueb resümiert: „Mit unseren Partnern SVA und IBM können wir geschäftskritische SAP-Anwendungen zuverlässig betreiben, um Innovation und Wachstum voranzubringen. SVA liefert uns neue Ideen und hilft uns, unsere IT- und Rechenzentrumsarchitektur zu optimieren, sodass wir von den neuesten Funktionen und Fähigkeiten unserer IBM-Lösungen profitieren können. Wir freuen uns sehr, dass wir SVA wichtige operative Aufgaben vollumfänglich anvertrauen können. Wir schätzen auch die enge Zusammenarbeit mit IBM. Es ist großartig zu sehen, dass das Engagement und die Investitionen in die IBM Power-Plattform fortgeführt werden, um die Anwendungsverfügbarkeit und den Support auf dieser führenden, hocheffizienten Technologie weiter zu verbessern.“
Die STIHL Group ist ein führender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Equipment für Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Landschaftsbau, Bauwesen und anspruchsvolle Verbraucher. Mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt die STIHL Group weltweit fast 20.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 5,3 Milliarden Euro.
IBM Platinum Partner SVA System Vertrieb Alexander GmbH ist ein führender deutscher IT-Systemintegrator mit 3.800 Mitarbeitern an 28 Standorten. SVA ist auf hochwertige IT-Infrastruktur und umfassende IT-Dienstleistungen spezialisiert. Die technischen Experten des Unternehmens bieten kundenspezifische Beratung und Unterstützung, damit Unternehmen den Wert ihrer IT-Investitionen durch Optimierung und intelligente Softwarelösungen maximieren können.
Wählen Sie SAP HANA auf IBM Power-Lösungen, um geschäftskritische Anwendungen zu skalieren
